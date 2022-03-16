https://ria.ru/20220316/ukraina-1778446736.html

Кадыров рассказал об участии Делимханова в подготовке штурма объекта ВСУ

Кадыров рассказал об участии Делимханова в подготовке штурма объекта ВСУ - РИА Новости, 16.03.2022

Кадыров рассказал об участии Делимханова в подготовке штурма объекта ВСУ

Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов ознакомился с планом штурма чеченскими спецназовцами металлургического комбината "Азовсталь" на Украине, где находятся... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T14:19

2022-03-16T14:19

2022-03-16T14:19

обострение ситуации в днр и лнр

адам делимханов

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ГРОЗНЫЙ, 16 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов ознакомился с планом штурма чеченскими спецназовцами металлургического комбината "Азовсталь" на Украине, где находятся боевики-националисты, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Ранее он рассказывал, что депутат ГД от Чечни прибыл в зону проведения специальной военной операции РФ на Украине, чтобы лично пожелать чеченским бойцам удачи."Адам Делимханов ознакомился с планом штурма чеченскими спецназовцами металлургического комбината "Азовсталь", где на данный момент осели боевики националистических группировок. Нацистские формирования после прорыва обороны российскими войсками укрылись за стенами металлургического комбината", - написал Кадыров в канале Telegram.Он рассказал, что Делимханов дал указание "очистить территорию завода планомерно и максимально безопасно для личного состава"."Освобождение данной территории нанесет непоправимый урон националистам как в плане потери стратегически важного объекта, так и живой силы", - добавил Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

адам делимханов, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, вооруженные силы рф, россия, telegram (приложение), в мире