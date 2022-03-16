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Кадыров рассказал об участии Делимханова в подготовке штурма объекта ВСУ - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778446736.html
Кадыров рассказал об участии Делимханова в подготовке штурма объекта ВСУ
Кадыров рассказал об участии Делимханова в подготовке штурма объекта ВСУ - РИА Новости, 16.03.2022
Кадыров рассказал об участии Делимханова в подготовке штурма объекта ВСУ
Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов ознакомился с планом штурма чеченскими спецназовцами металлургического комбината "Азовсталь" на Украине, где находятся... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T14:19
2022-03-16T14:19
обострение ситуации в днр и лнр
адам делимханов
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ГРОЗНЫЙ, 16 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов ознакомился с планом штурма чеченскими спецназовцами металлургического комбината "Азовсталь" на Украине, где находятся боевики-националисты, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Ранее он рассказывал, что депутат ГД от Чечни прибыл в зону проведения специальной военной операции РФ на Украине, чтобы лично пожелать чеченским бойцам удачи."Адам Делимханов ознакомился с планом штурма чеченскими спецназовцами металлургического комбината "Азовсталь", где на данный момент осели боевики националистических группировок. Нацистские формирования после прорыва обороны российскими войсками укрылись за стенами металлургического комбината", - написал Кадыров в канале Telegram.Он рассказал, что Делимханов дал указание "очистить территорию завода планомерно и максимально безопасно для личного состава"."Освобождение данной территории нанесет непоправимый урон националистам как в плане потери стратегически важного объекта, так и живой силы", - добавил Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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адам делимханов, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, вооруженные силы рф, россия, telegram (приложение), в мире
14:19 16.03.2022
 
Кадыров рассказал об участии Делимханова в подготовке штурма объекта ВСУ

Кадыров рассказал об участии Делимханова в подготовке штурма объекта боевиков на Украине

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкЧлен комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов
Член комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Член комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов
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ГРОЗНЫЙ, 16 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов ознакомился с планом штурма чеченскими спецназовцами металлургического комбината "Азовсталь" на Украине, где находятся боевики-националисты, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Ранее он рассказывал, что депутат ГД от Чечни прибыл в зону проведения специальной военной операции РФ на Украине, чтобы лично пожелать чеченским бойцам удачи.
"Адам Делимханов ознакомился с планом штурма чеченскими спецназовцами металлургического комбината "Азовсталь", где на данный момент осели боевики националистических группировок. Нацистские формирования после прорыва обороны российскими войсками укрылись за стенами металлургического комбината", - написал Кадыров в канале Telegram.
Он рассказал, что Делимханов дал указание "очистить территорию завода планомерно и максимально безопасно для личного состава".
"Освобождение данной территории нанесет непоправимый урон националистам как в плане потери стратегически важного объекта, так и живой силы", - добавил Кадыров.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 13:14Медиавойны
В Кремле прокомментировали споры Рогозина и Кадырова с Маском в Twitter
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 18:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров заявил, что подразделения военных из Чечни находятся рядом с Киевом
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРАдам ДелимхановВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФВооруженные силы РФРоссияTelegram (приложение)В мире
 
 
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