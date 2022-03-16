Рейтинг@Mail.ru
Лавров и Чавушоглу не обсуждали организацию встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/vstrecha-1778467943.html
Лавров и Чавушоглу не обсуждали организацию встречи Путина и Зеленского
Лавров и Чавушоглу не обсуждали организацию встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 16.03.2022
Лавров и Чавушоглу не обсуждали организацию встречи Путина и Зеленского
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что не обсуждал с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу организацию встречи президента России Владимира Путина и президента... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:55
2022-03-16T16:08
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
владимир зеленский
в мире
россия
украина
турция
мевлют чавушоглу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0c/1574236128_342:0:2877:1426_1920x0_80_0_0_ded6f6beab6c64a1920633fcb56528b3.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что не обсуждал с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу организацию встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никто не исключает возможности встречи Путина и Зеленского, но предварительно делегациям и министрам необходимо сделать так, чтобы они встречались ради результата, а не ради разговора."Мы сегодня это конкретно не обсуждали, потому что президент Путин и другие наши представители неоднократно эту тему затрагивали в своих комментариях, отвечая на соответствующие вопросы", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции с главой турецкого МИД в Москве."Нет никаких препятствий для организации встречи при понимании, что она не будет встречей ради самой себя, а будет контакт президентов, который закрепит достигнутые договоренности, которые сейчас вырабатываются по каналу двух делегаций, они заседали в Белоруссии три раза, сейчас работают в режиме видео-конференц-связи", - добавил министр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/peregovory-1778354537.html
https://ria.ru/20220314/peregovory-1777976442.html
россия
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0c/1574236128_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_c14ca1d87ebc68a4a8a5108adec8f23f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, владимир зеленский, в мире, россия, украина, турция, мевлют чавушоглу, сергей лавров, ситуация в днр и лнр
15:55 16.03.2022 (обновлено: 16:08 16.03.2022)
 
Лавров и Чавушоглу не обсуждали организацию встречи Путина и Зеленского

Глава МИД Лавров не обсуждал с Чавушоглу организацию встречи Путина и Зеленского

© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© AP Photo / Ian Langsdon
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что не обсуждал с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу организацию встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никто не исключает возможности встречи Путина и Зеленского, но предварительно делегациям и министрам необходимо сделать так, чтобы они встречались ради результата, а не ради разговора.
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 22:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Подоляк заявил, что переговоры с Россией продолжатся в среду
"Мы сегодня это конкретно не обсуждали, потому что президент Путин и другие наши представители неоднократно эту тему затрагивали в своих комментариях, отвечая на соответствующие вопросы", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции с главой турецкого МИД в Москве.
"Нет никаких препятствий для организации встречи при понимании, что она не будет встречей ради самой себя, а будет контакт президентов, который закрепит достигнутые договоренности, которые сейчас вырабатываются по каналу двух делегаций, они заседали в Белоруссии три раза, сейчас работают в режиме видео-конференц-связи", - добавил министр.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 01:32
Зеленский назвал цель переговоров с Россией
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВ миреРоссияУкраинаТурцияМевлют ЧавушоглуСергей ЛавровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала