https://ria.ru/20220317/belorussiya-1778722715.html

В Минске проведут ревизию участия в правовых механизмах Совета Европы

В Минске проведут ревизию участия в правовых механизмах Совета Европы - РИА Новости, 17.03.2022

В Минске проведут ревизию участия в правовых механизмах Совета Европы

Минск проведет ревизию правовых механизмов Совета Европы, в которых участвует, с точки зрения соответствия национальным интересам, сообщил в четверг МИД... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T18:49

2022-03-17T18:49

2022-03-17T18:52

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мид белоруссии

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МИНСК, 17 мар – РИА Новости. Минск проведет ревизию правовых механизмов Совета Европы, в которых участвует, с точки зрения соответствия национальным интересам, сообщил в четверг МИД Белоруссии.Комитет министров Совета Европы 17 марта 2022 года принял решение о приостановке сотрудничества с Белоруссией."Подобная недальновидная позиция, следование сиюминутной политической конъюнктуре наносят ущерб в первую очередь интересам данной организации, которая лишает себя возможности делиться своим экспертным потенциалом в рамках проводимой в нашей стране масштабной модернизации государственных и общественных отношений", - говорится в распространенном в четверг комментарии пресс-службы МИД Белоруссии.Подчеркивается, что "решение Совета Европы ставит на паузу конструктивное взаимодействие с Республикой Беларусь по целому ряду направлений, включая проблематику смертной казни"."Сохраняя готовность к возобновлению диалога, мы, тем не менее, намерены провести ревизию правовых механизмов Совета Европы, в которых участвует белорусская сторона, с точки зрения их реальной востребованности и соответствия нашим национальным интересам на данном этапе", - подчеркивается в комментарии.В МИД добавили, что "Совет Европы предсказуемо пошел на поводу у тех сил на Западе, которые на фоне событий в Украине стремятся максимально ограничить либо полностью перекрыть каналы для международного диалога, возвести новые искусственные разделительные линии в Европе"."Данная ситуация ещё раз наглядно демонстрирует, что ни государства-члены Совета Европы, ни страны, с которыми эта организация поддерживает сотрудничество, не могут быть защищены от волюнтаризма западной коалиции, которая будет действовать, исходя не из своих же ценностей, а исключительно из собственных узких геополитических интересов", - говорится в комментарии.

https://ria.ru/20220316/evropa-1778417084.html

https://ria.ru/20220317/evropa-1778588715.html

https://ria.ru/20211111/volodin-1758501266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, совет европы, мид белоруссии