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Россия сорвала планы украинских властей осуществить войну, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/voyna-1778483209.html
Россия сорвала планы украинских властей осуществить войну, заявил Путин
Россия сорвала планы украинских властей осуществить войну, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
Россия сорвала планы украинских властей осуществить войну, заявил Путин
Вооруженные силы России сорвали планы Украины по массированному наступлению на Донбасс, а затем и на Крым, сообщил Владимир Путин в ходе совещания о мерах... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:40
2022-03-16T17:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
владимир путин
киев
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вооруженные силы России сорвали планы Украины по массированному наступлению на Донбасс, а затем и на Крым, сообщил Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ."Отмечу, что Украина, поощряемая Соединенными Штатами и рядом западных стран, целенаправленно готовилась к силовому сценарию. Кровавой бойне и этническим чисткам на Донбассе. Массированные наступления на Донбасс, а затем и на Крым было только вопросом времени. И наши Вооруженные силы сорвали эти планы. В Киеве не только готовились к войне, но и к агрессии против России, против Донбасса", - сказал Путин.Российский лидер добавил, что также не прекращались попытки организовать террористическое подполье и диверсии в России, в частности в Крыму, а в Донбассе все эти годы продолжались боевые действия и обстрелы мирных жителей.
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в мире, россия, украина, владимир путин, киев
16:40 16.03.2022 (обновлено: 17:01 16.03.2022)
 
Россия сорвала планы украинских властей осуществить войну, заявил Путин

Путин: ВС России сорвали планы украинских властей, которые хотели осуществить войну

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военные в Донецкой области
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вооруженные силы России сорвали планы Украины по массированному наступлению на Донбасс, а затем и на Крым, сообщил Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ.
"Отмечу, что Украина, поощряемая Соединенными Штатами и рядом западных стран, целенаправленно готовилась к силовому сценарию. Кровавой бойне и этническим чисткам на Донбассе. Массированные наступления на Донбасс, а затем и на Крым было только вопросом времени. И наши Вооруженные силы сорвали эти планы. В Киеве не только готовились к войне, но и к агрессии против России, против Донбасса", - сказал Путин.
Российский лидер добавил, что также не прекращались попытки организовать террористическое подполье и диверсии в России, в частности в Крыму, а в Донбассе все эти годы продолжались боевые действия и обстрелы мирных жителей.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинКиев
 
 
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