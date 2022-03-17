https://ria.ru/20220317/bezhentsy-1778719770.html

Более 500 беженцев прибыли из Мариуполя в поселок Безыменное на юге ДНР

Более 500 беженцев прибыли из Мариуполя в поселок Безыменное на юге ДНР - РИА Новости, 17.03.2022

Более 500 беженцев прибыли из Мариуполя в поселок Безыменное на юге ДНР

Более 500 беженцев прибыли из Мариуполя в пункт временного размещения в поселке Безыменное на юге Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T18:35

2022-03-17T18:35

2022-03-17T22:21

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БЕЗЫМЕННОЕ, 17 мар - РИА Новости. Более 500 беженцев прибыли из Мариуполя в пункт временного размещения в поселке Безыменное на юге Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости.Сейчас люди продолжают прибывать. Их размещают на территории школы. После определенных процедур беженцы будут распределены по пунктам размещения. Поддержать жителей Мариуполя, бежавших от украинских войск, приехали депутаты партии "Единая Россия" Артем Бичаев, Артем Туров и Алексей Волоцков."Мы здесь находится большой депутатской группой от партии "Единая Россия". Наша миссия - гуманитарная, мы приехали сюда, в Безыменное, в пункт временного размещения. Тут огромный объем беженцев из Мариуполя, которые все прибывают и прибывают. Сейчас уже более 500 человек", - сказал Бичаев.Депутаты пообщались с беженцами, выслушали их проблемы и прояснили некоторые вопросы, которые их волнуют.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/mariupol-1778711482.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, мариуполь, ситуация в днр и лнр, украина, россия