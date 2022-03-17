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Ростовская область поддержит абитуриентов из Донбасса - РИА Новости, 17.03.2022
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Ростовская область поддержит абитуриентов из Донбасса
Ростовская область поддержит абитуриентов из Донбасса - РИА Новости, 17.03.2022
Ростовская область поддержит абитуриентов из Донбасса
В связи с тем, что Ростовская область продолжает принимать огромное число беженцев из ДНР и ЛНР и с территории Украины, в регионе прорабатываются меры по... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:46
2022-03-17T10:51
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
василий голубев
ростовская область
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В связи с тем, что Ростовская область продолжает принимать огромное число беженцев из ДНР и ЛНР и с территории Украины, в регионе прорабатываются меры по поддержке абитуриентов из их числа, планирующих поступать в российские вузы, сообщила РИА Новости сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова."В связи с тем, что Ростовская область приняла и продолжает принимать огромное количество беженцев с территорий ЛНР и ДНР, а также освобожденных населенных пунктов, прорабатываются меры по поддержке абитуриентов из их числа, которые намерены поступать в российские вузы", - сказала она.Рукавишникова напомнила также, что ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Ростовской области открыт специально оборудованный склад для сбора гуманитарной помощи в виде различных строительных материалов, на который поступило уже более 152 тонн груза, в том числе, кирпич, цемент, шифер, древесина."Эти грузы уже отправлены на Донбасс для восстановления пострадавших от обстрелов и освобожденных территорий. Сбор и такой гуманитарной помощи продолжается", - сказала сенатор.
https://ria.ru/20220307/bezhentsy-1777053438.html
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донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, василий голубев, ростовская область
10:46 17.03.2022 (обновлено: 10:51 17.03.2022)
 
Ростовская область поддержит абитуриентов из Донбасса

Сенатор Рукавишникова: Ростовская область поддержит абитуриентов из Донбасса

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАвтобус с табличками "Эвакуация" и "Дети" у пункта оказания помощи эвакуированному населению
Автобус с табличками Эвакуация и Дети у пункта оказания помощи эвакуированному населению - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Автобус с табличками "Эвакуация" и "Дети" у пункта оказания помощи эвакуированному населению
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В связи с тем, что Ростовская область продолжает принимать огромное число беженцев из ДНР и ЛНР и с территории Украины, в регионе прорабатываются меры по поддержке абитуриентов из их числа, планирующих поступать в российские вузы, сообщила РИА Новости сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова.
"В связи с тем, что Ростовская область приняла и продолжает принимать огромное количество беженцев с территорий ЛНР и ДНР, а также освобожденных населенных пунктов, прорабатываются меры по поддержке абитуриентов из их числа, которые намерены поступать в российские вузы", - сказала она.
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Рукавишникова напомнила также, что ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Ростовской области открыт специально оборудованный склад для сбора гуманитарной помощи в виде различных строительных материалов, на который поступило уже более 152 тонн груза, в том числе, кирпич, цемент, шифер, древесина.
"Эти грузы уже отправлены на Донбасс для восстановления пострадавших от обстрелов и освобожденных территорий. Сбор и такой гуманитарной помощи продолжается", - сказала сенатор.
 
Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРВасилий ГолубевРостовская область
 
 
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