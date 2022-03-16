https://ria.ru/20220316/ukraina-1778408912.html

На Украине не должно быть вооружения, угрожающего России, заявил Лавров

На Украине не должно быть вооружения, угрожающего России, заявил Лавров - РИА Новости, 16.03.2022

На Украине не должно быть вооружения, угрожающего России, заявил Лавров

Москва готова согласовать те виды вооружений на Украине, которые не представляют угрозы для России, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:45

2022-03-16T11:45

2022-03-16T12:01

обострение ситуации в днр и лнр

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сергей лавров

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Москва готова согласовать те виды вооружений на Украине, которые не представляют угрозы для России, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."Не может быть на Украине вооружений, которые создают угрозу Российской Федерации. Мы готовы согласовывать те виды вооружений, которые для нас угрозы не представляют", - сказал Лавров в интервью РБК.При этом он подчеркнул, что этот аспект должен быть решен даже вне возможного членства Киева в НАТО, так как даже без этого западные страны могут поставить сейчас ударные вооружения Украине.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778299181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр