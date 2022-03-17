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В Минске нашли мертвым беглого польского солдата Эмиля Чечко - РИА Новости, 17.03.2022
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В Минске нашли мертвым беглого польского солдата Эмиля Чечко
В Минске нашли мертвым беглого польского солдата Эмиля Чечко - РИА Новости, 17.03.2022
В Минске нашли мертвым беглого польского солдата Эмиля Чечко
Следственный комитет Белоруссии сообщил, что в Минске по месту жительства обнаружили мертвым сбежавшего в республику польского солдата Эмиля Чечко. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T17:16
2022-03-17T18:53
белоруссия
в мире
польша
следственный комитет белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 17 мар — РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что в Минске по месту жительства обнаружили мертвым сбежавшего в республику польского солдата Эмиля Чечко."Следственным комитетом рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе насильственный характер смерти", — говорится в телеграм-канале ведомства.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что польского военного Чечко, 1996 года рождения, задержали 16 декабря 2021 года в пограничной полосе. Он попросил политического убежища в Белоруссии "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". Чечко на белорусском телевидении обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, а также двух волонтеров. МВД Белоруссии приняло к рассмотрению ходатайство Чечко о предоставлении ему статуса беженца. В Польше его обвинили по статье о дезертирстве, по которой ему могло грозить до десяти лет заключения.
https://ria.ru/20211221/soldat-1764819805.html
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белоруссия, в мире, польша, следственный комитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
17:16 17.03.2022 (обновлено: 18:53 17.03.2022)
 
В Минске нашли мертвым беглого польского солдата Эмиля Чечко

В Белоруссии нашли мертвым беглого польского солдата Эмиля Чечко

© Фото : Следственный комитет Республики БеларусьАвтомобиль Следственного комитета Белоруссии
Автомобиль Следственного комитета Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Фото : Следственный комитет Республики Беларусь
Автомобиль Следственного комитета Белоруссии
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МИНСК, 17 мар — РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что в Минске по месту жительства обнаружили мертвым сбежавшего в республику польского солдата Эмиля Чечко.
"Следственным комитетом рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе насильственный характер смерти", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Эмиль Чечко - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
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Бежавший в Белоруссию польский солдат заявил, что ему угрожает смерть
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что польского военного Чечко, 1996 года рождения, задержали 16 декабря 2021 года в пограничной полосе. Он попросил политического убежища в Белоруссии "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". Чечко на белорусском телевидении обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, а также двух волонтеров. МВД Белоруссии приняло к рассмотрению ходатайство Чечко о предоставлении ему статуса беженца. В Польше его обвинили по статье о дезертирстве, по которой ему могло грозить до десяти лет заключения.
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БелоруссияВ миреПольшаСледственный комитет БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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