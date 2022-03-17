Рейтинг@Mail.ru
Россия возобновила экспорт алмазов в Индию, пишут СМИ - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220317/almazy-1778639414.html
Россия возобновила экспорт алмазов в Индию, пишут СМИ
Россия возобновила экспорт алмазов в Индию, пишут СМИ - РИА Новости, 17.03.2022
Россия возобновила экспорт алмазов в Индию, пишут СМИ
Россия возобновила поставки алмазов в Индию, экспортеры осуществляют платежи в евро через немецкие банки, чтобы избежать проблем, связанных с введенными против... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:54
2022-03-17T12:54
экономика
индия
алроса
санкции
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152830/13/1528301310_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_5d6e319fd4c236c8aaf6736a0069190e.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мар – РИА Новости. Россия возобновила поставки алмазов в Индию, экспортеры осуществляют платежи в евро через немецкие банки, чтобы избежать проблем, связанных с введенными против России санкциями, сообщает издание Economic Times.Проводка платежей через немецкие банки задержала оплату на неделю, но сняла опасения экспортеров алмазов, отмечает издание."Заказы на эти камни были размещены в начале марта в соответствии с графиком "Алросы". Они поступают сейчас. Экспортеры направляют платежи через различные банки, которые работают с евро или другими валютами. Однако для алмазов, которые поступят в продажу в апреле, торговцы предпочли бы механизм рупия-рубль. Заинтересованные органы изучают этот вопрос", - сказал председатель совета по экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Колин Шах."Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазов и бриллиантов "Алросы" в 2021 году достиг 4,169 миллиарда долларов.Индия импортирует только около 10% общего объема добычи алмазов "Алросы", однако большинство российских алмазов попадают в Индию для огранки и полировки.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152830/13/1528301310_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_f2eaaf8c3eb88f91862e7e0a4d184d0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, индия, алроса, санкции, россия
12:54 17.03.2022
 
Россия возобновила экспорт алмазов в Индию, пишут СМИ

Economic Times: Россия возобновила экспорт алмазов в Индию

© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкЦентр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса" в городе Мирный Республики Саха
Центр сортировки алмазов акционерной компании Алроса в городе Мирный Республики Саха - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в фотобанк
Центр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса" в городе Мирный Республики Саха. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мар – РИА Новости. Россия возобновила поставки алмазов в Индию, экспортеры осуществляют платежи в евро через немецкие банки, чтобы избежать проблем, связанных с введенными против России санкциями, сообщает издание Economic Times.
Проводка платежей через немецкие банки задержала оплату на неделю, но сняла опасения экспортеров алмазов, отмечает издание.
"Заказы на эти камни были размещены в начале марта в соответствии с графиком "Алросы". Они поступают сейчас. Экспортеры направляют платежи через различные банки, которые работают с евро или другими валютами. Однако для алмазов, которые поступят в продажу в апреле, торговцы предпочли бы механизм рупия-рубль. Заинтересованные органы изучают этот вопрос", - сказал председатель совета по экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Колин Шах.
"Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазов и бриллиантов "Алросы" в 2021 году достиг 4,169 миллиарда долларов.
Индия импортирует только около 10% общего объема добычи алмазов "Алросы", однако большинство российских алмазов попадают в Индию для огранки и полировки.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 08:00
Адские, но не вечные: кто первый сломается из-за западных санкций
 
ЭкономикаИндияАлросаСанкцииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала