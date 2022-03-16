https://ria.ru/20220316/ukraina-1778451701.html

Украинский военный из Мелитополя рассказал, почему оставил место службы

Украинский военный из Мелитополя рассказал, почему оставил место службы - РИА Новости, 16.03.2022

Украинский военный из Мелитополя рассказал, почему оставил место службы

Военнослужащие рядового состава 25-й транспортной авиационной бригады украинских войск в Мелитополе во время и после боевых действий были потеряны, никаких... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T14:45

2022-03-16T14:45

2022-03-16T16:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мелитополь

запорожская область

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775348496_0:161:3066:1886_1920x0_80_0_0_7940961e5fe9c89b5f1dd44836fe8f1c.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Военнослужащие рядового состава 25-й транспортной авиационной бригады украинских войск в Мелитополе во время и после боевых действий были потеряны, никаких указаний от командования они не получали, следует из распространенных ФСБ РФ материалов опроса военного этой бригады Олега Игнатова.Он сам прибыл с территории Украины в крымский пункт пропуска Джанкой."Сначала мы выходили на разведку и хотели узнать, что нам делать дальше, потому что не было никаких указаний, что нам делать дальше от командования: к своим выбираться или что делать дальше? Мы были просто потеряны", - сказал Игнатов.В итоге, по словам мужчины, он добрался города Токмак, тоже в Запорожской области."Я пришел к людям с оружием, я их предупредил, они помогли мне закопать автомат в своем огороде. Через время я списался со своим знакомым, который сказал, что есть возможность выехать из Токмака в Мелитополь", - сказал Игнатов.Он решил воспользоваться этим шансом, а из Мелитополя отправиться далее в Крым. У него не было денег на дорогу, и поэтому в Мелитополе он продал офицерский пистолет, который нашел ранее на позициях, занимаемых его подразделением."Продал я случайно. Мой старый сослуживец, который дембельнулся, принял у себя дома, я объяснил ситуацию, и мы договорились о цене в 650 долларов. Это было в Мелитополе", - сказал украинский военный.

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

мелитополь

запорожская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Капитан переоделся в "гражданку", скинул оружие" – украинский военный о бегстве сослуживцев Украинские офицеры бросают оружие и дезертируют, следует из распространенных ФСБ материалов опроса военного из бригады, дислоцированной в Мелитополе. 2022-03-16T14:45 true PT1M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мелитополь, запорожская область, украина, вооруженные силы украины