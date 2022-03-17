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Беженки из Мариуполя рассказали о помощи российских военных при эвакуации - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/bezhentsy-1778664094.html
Беженки из Мариуполя рассказали о помощи российских военных при эвакуации
Беженки из Мариуполя рассказали о помощи российских военных при эвакуации - РИА Новости, 17.03.2022
Беженки из Мариуполя рассказали о помощи российских военных при эвакуации
Беженки из Мариуполя рассказали РИА Новости, что эвакуироваться из города им помогли российские военные. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T14:36
2022-03-17T14:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
мариуполь
таганрог
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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ТАГАНРОГ, 17 мар - РИА Новости. Беженки из Мариуполя рассказали РИА Новости, что эвакуироваться из города им помогли российские военные.Жительница Мариуполя Снежана в четверг вместе с другими беженцами прибыла в Таганрог, где их поселили в пункте временного размещения на базе дворца спорта.По ее словам, она с родными пряталась в бомбоубежище. Ее зятя ранило в ногу и руку, сейчас мужчина в больнице. Когда стало возможным, Снежана с семьёй решила эвакуироваться."Добирались (до Таганрога) сутки. Пешком шли до Порт-сити (торговый центр в Мариуполе - ред.), где там стрелять перестали, оттуда вывезли на Володарское", - рассказала Снежана."Военные помогали нам, конечно, с детьми сажали на машину. Россия помогла нам выехать. Украина - запрятались сами все, а вы как хотите", - добавила ещё одна беженка из Мариуполя.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
https://ria.ru/20220317/evakuatsiya-1778585598.html
https://ria.ru/20220317/mariupol-1778593710.html
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в мире, украина, россия, мариуполь, таганрог, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
14:36 17.03.2022
 
Беженки из Мариуполя рассказали о помощи российских военных при эвакуации

Украинские беженки рассказали о помощи российских военных при эвакуации из Мариуполя

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий НА ДНР указывает дорогу беженцам на автомобиле покидающим Мариуполь
Военнослужащий НА ДНР указывает дорогу беженцам на автомобиле покидающим Мариуполь - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военнослужащий НА ДНР указывает дорогу беженцам на автомобиле покидающим Мариуполь
Читать ria.ru в
ТАГАНРОГ, 17 мар - РИА Новости. Беженки из Мариуполя рассказали РИА Новости, что эвакуироваться из города им помогли российские военные.
Жительница Мариуполя Снежана в четверг вместе с другими беженцами прибыла в Таганрог, где их поселили в пункте временного размещения на базе дворца спорта.
Автомобиль с беженцами на выезде из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
08:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Жители Мариуполя рассказали, что узнали об эвакуации случайно
По ее словам, она с родными пряталась в бомбоубежище. Ее зятя ранило в ногу и руку, сейчас мужчина в больнице. Когда стало возможным, Снежана с семьёй решила эвакуироваться.
"Добирались (до Таганрога) сутки. Пешком шли до Порт-сити (торговый центр в Мариуполе - ред.), где там стрелять перестали, оттуда вывезли на Володарское", - рассказала Снежана.
"Военные помогали нам, конечно, с детьми сажали на машину. Россия помогла нам выехать. Украина - запрятались сами все, а вы как хотите", - добавила ещё одна беженка из Мариуполя.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
Беженцы на дороге из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияМариупольТаганрогПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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