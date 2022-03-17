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В РХБЗ рассказали о совместной работе биолабораторий в Харькове и Тбилиси - РИА Новости, 17.03.2022
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В РХБЗ рассказали о совместной работе биолабораторий в Харькове и Тбилиси
В РХБЗ рассказали о совместной работе биолабораторий в Харькове и Тбилиси - РИА Новости, 17.03.2022
В РХБЗ рассказали о совместной работе биолабораторий в Харькове и Тбилиси
Работы по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей проводились в Харькове совместно с центром Лугара в Тбилиси, сообщил начальник войск... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:54
2022-03-17T15:54
в мире
украина
грузия
харьков
тбилиси
сша
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Работы по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей проводились в Харькове совместно с центром Лугара в Тбилиси, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов по итогам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины."Изучение документов в части проекта П-781 по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей показало, что работы проводились на базе лаборатории в Харькове совместно со скандально известным Центром Р. Лугара в Тбилиси", - сказал он.По словам генерала, общие затраты Пентагона на реализацию этой программы на Украине и в Грузии составили 1,6 миллиона долларов, большую часть из которых получила Украина как основной исполнитель.
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в мире, украина, грузия, харьков, тбилиси, сша
15:54 17.03.2022
 
В РХБЗ рассказали о совместной работе биолабораторий в Харькове и Тбилиси

Минобороны: в Харькове вместе с центром Лугара изучали заражение людей через летучих мышей

© AP Photo / Marco UgarteУченый исследует летучую мышь
Ученый исследует летучую мышь - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© AP Photo / Marco Ugarte
Ученый исследует летучую мышь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Работы по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей проводились в Харькове совместно с центром Лугара в Тбилиси, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов по итогам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.
"Изучение документов в части проекта П-781 по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей показало, что работы проводились на базе лаборатории в Харькове совместно со скандально известным Центром Р. Лугара в Тбилиси", - сказал он.
По словам генерала, общие затраты Пентагона на реализацию этой программы на Украине и в Грузии составили 1,6 миллиона долларов, большую часть из которых получила Украина как основной исполнитель.
Костюмы биологической защиты в лаборатории США - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 19:15
Американские военные испытывали биооружие на украинцах. Мы были на очереди
 
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