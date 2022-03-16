15:55 16.03.2022 (обновлено: 16:08 16.03.2022)
Лавров и Чавушоглу не обсуждали организацию встречи Путина и Зеленского
Глава МИД Лавров не обсуждал с Чавушоглу организацию встречи Путина и Зеленского
© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
© AP Photo / Ian Langsdon
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что не обсуждал с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу организацию встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никто не исключает возможности встречи Путина и Зеленского, но предварительно делегациям и министрам необходимо сделать так, чтобы они встречались ради результата, а не ради разговора.
"Мы сегодня это конкретно не обсуждали, потому что президент Путин и другие наши представители неоднократно эту тему затрагивали в своих комментариях, отвечая на соответствующие вопросы", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции с главой турецкого МИД в Москве.
"Нет никаких препятствий для организации встречи при понимании, что она не будет встречей ради самой себя, а будет контакт президентов, который закрепит достигнутые договоренности, которые сейчас вырабатываются по каналу двух делегаций, они заседали в Белоруссии три раза, сейчас работают в режиме видео-конференц-связи", - добавил министр.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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