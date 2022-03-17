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"Артек" примет на отдых детей из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/artek-1778597588.html
"Артек" примет на отдых детей из ДНР и ЛНР
"Артек" примет на отдых детей из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 17.03.2022
"Артек" примет на отдых детей из ДНР и ЛНР
Дети из ДНР и ЛНР приедут на отдых в МДЦ "Артек" в апреле, сообщили РИА Новости в пресс-службе лагеря. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T09:58
2022-03-17T09:58
обострение ситуации в днр и лнр
россия
артек
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Дети из ДНР и ЛНР приедут на отдых в МДЦ "Артек" в апреле, сообщили РИА Новости в пресс-службе лагеря."По поручению министерства просвещения, в четвертую смену, которая состоится с 09 апреля по 30 апреля 2022 года, "Артек" примет ребят из Донецкой и Луганской народных республик", - сообщили в пресс-службе.Ребята примут участие в образовательных программах, познакомятся с достижениями в развитии космической отрасли, с основными направлениями научно-технического прогресса и их значением в жизни человека. Школьники отпразднуют День космонавтики, а также поучаствуют во всероссийских акциях "Библионочь 2022" и День земли, сообщили в лагере.Международный детский центр "Артек" был основан 16 июня 1925 года как пионерский лагерь на побережье Черного моря недалеко от Ялты. Он занимает 218 гектаров, из которых 102 гектара составляют парки. Береговая линия с детскими пляжами протянулась на семь километров от горы Аю-Даг до поселка Гурзуф."Артек" является климатическим курортом. Основные лечебные факторы климата – солнце, воздух и море. Отдельные участки территории "Артека" имеют собственный микроклимат, который обусловлен особенностями рельефа, влиянием моря, субтропической растительности, воздушных потоков с Крымских гор.После распада СССР вместе со всей территорией Крыма "Артек" находился в составе Украины. После возвращения Крыма в состав РФ имущество, закрепленное за "Артеком", 31 марта 2015 года было передано в федеральную собственность. По результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей в 2016 году "Артек" признан лучшим в России.
https://ria.ru/20220315/sochi-1778307643.html
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россия, артек, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, лнр, донбасс
09:58 17.03.2022
 
"Артек" примет на отдых детей из ДНР и ЛНР

"Артек" примет детей из ДНР и ЛНР на отдых в апрельскую смену

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкМеждународный детский центр "Артек" в Крыму
Международный детский центр Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Международный детский центр "Артек" в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Дети из ДНР и ЛНР приедут на отдых в МДЦ "Артек" в апреле, сообщили РИА Новости в пресс-службе лагеря.
"По поручению министерства просвещения, в четвертую смену, которая состоится с 09 апреля по 30 апреля 2022 года, "Артек" примет ребят из Донецкой и Луганской народных республик", - сообщили в пресс-службе.
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Ребята примут участие в образовательных программах, познакомятся с достижениями в развитии космической отрасли, с основными направлениями научно-технического прогресса и их значением в жизни человека. Школьники отпразднуют День космонавтики, а также поучаствуют во всероссийских акциях "Библионочь 2022" и День земли, сообщили в лагере.
Международный детский центр "Артек" был основан 16 июня 1925 года как пионерский лагерь на побережье Черного моря недалеко от Ялты. Он занимает 218 гектаров, из которых 102 гектара составляют парки. Береговая линия с детскими пляжами протянулась на семь километров от горы Аю-Даг до поселка Гурзуф.
"Артек" является климатическим курортом. Основные лечебные факторы климата – солнце, воздух и море. Отдельные участки территории "Артека" имеют собственный микроклимат, который обусловлен особенностями рельефа, влиянием моря, субтропической растительности, воздушных потоков с Крымских гор.
После распада СССР вместе со всей территорией Крыма "Артек" находился в составе Украины. После возвращения Крыма в состав РФ имущество, закрепленное за "Артеком", 31 марта 2015 года было передано в федеральную собственность. По результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей в 2016 году "Артек" признан лучшим в России.
Мария Львова-Белова
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияАртекДНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЛНРДонбасс
 
 
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