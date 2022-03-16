Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали идею о миссии НАТО на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778395277.html
В Госдуме прокомментировали идею о миссии НАТО на Украине
В Госдуме прокомментировали идею о миссии НАТО на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
В Госдуме прокомментировали идею о миссии НАТО на Украине
Первый зампред комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков, комментируя предложение о введении на Украину миротворческой миссии НАТО, сообщил, что... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T10:43
2022-03-16T10:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
нато
дмитрий новиков
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775133597_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b24b5ca7aa8c1e2208ce34bef97d0e8a.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Первый зампред комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков, комментируя предложение о введении на Украину миротворческой миссии НАТО, сообщил, что учитывая опыт миротворцев ОБСЕ в Донбассе, обсуждать его было бы наивностью, это может привести к затягиванию сегодняшней ситуации и увеличению жертв среди мирных жителей.Ранее вице-премьер Польши, глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский предложил направить на Украину миротворческую, но одновременно вооруженную миссию НАТО или миссию более широкого состава для несения мира и гуманитарной помощи."При оценке такого рода предложений, всегда оцениваешь тот опыт, который уже известен мировому сообществу, той его части, которая следит за ситуацией. Мы видели, что так называемая миротворческая миссия представителей ОБСЕ на территории Донецкой и Луганской народных республик, которая была призвана обеспечить выполнение Минских соглашений в том числе о прекращении огня, ничего не дала для того, чтобы эти соглашения были исполнены, военные действия прекратились и люди перестали бы гибнуть", - сообщил Новиков РИА Новости.Парламентарий отметил, что на данном этапе это предложение лишь внешне выглядит как миротворческое, а по сути может привести к неоправданным потерям."Учитывая этот печальный опыт (ОБСЕ в Донбассе), говорить сегодня о мерах, которые могут предпринять организации, куда входят такие страны, как Польша, было бы большой наивностью. Все это может привести только к затягиванию ситуации (имеющейся сегодня), а значит к обострению представителей нацистских формирований, продолжающих действовать на территории Украины, прикрывающихся мирным населением, а значит все это приведет к большему количеству смертей среди мирного населения", - также сообщил Новиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778125324.html
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775133597_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3d498526dc5c4336b992747527873ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, нато, дмитрий новиков, госдума рф
10:43 16.03.2022
 
В Госдуме прокомментировали идею о миссии НАТО на Украине

Депутат Госдумы Новиков: введение миссии НАТО на Украине приведет к росту числа жертв

© REUTERS / Ints KalninsАмериканские военные с флагом НАТО
Американские военные с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / Ints Kalnins
Американские военные с флагом НАТО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Первый зампред комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков, комментируя предложение о введении на Украину миротворческой миссии НАТО, сообщил, что учитывая опыт миротворцев ОБСЕ в Донбассе, обсуждать его было бы наивностью, это может привести к затягиванию сегодняшней ситуации и увеличению жертв среди мирных жителей.
Ранее вице-премьер Польши, глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский предложил направить на Украину миротворческую, но одновременно вооруженную миссию НАТО или миссию более широкого состава для несения мира и гуманитарной помощи.
Военнослужащий ВСУ обыскивает мирного жителя в селе к востоку от города Бровары, Украина - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 08:00
"Этому нас научили в НАТО". Как воюет украинская армия
"При оценке такого рода предложений, всегда оцениваешь тот опыт, который уже известен мировому сообществу, той его части, которая следит за ситуацией. Мы видели, что так называемая миротворческая миссия представителей ОБСЕ на территории Донецкой и Луганской народных республик, которая была призвана обеспечить выполнение Минских соглашений в том числе о прекращении огня, ничего не дала для того, чтобы эти соглашения были исполнены, военные действия прекратились и люди перестали бы гибнуть", - сообщил Новиков РИА Новости.
Парламентарий отметил, что на данном этапе это предложение лишь внешне выглядит как миротворческое, а по сути может привести к неоправданным потерям.
"Учитывая этот печальный опыт (ОБСЕ в Донбассе), говорить сегодня о мерах, которые могут предпринять организации, куда входят такие страны, как Польша, было бы большой наивностью. Все это может привести только к затягиванию ситуации (имеющейся сегодня), а значит к обострению представителей нацистских формирований, продолжающих действовать на территории Украины, прикрывающихся мирным населением, а значит все это приведет к большему количеству смертей среди мирного населения", - также сообщил Новиков.
Жители Украины в городе Медыка на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 08:00
Европа предает Украину — по частям и целиком
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Женщина в центре Донецка, где произошел взрыв украинской ракеты Точка-У с кассетной боевой частью - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 08:00
Взгляд из Киева: Украине реально нужна денацификация
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаНАТОДмитрий НовиковГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала