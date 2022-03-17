Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало сбитый украинский "Байрактар" - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/bayraktar-1778624768.html
Минобороны показало сбитый украинский "Байрактар"
Минобороны показало сбитый украинский "Байрактар" - РИА Новости, 17.03.2022
Минобороны показало сбитый украинский "Байрактар"
Минобороны России показало фотографии сбитого украинского беспилотника Bayraktar TB2. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:55
2022-03-17T12:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778627161_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_fd582c0faab3cf4d647eea1edaf30517.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минобороны России показало фотографии сбитого украинского беспилотника Bayraktar TB2.На фотографиях видно, что от корпуса машины практически ничего не осталось, форму сохранил лишь обтекатель на носу беспилотника. Также видны искореженные внутренние конструкции аппарата.Кроме того, показаны электронные модули, из разъемов которых отключены все кабели. Большинство внутренних многожильных проводов разорваны и частично расплетены.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778447723.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778627161_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_bf884f18bde5aa12bfba74746a58b0b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина
11:55 17.03.2022 (обновлено: 12:06 17.03.2022)
 
Минобороны показало сбитый украинский "Байрактар"

Минобороны России показало фотографии сбитого украинского беспилотника Bayraktar TB2

© Фото : Минобороны РФОдин из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2"
Один из сбитых в Киевской области беспилотников Байрактар ТБ-2 - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Фото : Минобороны РФ
Один из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минобороны России показало фотографии сбитого украинского беспилотника Bayraktar TB2.
На фотографиях видно, что от корпуса машины практически ничего не осталось, форму сохранил лишь обтекатель на носу беспилотника. Также видны искореженные внутренние конструкции аппарата.
Кроме того, показаны электронные модули, из разъемов которых отключены все кабели. Большинство внутренних многожильных проводов разорваны и частично расплетены.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Кадры уничтожения ракетно-артиллерийских складов Украины - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 14:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны показало кадры уничтожения ракетно-артиллерийских складов ВСУ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала