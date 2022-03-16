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Путин сравнил украинских военных с фашистами - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778483101.html
Путин сравнил украинских военных с фашистами
Путин сравнил украинских военных с фашистами - РИА Новости, 16.03.2022
Путин сравнил украинских военных с фашистами
Украинские военные бьют без разбора, как фашисты, которые хотели утащить в могилу невинных, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:39
2022-03-16T16:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
россия
донецк (днр)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Украинские военные бьют без разбора, как фашисты, которые хотели утащить в могилу невинных, заявил президент России Владимир Путин."Четырнадцатого марта по центру Донецка, как вы знаете, нанесен ракетный удар. Это был откровенный кровавый теракт, который унес жизни больше 20 человек. И такие обстрелы продолжаются все последние дни - бьют без разбора по площадям, с фанатизмом и остервенением обреченных. Это как фашисты, которые в последние дни Третьего рейха пытались утащить с собой в могилу как можно больше невинных жертв", - сказал Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.
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россия
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в мире, признание днр и лнр в россии, россия, донецк (днр)
16:39 16.03.2022 (обновлено: 16:52 16.03.2022)
 
Путин сравнил украинских военных с фашистами

Президент Путин: украинские военные бьют без разбора, как фашисты

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие в Киеве
Украинские военнослужащие в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие в Киеве
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Украинские военные бьют без разбора, как фашисты, которые хотели утащить в могилу невинных, заявил президент России Владимир Путин.
"Четырнадцатого марта по центру Донецка, как вы знаете, нанесен ракетный удар. Это был откровенный кровавый теракт, который унес жизни больше 20 человек. И такие обстрелы продолжаются все последние дни - бьют без разбора по площадям, с фанатизмом и остервенением обреченных. Это как фашисты, которые в последние дни Третьего рейха пытались утащить с собой в могилу как можно больше невинных жертв", - сказал Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.
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