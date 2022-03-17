https://ria.ru/20220317/biznes-1778662633.html

Правительство поддержит бизнес с кредитами под плавающую ставку

Правительство поддержит бизнес с кредитами под плавающую ставку - РИА Новости, 17.03.2022

Правительство поддержит бизнес с кредитами под плавающую ставку

Правительство России поддержит бизнес с кредитами под плавающую ставку, предложит механизмы реструктуризации займов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T14:24

2022-03-17T14:24

2022-03-17T14:24

экономика

эльвира набиуллина

россия

центральный банк рф (цб рф)

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство России поддержит бизнес с кредитами под плавающую ставку, предложит механизмы реструктуризации займов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В повестке важные вопросы, которые касаются кредитования, в частности, тех, кто взял заем под плавающую ставку. Многие это сделали еще в условиях умеренной инфляции, и сейчас они попали в затруднительное положение, столкнулись с дефицитом ликвидности и одновременно с ростом расходов по обслуживанию долга, что создает риски не только для них самих, но и для экономики в целом", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг."Чтобы поддержать таких заемщиков, мы внесем ряд изменений в законодательство: они позволят реструктуризировать долг, облегчить платежи в период, когда параллельно идет перенастройка товарных и логистических цепочек. Такую возможность получат представители крупного бизнеса, малые и средние компании, а также граждане (за исключением кредитов по ипотеке, по которым ведется отдельная работа)", - добавил премьер.По его словам, для каждой категории заемщиков будет предусмотрен свой порядок реструктуризации и обслуживания кредитной задолженности, "включая как длительность льготного периода, так и динамику процентных ставок".Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что в ипотеке нет кредитов с плавающей ставкой, а в потребительском кредитовании – минимум. Она также отмечала, что ЦБ РФ готов предоставить регуляторные послабления при реструктуризации компаниям кредитов с плавающими ставками. По ее словам, заемщиками по таким кредитам чаще всего являются крупные компании.

https://ria.ru/20220316/razryv-1778532363.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), михаил мишустин, правительство рф