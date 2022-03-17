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Правительство поддержит бизнес с кредитами под плавающую ставку - РИА Новости, 17.03.2022
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Правительство поддержит бизнес с кредитами под плавающую ставку
Правительство поддержит бизнес с кредитами под плавающую ставку - РИА Новости, 17.03.2022
Правительство поддержит бизнес с кредитами под плавающую ставку
Правительство России поддержит бизнес с кредитами под плавающую ставку, предложит механизмы реструктуризации займов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T14:24
2022-03-17T14:24
экономика
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство России поддержит бизнес с кредитами под плавающую ставку, предложит механизмы реструктуризации займов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В повестке важные вопросы, которые касаются кредитования, в частности, тех, кто взял заем под плавающую ставку. Многие это сделали еще в условиях умеренной инфляции, и сейчас они попали в затруднительное положение, столкнулись с дефицитом ликвидности и одновременно с ростом расходов по обслуживанию долга, что создает риски не только для них самих, но и для экономики в целом", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг."Чтобы поддержать таких заемщиков, мы внесем ряд изменений в законодательство: они позволят реструктуризировать долг, облегчить платежи в период, когда параллельно идет перенастройка товарных и логистических цепочек. Такую возможность получат представители крупного бизнеса, малые и средние компании, а также граждане (за исключением кредитов по ипотеке, по которым ведется отдельная работа)", - добавил премьер.По его словам, для каждой категории заемщиков будет предусмотрен свой порядок реструктуризации и обслуживания кредитной задолженности, "включая как длительность льготного периода, так и динамику процентных ставок".Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что в ипотеке нет кредитов с плавающей ставкой, а в потребительском кредитовании – минимум. Она также отмечала, что ЦБ РФ готов предоставить регуляторные послабления при реструктуризации компаниям кредитов с плавающими ставками. По ее словам, заемщиками по таким кредитам чаще всего являются крупные компании.
https://ria.ru/20220316/razryv-1778532363.html
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экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), михаил мишустин, правительство рф
14:24 17.03.2022
 
Правительство поддержит бизнес с кредитами под плавающую ставку

Премьер Мишустин: правительство поддержит бизнес с кредитами под плавающую ставку

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДом правительства Российской Федерации в Москве
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Дом правительства Российской Федерации в Москве
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство России поддержит бизнес с кредитами под плавающую ставку, предложит механизмы реструктуризации займов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В повестке важные вопросы, которые касаются кредитования, в частности, тех, кто взял заем под плавающую ставку. Многие это сделали еще в условиях умеренной инфляции, и сейчас они попали в затруднительное положение, столкнулись с дефицитом ликвидности и одновременно с ростом расходов по обслуживанию долга, что создает риски не только для них самих, но и для экономики в целом", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
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"Чтобы поддержать таких заемщиков, мы внесем ряд изменений в законодательство: они позволят реструктуризировать долг, облегчить платежи в период, когда параллельно идет перенастройка товарных и логистических цепочек. Такую возможность получат представители крупного бизнеса, малые и средние компании, а также граждане (за исключением кредитов по ипотеке, по которым ведется отдельная работа)", - добавил премьер.
По его словам, для каждой категории заемщиков будет предусмотрен свой порядок реструктуризации и обслуживания кредитной задолженности, "включая как длительность льготного периода, так и динамику процентных ставок".
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что в ипотеке нет кредитов с плавающей ставкой, а в потребительском кредитовании – минимум. Она также отмечала, что ЦБ РФ готов предоставить регуляторные послабления при реструктуризации компаниям кредитов с плавающими ставками. По ее словам, заемщиками по таким кредитам чаще всего являются крупные компании.
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