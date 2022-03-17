10:46 17.03.2022 (обновлено: 10:51 17.03.2022)
Ростовская область поддержит абитуриентов из Донбасса
Сенатор Рукавишникова: Ростовская область поддержит абитуриентов из Донбасса
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАвтобус с табличками "Эвакуация" и "Дети" у пункта оказания помощи эвакуированному населению
Автобус с табличками "Эвакуация" и "Дети" у пункта оказания помощи эвакуированному населению
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В связи с тем, что Ростовская область продолжает принимать огромное число беженцев из ДНР и ЛНР и с территории Украины, в регионе прорабатываются меры по поддержке абитуриентов из их числа, планирующих поступать в российские вузы, сообщила РИА Новости сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова.
"В связи с тем, что Ростовская область приняла и продолжает принимать огромное количество беженцев с территорий ЛНР и ДНР, а также освобожденных населенных пунктов, прорабатываются меры по поддержке абитуриентов из их числа, которые намерены поступать в российские вузы", - сказала она.
Рукавишникова напомнила также, что ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Ростовской области открыт специально оборудованный склад для сбора гуманитарной помощи в виде различных строительных материалов, на который поступило уже более 152 тонн груза, в том числе, кирпич, цемент, шифер, древесина.
"Эти грузы уже отправлены на Донбасс для восстановления пострадавших от обстрелов и освобожденных территорий. Сбор и такой гуманитарной помощи продолжается", - сказала сенатор.