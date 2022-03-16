https://ria.ru/20220316/voyna-1778483209.html

Россия сорвала планы украинских властей осуществить войну, заявил Путин

Россия сорвала планы украинских властей осуществить войну, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022

Россия сорвала планы украинских властей осуществить войну, заявил Путин

Вооруженные силы России сорвали планы Украины по массированному наступлению на Донбасс, а затем и на Крым, сообщил Владимир Путин в ходе совещания о мерах... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T16:40

2022-03-16T16:40

2022-03-16T17:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

владимир путин

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774097761_0:807:2206:2048_1920x0_80_0_0_fa53edb4610cabc6d4bf2911e96d2341.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вооруженные силы России сорвали планы Украины по массированному наступлению на Донбасс, а затем и на Крым, сообщил Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ."Отмечу, что Украина, поощряемая Соединенными Штатами и рядом западных стран, целенаправленно готовилась к силовому сценарию. Кровавой бойне и этническим чисткам на Донбассе. Массированные наступления на Донбасс, а затем и на Крым было только вопросом времени. И наши Вооруженные силы сорвали эти планы. В Киеве не только готовились к войне, но и к агрессии против России, против Донбасса", - сказал Путин.Российский лидер добавил, что также не прекращались попытки организовать террористическое подполье и диверсии в России, в частности в Крыму, а в Донбассе все эти годы продолжались боевые действия и обстрелы мирных жителей.

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, украина, владимир путин, киев