https://ria.ru/20220317/biolaboratorii-1778682393.html

РХБЗ: ученые могли не знать о целях работы лабораторий США на Украине

РХБЗ: ученые могли не знать о целях работы лабораторий США на Украине - РИА Новости, 17.03.2022

РХБЗ: ученые могли не знать о целях работы лабораторий США на Украине

Украинские специалисты, работавшие в размещенных на территории этой страны биолабораториях США, могли не знать о реальных целях проводимых там исследований,... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T15:46

2022-03-17T15:46

2022-03-17T15:46

в мире

украина

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Украинские специалисты, работавшие в размещенных на территории этой страны биолабораториях США, могли не знать о реальных целях проводимых там исследований, заявил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Анализ полученных сведений наводит на мысль, что украинские специалисты не осведомлены о потенциальных рисках передачи биоматериалов, используются по сути "втемную" и не имеют реального представления об истинных целях проводимых исследований", - сказал он.

https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html

украина

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина