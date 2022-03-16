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Сдавшийся украинский военный рассказал, почему решил переехать в Россию - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778456624.html
Сдавшийся украинский военный рассказал, почему решил переехать в Россию
Сдавшийся украинский военный рассказал, почему решил переехать в Россию - РИА Новости, 16.03.2022
Сдавшийся украинский военный рассказал, почему решил переехать в Россию
Сдавшийся военный украинской бригады, дислоцированной в Мелитополе, Олег Игнатов рассказал, что хотел переехать в Россию и получить гражданство РФ, так как... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:11
2022-03-16T16:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Сдавшийся военный украинской бригады, дислоцированной в Мелитополе, Олег Игнатов рассказал, что хотел переехать в Россию и получить гражданство РФ, так как понимал, что будущего у Украины с нынешним режимом нет, а проводимая Владимиром Зеленским политика – "это самоубийство".Видео опроса обнародовано ФСБ России. Игнатов - бывший контрактник-рядовой 25-й транспортной авиационной бригады украинских войск (часть А3840) в Мелитополе (Запорожская область). Он сам прибыл с территории Украины в крымский пункт пропуска Джанкой."У меня были родственники в Москве, где в дальнейшем я планировал освоиться, получить гражданство и паспорт Российской Федерации, так как я понимаю, что будущего у Украины нет с таким правительством, как сейчас. Политика Зеленского – это просто самоубийство", - сказал Игнатов в ходе опроса.
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"Капитан переоделся в "гражданку", скинул оружие" – украинский военный о бегстве сослуживцев
Украинские офицеры бросают оружие и дезертируют, следует из распространенных ФСБ материалов опроса военного из бригады, дислоцированной в Мелитополе.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, признание днр и лнр в россии, видео
Сдавшийся украинский военный рассказал, почему решил переехать в Россию
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Сдавшийся военный украинской бригады, дислоцированной в Мелитополе, Олег Игнатов рассказал, что хотел переехать в Россию и получить гражданство РФ, так как понимал, что будущего у Украины с нынешним режимом нет, а проводимая Владимиром Зеленским политика – "это самоубийство".
2022-03-16T15:11
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15:11 16.03.2022 (обновлено: 16:03 16.03.2022)
 
Сдавшийся украинский военный рассказал, почему решил переехать в Россию

Сдавшийся боец ВСУ Игнатов заявил, что у Украины при Зеленском нет будущего

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие в Киеве
Украинские военнослужащие в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Сдавшийся военный украинской бригады, дислоцированной в Мелитополе, Олег Игнатов рассказал, что хотел переехать в Россию и получить гражданство РФ, так как понимал, что будущего у Украины с нынешним режимом нет, а проводимая Владимиром Зеленским политика – "это самоубийство".
Видео опроса обнародовано ФСБ России. Игнатов - бывший контрактник-рядовой 25-й транспортной авиационной бригады украинских войск (часть А3840) в Мелитополе (Запорожская область). Он сам прибыл с территории Украины в крымский пункт пропуска Джанкой.
"У меня были родственники в Москве, где в дальнейшем я планировал освоиться, получить гражданство и паспорт Российской Федерации, так как я понимаю, что будущего у Украины нет с таким правительством, как сейчас. Политика Зеленского – это просто самоубийство", - сказал Игнатов в ходе опроса.
 
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