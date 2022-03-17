https://ria.ru/20220317/bezhentsy-1778664094.html
Беженки из Мариуполя рассказали о помощи российских военных при эвакуации
Беженки из Мариуполя рассказали о помощи российских военных при эвакуации - РИА Новости, 17.03.2022
Беженки из Мариуполя рассказали о помощи российских военных при эвакуации
Беженки из Мариуполя рассказали РИА Новости, что эвакуироваться из города им помогли российские военные. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T14:36
2022-03-17T14:36
2022-03-17T14:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
мариуполь
таганрог
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778659033_0:274:3003:1963_1920x0_80_0_0_0764ae9da38e01a80e046ad7ab9f8de2.jpg
ТАГАНРОГ, 17 мар - РИА Новости. Беженки из Мариуполя рассказали РИА Новости, что эвакуироваться из города им помогли российские военные.Жительница Мариуполя Снежана в четверг вместе с другими беженцами прибыла в Таганрог, где их поселили в пункте временного размещения на базе дворца спорта.По ее словам, она с родными пряталась в бомбоубежище. Ее зятя ранило в ногу и руку, сейчас мужчина в больнице. Когда стало возможным, Снежана с семьёй решила эвакуироваться."Добирались (до Таганрога) сутки. Пешком шли до Порт-сити (торговый центр в Мариуполе - ред.), где там стрелять перестали, оттуда вывезли на Володарское", - рассказала Снежана."Военные помогали нам, конечно, с детьми сажали на машину. Россия помогла нам выехать. Украина - запрятались сами все, а вы как хотите", - добавила ещё одна беженка из Мариуполя.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
https://ria.ru/20220317/evakuatsiya-1778585598.html
https://ria.ru/20220317/mariupol-1778593710.html
украина
россия
мариуполь
таганрог
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778659033_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_d3eec6a952776353d4dad4f4b247d76c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, мариуполь, таганрог, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
Беженки из Мариуполя рассказали о помощи российских военных при эвакуации
Украинские беженки рассказали о помощи российских военных при эвакуации из Мариуполя