https://ria.ru/20220316/vtb-1778425948.html

Аудитория web-версии ВТБ Онлайн выросла в 2,5 раза

Аудитория web-версии ВТБ Онлайн выросла в 2,5 раза - РИА Новости, 16.03.2022

Аудитория web-версии ВТБ Онлайн выросла в 2,5 раза

Количество активных пользователей интернет-банка ВТБ Онлайн за первую половину марта выросло в 2,5 раза и на сегодняшний день достигает двух миллионов человек,... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T12:52

2022-03-16T12:52

2022-03-16T12:52

новости компаний - экономика

россия

втб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4159b1a5e04cab3812ff18c9e612adc1.jpg

МОСКВА. 16 мар – РИА Новости. Количество активных пользователей интернет-банка ВТБ Онлайн за первую половину марта выросло в 2,5 раза и на сегодняшний день достигает двух миллионов человек, сообщает пресс-служба банка.Количество входов ежедневно превышает 8,5 миллиона, среднее количество активных сессий составляет 20 тысячв секунду.Пресс-служба отмечает, что в интернет-банке ВТБ Онлайн клиенты могут совершать все ежедневные финансовые операции, как и в мобильном приложении: переводить деньги близким по России, оплачивать коммунальные услуги, связь и интернет, оформлять необходимые банковские продукты — кредиты, ипотеку и другие. Кроме того, клиенты могут просматривать условия и тарифы по дебетовым картам, не переходя на сайт ВТБ, установить индивидуальные лимиты и расходы по дополнительным картам, а также обращаться в банк через чат. При этом веб-версия ВТБ Онлайн является надёжной и более устойчивой, а уровень ее безопасности соответствует всем передовым аналогам.

https://ria.ru/20220315/biznes-karty-1778291029.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, россия, втб