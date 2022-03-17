Рейтинг@Mail.ru
Комитет министров Совета Европы приостановил все связи с Белоруссией - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220317/belorussiya-1778715143.html
Комитет министров Совета Европы приостановил все связи с Белоруссией
Комитет министров Совета Европы приостановил все связи с Белоруссией - РИА Новости, 17.03.2022
Комитет министров Совета Европы приостановил все связи с Белоруссией
Комитет министров Совета Европы решил приостановить все связи с Белоруссией из-за ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении организации. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T18:10
2022-03-17T18:18
европа
украина
в мире
россия
совет европы
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564096589_203:435:3071:2048_1920x0_80_0_0_a7fe6e482ec901a2e92818c868d227ee.jpg
ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Комитет министров Совета Европы решил приостановить все связи с Белоруссией из-за ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении организации."Комитет министров СЕ сегодня принял решение приостановить все отношения с Белоруссией в связи с активным участием страны в агрессии Российской Федерации против Украины. Своим решением Комитет министров приостанавливает право Белоруссии на участие во всех заседаниях и мероприятиях организации", - сообщается в заявлении.Отмечается, что это также касается участия Белоруссии в частичных соглашениях Совета Европы, включая Венецианскую комиссию, но не ущемляет ее прав как стороны международных конвенций.Между тем, Комитет министров намерен поддерживать и укреплять отношения с белорусским гражданским обществом и оппозицией в изгнании. Вскоре он предпримет дальнейшие инициативы в этом отношении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/evropa-1778588715.html
https://ria.ru/20220316/evropa-1778417084.html
европа
украина
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564096589_515:440:2659:2048_1920x0_80_0_0_aa18b9aac6883bdb042a9acdd1c86439.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, украина, в мире, россия, совет европы, белоруссия
18:10 17.03.2022 (обновлено: 18:18 17.03.2022)
 
Комитет министров Совета Европы приостановил все связи с Белоруссией

Комитет министров Совета Европы приостановил все связи с Белоруссией из-за Украины

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге
Главное здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Главное здание Совета Европы в Страсбурге
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Комитет министров Совета Европы решил приостановить все связи с Белоруссией из-за ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении организации.
"Комитет министров СЕ сегодня принял решение приостановить все отношения с Белоруссией в связи с активным участием страны в агрессии Российской Федерации против Украины. Своим решением Комитет министров приостанавливает право Белоруссии на участие во всех заседаниях и мероприятиях организации", - сообщается в заявлении.
Снятие российского флага у здания Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Вчера, 08:56
В МИД объяснили решение России о выходе из Совета Европы
Отмечается, что это также касается участия Белоруссии в частичных соглашениях Совета Европы, включая Венецианскую комиссию, но не ущемляет ее прав как стороны международных конвенций.
Между тем, Комитет министров намерен поддерживать и укреплять отношения с белорусским гражданским обществом и оппозицией в изгнании. Вскоре он предпримет дальнейшие инициативы в этом отношении.
Здание Дворца Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 12:14
Лавров заявил о превращении Совета Европы в "очередное ОБСЕ"
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
ЕвропаУкраинаВ миреРоссияСовет ЕвропыБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала