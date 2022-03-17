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РХБЗ: Украина в рамках проектов США выделила шесть семейств вирусов - РИА Новости, 17.03.2022
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РХБЗ: Украина в рамках проектов США выделила шесть семейств вирусов
РХБЗ: Украина в рамках проектов США выделила шесть семейств вирусов - РИА Новости, 17.03.2022
РХБЗ: Украина в рамках проектов США выделила шесть семейств вирусов
В ходе реализации проектов США на Украине были выделены шесть семейств вирусов, включая коронавирусы, три вида патогенных бактерий, сообщил начальник войск... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T16:11
2022-03-17T16:11
в мире
украина
сша
войска рхбз
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В ходе реализации проектов США на Украине были выделены шесть семейств вирусов, включая коронавирусы, три вида патогенных бактерий, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов по итогам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.По его словам, украинские лаборатории были основным исполнителем по проекту П-782 – передача заболеваний через летучих мышей. Причем исследования носили системный характер и проводились как минимум с 2009 года под непосредственным контролем специалистов из США в рамках проектов П-382, П-444 и П-568."В ходе реализации указанных проектов были выделены шесть семейств вирусов (включая коронавирусы) и три вида патогенных бактерий (возбудители чумы, бруцеллеза и лептоспироза). Это связано с основными характеристиками указанных патогенов, которые делают их привлекательными в целях заражения: устойчивость к лекарственным препаратам, быстрая скорость распространения от животных к человеку и так далее", - сказал Кириллов на брифинге.Он подчеркнул, что в распоряжении российского военного ведомства есть ряд документов, "подтверждающих факт передачи отобранных на Украине биопроб на территорию третьих стран, в том числе Германию, Великобританию, Грузию".
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в мире, украина, сша, войска рхбз
16:11 17.03.2022
 
РХБЗ: Украина в рамках проектов США выделила шесть семейств вирусов

Глава войск РХБЗ Кириллов: Украина в рамках проектов США выделила шесть семейств вирусов

CC0 / kkolosov / МикроскопМикроскоп
Микроскоп - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
CC0 / kkolosov / Микроскоп
Микроскоп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В ходе реализации проектов США на Украине были выделены шесть семейств вирусов, включая коронавирусы, три вида патогенных бактерий, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов по итогам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.
По его словам, украинские лаборатории были основным исполнителем по проекту П-782 – передача заболеваний через летучих мышей. Причем исследования носили системный характер и проводились как минимум с 2009 года под непосредственным контролем специалистов из США в рамках проектов П-382, П-444 и П-568.
"В ходе реализации указанных проектов были выделены шесть семейств вирусов (включая коронавирусы) и три вида патогенных бактерий (возбудители чумы, бруцеллеза и лептоспироза). Это связано с основными характеристиками указанных патогенов, которые делают их привлекательными в целях заражения: устойчивость к лекарственным препаратам, быстрая скорость распространения от животных к человеку и так далее", - сказал Кириллов на брифинге.
Он подчеркнул, что в распоряжении российского военного ведомства есть ряд документов, "подтверждающих факт передачи отобранных на Украине биопроб на территорию третьих стран, в том числе Германию, Великобританию, Грузию".
Костюмы биологической защиты в лаборатории США - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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Американские военные испытывали биооружие на украинцах. Мы были на очереди
 
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