https://ria.ru/20220317/abiturienty-1778605953.html

Ростовская область поддержит абитуриентов из Донбасса

Ростовская область поддержит абитуриентов из Донбасса - РИА Новости, 17.03.2022

Ростовская область поддержит абитуриентов из Донбасса

В связи с тем, что Ростовская область продолжает принимать огромное число беженцев из ДНР и ЛНР и с территории Украины, в регионе прорабатываются меры по... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T10:46

2022-03-17T10:46

2022-03-17T10:51

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

ситуация в днр и лнр

василий голубев

ростовская область

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В связи с тем, что Ростовская область продолжает принимать огромное число беженцев из ДНР и ЛНР и с территории Украины, в регионе прорабатываются меры по поддержке абитуриентов из их числа, планирующих поступать в российские вузы, сообщила РИА Новости сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова."В связи с тем, что Ростовская область приняла и продолжает принимать огромное количество беженцев с территорий ЛНР и ДНР, а также освобожденных населенных пунктов, прорабатываются меры по поддержке абитуриентов из их числа, которые намерены поступать в российские вузы", - сказала она.Рукавишникова напомнила также, что ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Ростовской области открыт специально оборудованный склад для сбора гуманитарной помощи в виде различных строительных материалов, на который поступило уже более 152 тонн груза, в том числе, кирпич, цемент, шифер, древесина."Эти грузы уже отправлены на Донбасс для восстановления пострадавших от обстрелов и освобожденных территорий. Сбор и такой гуманитарной помощи продолжается", - сказала сенатор.

https://ria.ru/20220307/bezhentsy-1777053438.html

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луганская народная республика

донбасс

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, василий голубев, ростовская область