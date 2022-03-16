https://ria.ru/20220316/ukraina-1778408912.html
На Украине не должно быть вооружения, угрожающего России, заявил Лавров
На Украине не должно быть вооружения, угрожающего России, заявил Лавров - РИА Новости, 16.03.2022
На Украине не должно быть вооружения, угрожающего России, заявил Лавров
Москва готова согласовать те виды вооружений на Украине, которые не представляют угрозы для России, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:45
2022-03-16T11:45
2022-03-16T12:01
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Москва готова согласовать те виды вооружений на Украине, которые не представляют угрозы для России, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."Не может быть на Украине вооружений, которые создают угрозу Российской Федерации. Мы готовы согласовывать те виды вооружений, которые для нас угрозы не представляют", - сказал Лавров в интервью РБК.При этом он подчеркнул, что этот аспект должен быть решен даже вне возможного членства Киева в НАТО, так как даже без этого западные страны могут поставить сейчас ударные вооружения Украине.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778299181.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр
11:45 16.03.2022 (обновлено: 12:01 16.03.2022)
На Украине не должно быть вооружения, угрожающего России, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: на Украине не должно быть вооружения, угрожающего России