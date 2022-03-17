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Air Serbia продолжает летать в Россию - РИА Новости, 17.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220317/airserbia-1778624141.html
Air Serbia продолжает летать в Россию
Air Serbia продолжает летать в Россию - РИА Новости, 17.03.2022
Air Serbia продолжает летать в Россию
Национальный авиаперевозчик Air Serbia продолжает полеты в РФ на фоне пяти сообщений о "минировании" рейсов в Россию за последние шесть дней, сообщили РИА... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:52
2022-03-17T11:52
туризм
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БЕЛГРАД, 17 мар – РИА Новости. Национальный авиаперевозчик Air Serbia продолжает полеты в РФ на фоне пяти сообщений о "минировании" рейсов в Россию за последние шесть дней, сообщили РИА Новости в контактном центре авиакомпании.Сообщения о "минировании" на борту самолета из Белграда в Москву поступали по электронной почте несколько дней подряд с территории Украины, 16 марта неизвестные из Польши также сообщили о "минировании" борта, отправлявшегося в Санкт-Петербург. Одним самолеты были возвращены в аэропорт "Никола Тесла", другие прошли досмотр перед вылетом. МВД сообщило, что сигналы были ложными.Сербская авиакомпания сообщила 9 марта, что из-за ограничений в работе банковских карт Visa и Mastercard в России билеты можно приобрести у фирмы-партнера в Москве, а также, что из-за изменения маршрута рейс в Москву и Санкт-Петербург длятся дольше. В СМИ несколько раз появлялись предположения об отказе перевозчика летать в Россию."Мы продолжаем летать в РФ. Билеты есть на 18 марта, а затем будут рейсы на следующей неделе и далее. Но спрос на эти билеты очень большой, и трудно найти место", - заявили агентству в контактном центре Air Serbia.В поисковике на сайте авиаперевозчика доступны билеты на 18 и на 22 марта. Пресс-служба компании пока не прокомментировала РИА Новости планы по полетам в Россию.Президент Сербии Александр Вучич 12 марта заявил, что страна подвергается внешнему давлению из-за активного авиасообщения с РФ и вынуждена будет сократить число вылетов с двух до одного в сутки.
https://ria.ru/20220316/aviaperevozki-1778423489.html
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александр вучич, санкт-петербург, москва, россия, сербия, туризм, новости - туризм, туристы
11:52 17.03.2022
 
Air Serbia продолжает летать в Россию

Национальный авиаперевозчик Air Serbia продолжает летать в Россию

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Пассажирский самолет в небе
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 17 мар – РИА Новости. Национальный авиаперевозчик Air Serbia продолжает полеты в РФ на фоне пяти сообщений о "минировании" рейсов в Россию за последние шесть дней, сообщили РИА Новости в контактном центре авиакомпании.
Сообщения о "минировании" на борту самолета из Белграда в Москву поступали по электронной почте несколько дней подряд с территории Украины, 16 марта неизвестные из Польши также сообщили о "минировании" борта, отправлявшегося в Санкт-Петербург. Одним самолеты были возвращены в аэропорт "Никола Тесла", другие прошли досмотр перед вылетом. МВД сообщило, что сигналы были ложными.
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Сербская авиакомпания сообщила 9 марта, что из-за ограничений в работе банковских карт Visa и Mastercard в России билеты можно приобрести у фирмы-партнера в Москве, а также, что из-за изменения маршрута рейс в Москву и Санкт-Петербург длятся дольше. В СМИ несколько раз появлялись предположения об отказе перевозчика летать в Россию.
"Мы продолжаем летать в РФ. Билеты есть на 18 марта, а затем будут рейсы на следующей неделе и далее. Но спрос на эти билеты очень большой, и трудно найти место", - заявили агентству в контактном центре Air Serbia.
В поисковике на сайте авиаперевозчика доступны билеты на 18 и на 22 марта. Пресс-служба компании пока не прокомментировала РИА Новости планы по полетам в Россию.
Президент Сербии Александр Вучич 12 марта заявил, что страна подвергается внешнему давлению из-за активного авиасообщения с РФ и вынуждена будет сократить число вылетов с двух до одного в сутки.
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