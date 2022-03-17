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Россия и Белоруссия снимают все ограничения на поездки между странами - РИА Новости, 17.03.2022
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Россия и Белоруссия снимают все ограничения на поездки между странами
Россия и Белоруссия снимают все ограничения на поездки между странами - РИА Новости, 17.03.2022
Россия и Белоруссия снимают все ограничения на поездки между странами
С полуночи 18 марта снимаются все ограничения на поездки граждан между Россией и Белоруссией, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:51
2022-03-17T15:20
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. С полуночи 18 марта снимаются все ограничения на поездки граждан между Россией и Белоруссией, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.Он отметил, что свобода передвижения важна для развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.По его словам, сейчас это особенно важно, учитывая давление Запада."Убежден, что укрепление интеграции в Союзном государстве станет лучшим ответом на санкционный прессинг против России и Белоруссии", — заключил премьер.Как заявил 14 марта председатель правительства Белоруссии Роман Головченко, ковидные ограничения, введенные Москвой, это "анахронизм", который российская сторона пообещала максимально быстро снять.Так, с марта 2020 года действовало временное ограничение на въезд в Россию иностранцев, прибывающих из Белоруссии, а также самих белорусов, но уже летом того же года возобновились авиаперелеты, а в 2021-м — железнодорожное сообщение.
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в мире
13:51 17.03.2022 (обновлено: 15:20 17.03.2022)
 
Россия и Белоруссия снимают все ограничения на поездки между странами

Мишустин заявил о снятии всех ограничений на перемещение людей между Россией и Белоруссией

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПункт пропуска Редьки — Красная горка на трассе М1 на белорусско-российской границе
Пункт пропуска Редьки — Красная горка на трассе М1 на белорусско-российской границе - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Пункт пропуска Редьки — Красная горка на трассе М1 на белорусско-российской границе
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. С полуночи 18 марта снимаются все ограничения на поездки граждан между Россией и Белоруссией, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
Он отметил, что свобода передвижения важна для развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

"Об этом мы говорили с премьер-министром Романом Александровичем Головченко в начале недели. И согласовали с президентом это решение", — добавил Мишустин.

По его словам, сейчас это особенно важно, учитывая давление Запада.
"Убежден, что укрепление интеграции в Союзном государстве станет лучшим ответом на санкционный прессинг против России и Белоруссии", — заключил премьер.
Как заявил 14 марта председатель правительства Белоруссии Роман Головченко, ковидные ограничения, введенные Москвой, это "анахронизм", который российская сторона пообещала максимально быстро снять.
Так, с марта 2020 года действовало временное ограничение на въезд в Россию иностранцев, прибывающих из Белоруссии, а также самих белорусов, но уже летом того же года возобновились авиаперелеты, а в 2021-м — железнодорожное сообщение.
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