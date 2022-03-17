https://ria.ru/20220317/bayraktar-1778624768.html

Минобороны показало сбитый украинский "Байрактар"

Минобороны показало сбитый украинский "Байрактар" - РИА Новости, 17.03.2022

Минобороны показало сбитый украинский "Байрактар"

Минобороны России показало фотографии сбитого украинского беспилотника Bayraktar TB2. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:55

2022-03-17T11:55

2022-03-17T12:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778627161_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_fd582c0faab3cf4d647eea1edaf30517.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минобороны России показало фотографии сбитого украинского беспилотника Bayraktar TB2.На фотографиях видно, что от корпуса машины практически ничего не осталось, форму сохранил лишь обтекатель на носу беспилотника. Также видны искореженные внутренние конструкции аппарата.Кроме того, показаны электронные модули, из разъемов которых отключены все кабели. Большинство внутренних многожильных проводов разорваны и частично расплетены.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778447723.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина