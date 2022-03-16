https://ria.ru/20220316/vetnam-1778447558.html

Вьетнам отменяет вакцинные паспорта для туристов

Вьетнам отменяет вакцинные паспорта для туристов - РИА Новости, 16.03.2022

Вьетнам отменяет вакцинные паспорта для туристов

Министерство здравоохранения Вьетнама обнародовало условия въезда в страну, с 16 марта больше не нужно предъявлять вакцинные паспорта или справки о... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T15:00

2022-03-16T15:00

2022-03-16T15:00

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Министерство здравоохранения Вьетнама обнародовало условия въезда в страну, с 16 марта больше не нужно предъявлять вакцинные паспорта или справки о выздоровлении от COVID-19, достаточно отрицательного результата теста на коронавирус, сообщает АТОР.ПЦР-исследование должно быть сделано в течение 72 часов до прибытия. Также принимаются результаты экспресс-теста, проведенного в течение суток. Если у туриста нет справок, он может уже во Вьетнаме сдать экспресс-тест на антиген при въезде или молекулярный анализ ПЦР за свой счет в течение первых 24 часов. До получения результата такого тестирования путешественник должен находиться на изоляции в заранее забронированном отеле.Всем туристам до въезда во Вьетнам надлежит заполнить медицинскую декларацию, а по прибытии – использовать мобильное приложение PC-COVID для отслеживания состояния здоровья.Ранее Вьетнам уже отменил визы для граждан ряда государств, в том числе россиян, а также карантин для вакцинированных путешественников.

https://ria.ru/20220315/vetnam-1778209873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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