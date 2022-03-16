https://ria.ru/20220316/vstrecha-1778467943.html

Лавров и Чавушоглу не обсуждали организацию встречи Путина и Зеленского

Лавров и Чавушоглу не обсуждали организацию встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 16.03.2022

Лавров и Чавушоглу не обсуждали организацию встречи Путина и Зеленского

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что не обсуждал с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу организацию встречи президента России Владимира Путина и президента... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T15:55

2022-03-16T15:55

2022-03-16T16:08

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

владимир зеленский

в мире

россия

украина

турция

мевлют чавушоглу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0c/1574236128_342:0:2877:1426_1920x0_80_0_0_ded6f6beab6c64a1920633fcb56528b3.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что не обсуждал с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу организацию встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никто не исключает возможности встречи Путина и Зеленского, но предварительно делегациям и министрам необходимо сделать так, чтобы они встречались ради результата, а не ради разговора."Мы сегодня это конкретно не обсуждали, потому что президент Путин и другие наши представители неоднократно эту тему затрагивали в своих комментариях, отвечая на соответствующие вопросы", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции с главой турецкого МИД в Москве."Нет никаких препятствий для организации встречи при понимании, что она не будет встречей ради самой себя, а будет контакт президентов, который закрепит достигнутые договоренности, которые сейчас вырабатываются по каналу двух делегаций, они заседали в Белоруссии три раза, сейчас работают в режиме видео-конференц-связи", - добавил министр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/peregovory-1778354537.html

https://ria.ru/20220314/peregovory-1777976442.html

россия

украина

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, владимир зеленский, в мире, россия, украина, турция, мевлют чавушоглу, сергей лавров, ситуация в днр и лнр