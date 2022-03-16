https://ria.ru/20220316/ukraina-1778456624.html

Сдавшийся украинский военный рассказал, почему решил переехать в Россию

Сдавшийся украинский военный рассказал, почему решил переехать в Россию - РИА Новости, 16.03.2022

Сдавшийся украинский военный рассказал, почему решил переехать в Россию

Сдавшийся военный украинской бригады, дислоцированной в Мелитополе, Олег Игнатов рассказал, что хотел переехать в Россию и получить гражданство РФ, так как... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T15:11

2022-03-16T15:11

2022-03-16T16:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

россия

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778241378_995:0:2924:1085_1920x0_80_0_0_3ba1c66ad0276ddd3dadd9f65b212a08.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Сдавшийся военный украинской бригады, дислоцированной в Мелитополе, Олег Игнатов рассказал, что хотел переехать в Россию и получить гражданство РФ, так как понимал, что будущего у Украины с нынешним режимом нет, а проводимая Владимиром Зеленским политика – "это самоубийство".Видео опроса обнародовано ФСБ России. Игнатов - бывший контрактник-рядовой 25-й транспортной авиационной бригады украинских войск (часть А3840) в Мелитополе (Запорожская область). Он сам прибыл с территории Украины в крымский пункт пропуска Джанкой."У меня были родственники в Москве, где в дальнейшем я планировал освоиться, получить гражданство и паспорт Российской Федерации, так как я понимаю, что будущего у Украины нет с таким правительством, как сейчас. Политика Зеленского – это просто самоубийство", - сказал Игнатов в ходе опроса.

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Капитан переоделся в "гражданку", скинул оружие" – украинский военный о бегстве сослуживцев Украинские офицеры бросают оружие и дезертируют, следует из распространенных ФСБ материалов опроса военного из бригады, дислоцированной в Мелитополе. 2022-03-16T15:11 true PT1M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, признание днр и лнр в россии, видео