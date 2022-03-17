https://ria.ru/20220317/bank-1778658518.html
"Тинькофф" опроверг сообщения о нехватке пластика для выпуска карт
"Тинькофф" опроверг сообщения о нехватке пластика для выпуска карт - РИА Новости, 17.03.2022
"Тинькофф" опроверг сообщения о нехватке пластика для выпуска карт
Нехватки пластика для выпуска новых карт в банке "Тинькофф" нет, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T14:01
2022-03-17T14:01
2022-03-17T14:36
экономика
технологии
россия
центральный банк рф (цб рф)
twitter
тинькофф. кредитные системы
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Нехватки пластика для выпуска новых карт в банке "Тинькофф" нет, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.Ранее в четверг СМИ сообщали, ссылаясь на публикацию "Тинькофф" в Twitter, что у банка закончился пластик для выпуска новых карт."Пластика с избытком", - сообщили в пресс-службе банка."Тинькофф" также напомнил на своей странице в Twitter, что в РФ можно продолжать пользоваться картами платежных систем Visa и Mastercard, но у них не будет работать функция бесконтактной оплаты. "Чтобы продолжать платить смартфоном или часами, понадобится карта "Мир", - уточняется в сообщении.В начала марта международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. ЦБ РФ пояснял, что платежные карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать Национальная система платежных карт, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны. Впоследствии российские банки объявили, что прорабатывают возможность запуска кобейджинговых карт "Мир"-UnionPay.
https://ria.ru/20220316/karta-1778525774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), twitter, тинькофф. кредитные системы
14:01 17.03.2022 (обновлено: 14:36 17.03.2022)
"Тинькофф" опроверг сообщения о нехватке пластика для выпуска карт
Банк "Тинькофф" опроверг сообщения о нехватке пластика для выпуска карт
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Нехватки пластика для выпуска новых карт в банке "Тинькофф" нет, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Ранее в четверг СМИ сообщали, ссылаясь на публикацию "Тинькофф" в Twitter, что у банка закончился пластик для выпуска новых карт.
"Пластика с избытком", - сообщили в пресс-службе банка.
"Тинькофф" также напомнил на своей странице в Twitter, что в РФ можно продолжать пользоваться картами платежных систем Visa и Mastercard, но у них не будет работать функция бесконтактной оплаты. "Чтобы продолжать платить смартфоном или часами, понадобится карта "Мир", - уточняется в сообщении.
В начала марта международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России
. ЦБ РФ пояснял, что платежные карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать Национальная система платежных карт, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны. Впоследствии российские банки объявили, что прорабатывают возможность запуска кобейджинговых карт "Мир"-UnionPay.