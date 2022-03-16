https://ria.ru/20220316/ukaz-1778549241.html

Рязанский губернатор заявил о важности указа Путина о полномочиях регионов

Рязанский губернатор заявил о важности указа Путина о полномочиях регионов - РИА Новости, 16.03.2022

Рязанский губернатор заявил о важности указа Путина о полномочиях регионов

Губернатор Рязанской области Николай Любимов считает крайне необходимым и важным указ президента РФ Владимира Путина о дополнительных полномочиях глав... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T20:23

2022-03-16T20:23

2022-03-16T20:23

рязанская область

россия

рязанская область

владимир путин

общество

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РЯЗАНЬ, 16 мар - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов считает крайне необходимым и важным указ президента РФ Владимира Путина о дополнительных полномочиях глав субъектов, сообщило правительство региона.На совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов в среду Путин сообщил, что подписал указ о дополнительных функциях глав субъектов, что позволит им принимать гибкие решения по поддержке граждан и наиболее важных сфер, исходя из реального положения дел.По его словам, выполнение поставленных задач обеспечит "проанонсированное снижение административных барьеров и другие меры поддержки бизнеса, а также очень важные и своевременные меры по борьбе с бедностью, укреплению социальной сферы, поддержке бюджетников, задействованию всех институтов развития в стране"."Я не сомневаюсь, что мы справимся с этой работой", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20220316/ukaz-1778495300.html

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Ольга Филиппова

россия, рязанская область, владимир путин, общество