https://ria.ru/20220317/belorussiya-1778715143.html

Комитет министров Совета Европы приостановил все связи с Белоруссией

Комитет министров Совета Европы приостановил все связи с Белоруссией - РИА Новости, 17.03.2022

Комитет министров Совета Европы приостановил все связи с Белоруссией

Комитет министров Совета Европы решил приостановить все связи с Белоруссией из-за ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении организации. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T18:10

2022-03-17T18:10

2022-03-17T18:18

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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Комитет министров Совета Европы решил приостановить все связи с Белоруссией из-за ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении организации."Комитет министров СЕ сегодня принял решение приостановить все отношения с Белоруссией в связи с активным участием страны в агрессии Российской Федерации против Украины. Своим решением Комитет министров приостанавливает право Белоруссии на участие во всех заседаниях и мероприятиях организации", - сообщается в заявлении.Отмечается, что это также касается участия Белоруссии в частичных соглашениях Совета Европы, включая Венецианскую комиссию, но не ущемляет ее прав как стороны международных конвенций.Между тем, Комитет министров намерен поддерживать и укреплять отношения с белорусским гражданским обществом и оппозицией в изгнании. Вскоре он предпримет дальнейшие инициативы в этом отношении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/evropa-1778588715.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

европа, украина, в мире, россия, совет европы, белоруссия