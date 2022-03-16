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Вьетнам отменяет вакцинные паспорта для туристов - РИА Новости, 16.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220316/vetnam-1778447558.html
Вьетнам отменяет вакцинные паспорта для туристов
Вьетнам отменяет вакцинные паспорта для туристов - РИА Новости, 16.03.2022
Вьетнам отменяет вакцинные паспорта для туристов
Министерство здравоохранения Вьетнама обнародовало условия въезда в страну, с 16 марта больше не нужно предъявлять вакцинные паспорта или справки о... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:00
2022-03-16T15:00
туризм
туризм
новости - туризм
вьетнам
коронавирус covid-19
туристы
куда поехать
куда можно лететь
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Министерство здравоохранения Вьетнама обнародовало условия въезда в страну, с 16 марта больше не нужно предъявлять вакцинные паспорта или справки о выздоровлении от COVID-19, достаточно отрицательного результата теста на коронавирус, сообщает АТОР.ПЦР-исследование должно быть сделано в течение 72 часов до прибытия. Также принимаются результаты экспресс-теста, проведенного в течение суток. Если у туриста нет справок, он может уже во Вьетнаме сдать экспресс-тест на антиген при въезде или молекулярный анализ ПЦР за свой счет в течение первых 24 часов. До получения результата такого тестирования путешественник должен находиться на изоляции в заранее забронированном отеле.Всем туристам до въезда во Вьетнам надлежит заполнить медицинскую декларацию, а по прибытии – использовать мобильное приложение PC-COVID для отслеживания состояния здоровья.Ранее Вьетнам уже отменил визы для граждан ряда государств, в том числе россиян, а также карантин для вакцинированных путешественников.
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туризм, новости - туризм, вьетнам, коронавирус covid-19, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
15:00 16.03.2022
 
Вьетнам отменяет вакцинные паспорта для туристов

Вьетнам смягчил ограничения, для поездки достаточного отрицательного теста на коронавирус

© Pixabay / TeeFarmОстров Обезьян во Вьетнаме
Остров Обезьян во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© Pixabay / TeeFarm
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Министерство здравоохранения Вьетнама обнародовало условия въезда в страну, с 16 марта больше не нужно предъявлять вакцинные паспорта или справки о выздоровлении от COVID-19, достаточно отрицательного результата теста на коронавирус, сообщает АТОР.
ПЦР-исследование должно быть сделано в течение 72 часов до прибытия. Также принимаются результаты экспресс-теста, проведенного в течение суток.
Если у туриста нет справок, он может уже во Вьетнаме сдать экспресс-тест на антиген при въезде или молекулярный анализ ПЦР за свой счет в течение первых 24 часов. До получения результата такого тестирования путешественник должен находиться на изоляции в заранее забронированном отеле.
Всем туристам до въезда во Вьетнам надлежит заполнить медицинскую декларацию, а по прибытии – использовать мобильное приложение PC-COVID для отслеживания состояния здоровья.
Ранее Вьетнам уже отменил визы для граждан ряда государств, в том числе россиян, а также карантин для вакцинированных путешественников.
Остров Орхидей в Нячанге, Вьетнам - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 14:34Туризм
Вьетнам открылся для вакцинированных туристов
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмВьетнамКоронавирус COVID-19туристыкуда поехатькуда можно лететьотдых на море
 
 
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