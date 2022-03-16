Рейтинг@Mail.ru
На Украине не должно быть вооружения, угрожающего России, заявил Лавров - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778408912.html
На Украине не должно быть вооружения, угрожающего России, заявил Лавров
На Украине не должно быть вооружения, угрожающего России, заявил Лавров - РИА Новости, 16.03.2022
На Украине не должно быть вооружения, угрожающего России, заявил Лавров
Москва готова согласовать те виды вооружений на Украине, которые не представляют угрозы для России, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:45
2022-03-16T12:01
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_cf6fcb244fc246e440c8119edc25fe31.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Москва готова согласовать те виды вооружений на Украине, которые не представляют угрозы для России, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."Не может быть на Украине вооружений, которые создают угрозу Российской Федерации. Мы готовы согласовывать те виды вооружений, которые для нас угрозы не представляют", - сказал Лавров в интервью РБК.При этом он подчеркнул, что этот аспект должен быть решен даже вне возможного членства Киева в НАТО, так как даже без этого западные страны могут поставить сейчас ударные вооружения Украине.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778299181.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_5c7f6fb3a32bca909197be881f66dacf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр
11:45 16.03.2022 (обновлено: 12:01 16.03.2022)
 
На Украине не должно быть вооружения, угрожающего России, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: на Украине не должно быть вооружения, угрожающего России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Москва готова согласовать те виды вооружений на Украине, которые не представляют угрозы для России, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Не может быть на Украине вооружений, которые создают угрозу Российской Федерации. Мы готовы согласовывать те виды вооружений, которые для нас угрозы не представляют", - сказал Лавров в интервью РБК.
При этом он подчеркнул, что этот аспект должен быть решен даже вне возможного членства Киева в НАТО, так как даже без этого западные страны могут поставить сейчас ударные вооружения Украине.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 16:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Небензя назвал условие прекращения огня на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала