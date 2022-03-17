https://ria.ru/20220317/bezhentsy-1778664094.html

Беженки из Мариуполя рассказали о помощи российских военных при эвакуации

Беженки из Мариуполя рассказали о помощи российских военных при эвакуации - РИА Новости, 17.03.2022

Беженки из Мариуполя рассказали о помощи российских военных при эвакуации

Беженки из Мариуполя рассказали РИА Новости, что эвакуироваться из города им помогли российские военные. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T14:36

2022-03-17T14:36

2022-03-17T14:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

мариуполь

таганрог

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ТАГАНРОГ, 17 мар - РИА Новости. Беженки из Мариуполя рассказали РИА Новости, что эвакуироваться из города им помогли российские военные.Жительница Мариуполя Снежана в четверг вместе с другими беженцами прибыла в Таганрог, где их поселили в пункте временного размещения на базе дворца спорта.По ее словам, она с родными пряталась в бомбоубежище. Ее зятя ранило в ногу и руку, сейчас мужчина в больнице. Когда стало возможным, Снежана с семьёй решила эвакуироваться."Добирались (до Таганрога) сутки. Пешком шли до Порт-сити (торговый центр в Мариуполе - ред.), где там стрелять перестали, оттуда вывезли на Володарское", - рассказала Снежана."Военные помогали нам, конечно, с детьми сажали на машину. Россия помогла нам выехать. Украина - запрятались сами все, а вы как хотите", - добавила ещё одна беженка из Мариуполя.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

https://ria.ru/20220317/evakuatsiya-1778585598.html

https://ria.ru/20220317/mariupol-1778593710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, мариуполь, таганрог, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр