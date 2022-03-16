https://ria.ru/20220316/ukraina-1778402691.html

Кива резко высказался о призывах украинского телеведущего к геноциду

Кива резко высказался о призывах украинского телеведущего к геноциду - РИА Новости, 16.03.2022

Кива резко высказался о призывах украинского телеведущего к геноциду

Украинский депутат Илья Кива, которого Верховная рада Украины во вторник лишила мандата, резко осудил слова телеведущего Фахрудина Шарафмала, призывавшего в... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:19

2022-03-16T11:19

2022-03-16T11:19

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Украинский депутат Илья Кива, которого Верховная рада Украины во вторник лишила мандата, резко осудил слова телеведущего Фахрудина Шарафмала, призывавшего в эфире украинского телеканала к геноциду русских.Во вторник сообщалось, что Шарафмал в эфире телеканала "24" процитировал слова нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских. Заявление прозвучало в ходе обсуждения специальной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины, цель которой - защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и предать суду военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей", а также избавить Украину от нацизма."У них это в крови: ненависть и желание уничтожения!!! И не верьте, когда говорят, что в Украине не было фашизма, им было пропитано все. Такая Украина не имеет права на будущее", - написал Кива в своем Telegram-канале, приложив к публикации видеозапись с выступлением Шарафмала.Европейские политики неоднократно называли незначительной угрозу нацизма на Украине, не реагируя на заявления Москвы о том, что на Украине и в Прибалтике с одобрения местных властей ведется неприкрытая пропаганда неонацистских идей.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/mariupol-1778190277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, илья кива, россия, москва, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф