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Украинский военный из Мелитополя рассказал, почему оставил место службы
Украинский военный из Мелитополя рассказал, почему оставил место службы - РИА Новости, 16.03.2022
Украинский военный из Мелитополя рассказал, почему оставил место службы
Военнослужащие рядового состава 25-й транспортной авиационной бригады украинских войск в Мелитополе во время и после боевых действий были потеряны, никаких... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T14:45
2022-03-16T14:45
2022-03-16T16:03
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Военнослужащие рядового состава 25-й транспортной авиационной бригады украинских войск в Мелитополе во время и после боевых действий были потеряны, никаких указаний от командования они не получали, следует из распространенных ФСБ РФ материалов опроса военного этой бригады Олега Игнатова.Он сам прибыл с территории Украины в крымский пункт пропуска Джанкой."Сначала мы выходили на разведку и хотели узнать, что нам делать дальше, потому что не было никаких указаний, что нам делать дальше от командования: к своим выбираться или что делать дальше? Мы были просто потеряны", - сказал Игнатов.В итоге, по словам мужчины, он добрался города Токмак, тоже в Запорожской области."Я пришел к людям с оружием, я их предупредил, они помогли мне закопать автомат в своем огороде. Через время я списался со своим знакомым, который сказал, что есть возможность выехать из Токмака в Мелитополь", - сказал Игнатов.Он решил воспользоваться этим шансом, а из Мелитополя отправиться далее в Крым. У него не было денег на дорогу, и поэтому в Мелитополе он продал офицерский пистолет, который нашел ранее на позициях, занимаемых его подразделением."Продал я случайно. Мой старый сослуживец, который дембельнулся, принял у себя дома, я объяснил ситуацию, и мы договорились о цене в 650 долларов. Это было в Мелитополе", - сказал украинский военный.
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Капитан переоделся в "гражданку", скинул оружие" – украинский военный о бегстве сослуживцев
Украинские офицеры бросают оружие и дезертируют, следует из распространенных ФСБ материалов опроса военного из бригады, дислоцированной в Мелитополе.
2022-03-16T14:45
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PT1M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мелитополь, запорожская область, украина, вооруженные силы украины
14:45 16.03.2022 (обновлено: 16:03 16.03.2022)
Украинский военный из Мелитополя рассказал, почему оставил место службы
Боец ВСУ Игнатов: военнослужащие в Мелитополе были просто потеряны, не знали, что делать
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Военнослужащие рядового состава 25-й транспортной авиационной бригады украинских войск в Мелитополе во время и после боевых действий были потеряны, никаких указаний от командования они не получали, следует из распространенных ФСБ РФ материалов опроса военного этой бригады Олега Игнатова.
Он сам прибыл с территории Украины
в крымский пункт пропуска Джанкой.
"Сначала мы выходили на разведку и хотели узнать, что нам делать дальше, потому что не было никаких указаний, что нам делать дальше от командования: к своим выбираться или что делать дальше? Мы были просто потеряны", - сказал Игнатов.
В итоге, по словам мужчины, он добрался города Токмак, тоже в Запорожской области
.
"Я пришел к людям с оружием, я их предупредил, они помогли мне закопать автомат в своем огороде. Через время я списался со своим знакомым, который сказал, что есть возможность выехать из Токмака в Мелитополь", - сказал Игнатов.
Он решил воспользоваться этим шансом, а из Мелитополя отправиться далее в Крым. У него не было денег на дорогу, и поэтому в Мелитополе
он продал офицерский пистолет, который нашел ранее на позициях, занимаемых его подразделением.
"Продал я случайно. Мой старый сослуживец, который дембельнулся, принял у себя дома, я объяснил ситуацию, и мы договорились о цене в 650 долларов. Это было в Мелитополе", - сказал украинский военный.