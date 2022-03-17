https://ria.ru/20220317/bayraktar-1778624768.html
Минобороны показало сбитый украинский "Байрактар"
Минобороны показало сбитый украинский "Байрактар" - РИА Новости, 17.03.2022
Минобороны показало сбитый украинский "Байрактар"
Минобороны России показало фотографии сбитого украинского беспилотника Bayraktar TB2. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:55
2022-03-17T11:55
2022-03-17T12:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минобороны России показало фотографии сбитого украинского беспилотника Bayraktar TB2.На фотографиях видно, что от корпуса машины практически ничего не осталось, форму сохранил лишь обтекатель на носу беспилотника. Также видны искореженные внутренние конструкции аппарата.Кроме того, показаны электронные модули, из разъемов которых отключены все кабели. Большинство внутренних многожильных проводов разорваны и частично расплетены.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778447723.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина
11:55 17.03.2022 (обновлено: 12:06 17.03.2022)
Минобороны показало сбитый украинский "Байрактар"
Минобороны России показало фотографии сбитого украинского беспилотника Bayraktar TB2