https://ria.ru/20220317/belorussiya-1778704293.html

В Минске нашли мертвым беглого польского солдата Эмиля Чечко

В Минске нашли мертвым беглого польского солдата Эмиля Чечко - РИА Новости, 17.03.2022

В Минске нашли мертвым беглого польского солдата Эмиля Чечко

Следственный комитет Белоруссии сообщил, что в Минске по месту жительства обнаружили мертвым сбежавшего в республику польского солдата Эмиля Чечко. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T17:16

2022-03-17T17:16

2022-03-17T18:53

белоруссия

в мире

польша

следственный комитет белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 17 мар — РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что в Минске по месту жительства обнаружили мертвым сбежавшего в республику польского солдата Эмиля Чечко."Следственным комитетом рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе насильственный характер смерти", — говорится в телеграм-канале ведомства.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что польского военного Чечко, 1996 года рождения, задержали 16 декабря 2021 года в пограничной полосе. Он попросил политического убежища в Белоруссии "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". Чечко на белорусском телевидении обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, а также двух волонтеров. МВД Белоруссии приняло к рассмотрению ходатайство Чечко о предоставлении ему статуса беженца. В Польше его обвинили по статье о дезертирстве, по которой ему могло грозить до десяти лет заключения.

https://ria.ru/20211221/soldat-1764819805.html

https://ria.ru/20220210/genotsid-1772165862.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, в мире, польша, следственный комитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии