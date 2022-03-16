https://ria.ru/20220316/ukraina-1778483101.html
Путин сравнил украинских военных с фашистами
Путин сравнил украинских военных с фашистами - РИА Новости, 16.03.2022
Путин сравнил украинских военных с фашистами
Украинские военные бьют без разбора, как фашисты, которые хотели утащить в могилу невинных, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:39
2022-03-16T16:39
2022-03-16T16:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
россия
донецк (днр)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Украинские военные бьют без разбора, как фашисты, которые хотели утащить в могилу невинных, заявил президент России Владимир Путин."Четырнадцатого марта по центру Донецка, как вы знаете, нанесен ракетный удар. Это был откровенный кровавый теракт, который унес жизни больше 20 человек. И такие обстрелы продолжаются все последние дни - бьют без разбора по площадям, с фанатизмом и остервенением обреченных. Это как фашисты, которые в последние дни Третьего рейха пытались утащить с собой в могилу как можно больше невинных жертв", - сказал Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии, россия, донецк (днр)
16:39 16.03.2022 (обновлено: 16:52 16.03.2022)
Путин сравнил украинских военных с фашистами
Президент Путин: украинские военные бьют без разбора, как фашисты