17:16 17.03.2022 (обновлено: 18:53 17.03.2022)
В Минске нашли мертвым беглого польского солдата Эмиля Чечко
В Белоруссии нашли мертвым беглого польского солдата Эмиля Чечко
Автомобиль Следственного комитета Белоруссии
МИНСК, 17 мар — РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что в Минске по месту жительства обнаружили мертвым сбежавшего в республику польского солдата Эмиля Чечко.
"Следственным комитетом рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе насильственный характер смерти", — говорится в телеграм-канале ведомства.
21 декабря 2021, 22:26Бежавший в Белоруссию польский солдат заявил, что ему угрожает смерть
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что польского военного Чечко, 1996 года рождения, задержали 16 декабря 2021 года в пограничной полосе. Он попросил политического убежища в Белоруссии "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". Чечко на белорусском телевидении обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, а также двух волонтеров. МВД Белоруссии приняло к рассмотрению ходатайство Чечко о предоставлении ему статуса беженца. В Польше его обвинили по статье о дезертирстве, по которой ему могло грозить до десяти лет заключения.