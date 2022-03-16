https://ria.ru/20220316/voyna-1778483209.html
Россия сорвала планы украинских властей осуществить войну, заявил Путин
Россия сорвала планы украинских властей осуществить войну, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
Россия сорвала планы украинских властей осуществить войну, заявил Путин
Вооруженные силы России сорвали планы Украины по массированному наступлению на Донбасс, а затем и на Крым, сообщил Владимир Путин в ходе совещания о мерах... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:40
2022-03-16T16:40
2022-03-16T17:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
владимир путин
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774097761_0:807:2206:2048_1920x0_80_0_0_fa53edb4610cabc6d4bf2911e96d2341.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вооруженные силы России сорвали планы Украины по массированному наступлению на Донбасс, а затем и на Крым, сообщил Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ."Отмечу, что Украина, поощряемая Соединенными Штатами и рядом западных стран, целенаправленно готовилась к силовому сценарию. Кровавой бойне и этническим чисткам на Донбассе. Массированные наступления на Донбасс, а затем и на Крым было только вопросом времени. И наши Вооруженные силы сорвали эти планы. В Киеве не только готовились к войне, но и к агрессии против России, против Донбасса", - сказал Путин.Российский лидер добавил, что также не прекращались попытки организовать террористическое подполье и диверсии в России, в частности в Крыму, а в Донбассе все эти годы продолжались боевые действия и обстрелы мирных жителей.
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774097761_258:753:1984:2048_1920x0_80_0_0_079c176b1d5241ac995cca62a7f76ac9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, владимир путин, киев
16:40 16.03.2022 (обновлено: 17:01 16.03.2022)
Россия сорвала планы украинских властей осуществить войну, заявил Путин
Путин: ВС России сорвали планы украинских властей, которые хотели осуществить войну