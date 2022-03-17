https://ria.ru/20220317/biolaboratorii-1778682393.html
РХБЗ: ученые могли не знать о целях работы лабораторий США на Украине
РХБЗ: ученые могли не знать о целях работы лабораторий США на Украине - РИА Новости, 17.03.2022
РХБЗ: ученые могли не знать о целях работы лабораторий США на Украине
Украинские специалисты, работавшие в размещенных на территории этой страны биолабораториях США, могли не знать о реальных целях проводимых там исследований,... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:46
2022-03-17T15:46
2022-03-17T15:46
в мире
украина
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Украинские специалисты, работавшие в размещенных на территории этой страны биолабораториях США, могли не знать о реальных целях проводимых там исследований, заявил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Анализ полученных сведений наводит на мысль, что украинские специалисты не осведомлены о потенциальных рисках передачи биоматериалов, используются по сути "втемную" и не имеют реального представления об истинных целях проводимых исследований", - сказал он.
https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
РХБЗ: ученые могли не знать о целях работы лабораторий США на Украине
Глава войск РХБЗ Кириллов: ученые могли не знать о целях работы лабораторий США на Украине
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Украинские специалисты, работавшие в размещенных на территории этой страны биолабораториях США, могли не знать о реальных целях проводимых там исследований, заявил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Анализ полученных сведений наводит на мысль, что украинские специалисты не осведомлены о потенциальных рисках передачи биоматериалов, используются по сути "втемную" и не имеют реального представления об истинных целях проводимых исследований", - сказал он.