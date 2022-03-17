https://ria.ru/20220317/artek-1778597588.html

"Артек" примет на отдых детей из ДНР и ЛНР

"Артек" примет на отдых детей из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 17.03.2022

"Артек" примет на отдых детей из ДНР и ЛНР

Дети из ДНР и ЛНР приедут на отдых в МДЦ "Артек" в апреле, сообщили РИА Новости в пресс-службе лагеря. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T09:58

2022-03-17T09:58

2022-03-17T09:58

обострение ситуации в днр и лнр

россия

артек

днр

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

лнр

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/140298/28/1402982856_79:0:3652:2010_1920x0_80_0_0_6f7d561bf6c43515f02687c12f7f7396.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Дети из ДНР и ЛНР приедут на отдых в МДЦ "Артек" в апреле, сообщили РИА Новости в пресс-службе лагеря."По поручению министерства просвещения, в четвертую смену, которая состоится с 09 апреля по 30 апреля 2022 года, "Артек" примет ребят из Донецкой и Луганской народных республик", - сообщили в пресс-службе.Ребята примут участие в образовательных программах, познакомятся с достижениями в развитии космической отрасли, с основными направлениями научно-технического прогресса и их значением в жизни человека. Школьники отпразднуют День космонавтики, а также поучаствуют во всероссийских акциях "Библионочь 2022" и День земли, сообщили в лагере.Международный детский центр "Артек" был основан 16 июня 1925 года как пионерский лагерь на побережье Черного моря недалеко от Ялты. Он занимает 218 гектаров, из которых 102 гектара составляют парки. Береговая линия с детскими пляжами протянулась на семь километров от горы Аю-Даг до поселка Гурзуф."Артек" является климатическим курортом. Основные лечебные факторы климата – солнце, воздух и море. Отдельные участки территории "Артека" имеют собственный микроклимат, который обусловлен особенностями рельефа, влиянием моря, субтропической растительности, воздушных потоков с Крымских гор.После распада СССР вместе со всей территорией Крыма "Артек" находился в составе Украины. После возвращения Крыма в состав РФ имущество, закрепленное за "Артеком", 31 марта 2015 года было передано в федеральную собственность. По результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей в 2016 году "Артек" признан лучшим в России.

https://ria.ru/20220315/sochi-1778307643.html

https://ria.ru/20220309/siroty-1777294909.html

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, артек, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, лнр, донбасс