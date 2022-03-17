https://ria.ru/20220317/belorussiya-1778656823.html

Россия и Белоруссия снимают все ограничения на поездки между странами

Россия и Белоруссия снимают все ограничения на поездки между странами - РИА Новости, 17.03.2022

Россия и Белоруссия снимают все ограничения на поездки между странами

С полуночи 18 марта снимаются все ограничения на поездки граждан между Россией и Белоруссией, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:51

2022-03-17T13:51

2022-03-17T15:20

в мире

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. С полуночи 18 марта снимаются все ограничения на поездки граждан между Россией и Белоруссией, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.Он отметил, что свобода передвижения важна для развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.По его словам, сейчас это особенно важно, учитывая давление Запада."Убежден, что укрепление интеграции в Союзном государстве станет лучшим ответом на санкционный прессинг против России и Белоруссии", — заключил премьер.Как заявил 14 марта председатель правительства Белоруссии Роман Головченко, ковидные ограничения, введенные Москвой, это "анахронизм", который российская сторона пообещала максимально быстро снять.Так, с марта 2020 года действовало временное ограничение на въезд в Россию иностранцев, прибывающих из Белоруссии, а также самих белорусов, но уже летом того же года возобновились авиаперелеты, а в 2021-м — железнодорожное сообщение.

https://ria.ru/20220314/pandemiya-1777979472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире