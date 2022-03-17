https://ria.ru/20220317/almazy-1778639414.html

Россия возобновила экспорт алмазов в Индию, пишут СМИ

Россия возобновила экспорт алмазов в Индию, пишут СМИ - РИА Новости, 17.03.2022

Россия возобновила экспорт алмазов в Индию, пишут СМИ

Россия возобновила поставки алмазов в Индию, экспортеры осуществляют платежи в евро через немецкие банки, чтобы избежать проблем, связанных с введенными против... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T12:54

2022-03-17T12:54

2022-03-17T12:54

экономика

индия

алроса

санкции

россия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мар – РИА Новости. Россия возобновила поставки алмазов в Индию, экспортеры осуществляют платежи в евро через немецкие банки, чтобы избежать проблем, связанных с введенными против России санкциями, сообщает издание Economic Times.Проводка платежей через немецкие банки задержала оплату на неделю, но сняла опасения экспортеров алмазов, отмечает издание."Заказы на эти камни были размещены в начале марта в соответствии с графиком "Алросы". Они поступают сейчас. Экспортеры направляют платежи через различные банки, которые работают с евро или другими валютами. Однако для алмазов, которые поступят в продажу в апреле, торговцы предпочли бы механизм рупия-рубль. Заинтересованные органы изучают этот вопрос", - сказал председатель совета по экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Колин Шах."Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазов и бриллиантов "Алросы" в 2021 году достиг 4,169 миллиарда долларов.Индия импортирует только около 10% общего объема добычи алмазов "Алросы", однако большинство российских алмазов попадают в Индию для огранки и полировки.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, индия, алроса, санкции, россия