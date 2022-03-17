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Абитуриенты с Донбасса могут поступить в российские вузы, заявил Фальков - РИА Новости, 17.03.2022
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Абитуриенты с Донбасса могут поступить в российские вузы, заявил Фальков
Абитуриенты с Донбасса могут поступить в российские вузы, заявил Фальков - РИА Новости, 17.03.2022
Абитуриенты с Донбасса могут поступить в российские вузы, заявил Фальков
Абитуриенты с Донбасса могут поступить в вузы РФ, квота для иностранцев увеличена на 5000 мест, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:46
2022-03-17T11:56
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Абитуриенты с Донбасса могут поступить в вузы РФ, квота для иностранцев увеличена на 5000 мест, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков."Возможность для выпускников школ этих республик (ЛНР и ДНР) беспрепятственно поступить в российские университеты. Мы, во-первых, упростили соответствующую процедуру, и на законодательном уровне соответствующие изменения приняты. Во-вторых, в этом году увеличена квота для иностранных студентов на бюджетные места на 5000 (мест) до 23000. Все, кто хотел бы поступить, им будет предоставлено соответствующее право", - сказал Фальков журналистам.Все российские вузы в случае необходимости готовы принять студентов из ДНР и ЛНР, такая практика уже отработана, сообщает пресс-служба Минобрнауки. Добавляется, что молодые люди, приезжающие в Россию из ДНР и ЛНР, смогут поступить в вузы по квотам на образование для иностранных студентов, без сдачи экзаменов, пройдя собеседование.
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общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента
11:46 17.03.2022 (обновлено: 11:56 17.03.2022)
 
Абитуриенты с Донбасса могут поступить в российские вузы, заявил Фальков

Фальков: абитуриенты с Донбасса могут поступить в российские вузы, квота увеличена

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСтуденты на занятии
Студенты на занятии - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Студенты на занятии
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Абитуриенты с Донбасса могут поступить в вузы РФ, квота для иностранцев увеличена на 5000 мест, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
"Возможность для выпускников школ этих республик (ЛНР и ДНР) беспрепятственно поступить в российские университеты. Мы, во-первых, упростили соответствующую процедуру, и на законодательном уровне соответствующие изменения приняты. Во-вторых, в этом году увеличена квота для иностранных студентов на бюджетные места на 5000 (мест) до 23000. Все, кто хотел бы поступить, им будет предоставлено соответствующее право", - сказал Фальков журналистам.
Все российские вузы в случае необходимости готовы принять студентов из ДНР и ЛНР, такая практика уже отработана, сообщает пресс-служба Минобрнауки. Добавляется, что молодые люди, приезжающие в Россию из ДНР и ЛНР, смогут поступить в вузы по квотам на образование для иностранных студентов, без сдачи экзаменов, пройдя собеседование.
Автобус с табличками Эвакуация и Дети у пункта оказания помощи эвакуированному населению - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
10:46
Ростовская область поддержит абитуриентов из Донбасса
 
ОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВалерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Навигатор абитуриента
 
 
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