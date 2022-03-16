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Рязанский губернатор заявил о важности указа Путина о полномочиях регионов - РИА Новости, 16.03.2022
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Рязанская область
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Рязанский губернатор заявил о важности указа Путина о полномочиях регионов
Рязанский губернатор заявил о важности указа Путина о полномочиях регионов - РИА Новости, 16.03.2022
Рязанский губернатор заявил о важности указа Путина о полномочиях регионов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов считает крайне необходимым и важным указ президента РФ Владимира Путина о дополнительных полномочиях глав... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T20:23
2022-03-16T20:23
рязанская область
россия
рязанская область
владимир путин
общество
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РЯЗАНЬ, 16 мар - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов считает крайне необходимым и важным указ президента РФ Владимира Путина о дополнительных полномочиях глав субъектов, сообщило правительство региона.На совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов в среду Путин сообщил, что подписал указ о дополнительных функциях глав субъектов, что позволит им принимать гибкие решения по поддержке граждан и наиболее важных сфер, исходя из реального положения дел.По его словам, выполнение поставленных задач обеспечит "проанонсированное снижение административных барьеров и другие меры поддержки бизнеса, а также очень важные и своевременные меры по борьбе с бедностью, укреплению социальной сферы, поддержке бюджетников, задействованию всех институтов развития в стране"."Я не сомневаюсь, что мы справимся с этой работой", - подчеркнул губернатор.
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россия, рязанская область, владимир путин, общество
20:23 16.03.2022
 
Рязанский губернатор заявил о важности указа Путина о полномочиях регионов

Рязанский губернатор Любимов заявил о важности указа Путина о полномочиях глав субъектов

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин
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РЯЗАНЬ, 16 мар - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов считает крайне необходимым и важным указ президента РФ Владимира Путина о дополнительных полномочиях глав субъектов, сообщило правительство региона.
На совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов в среду Путин сообщил, что подписал указ о дополнительных функциях глав субъектов, что позволит им принимать гибкие решения по поддержке граждан и наиболее важных сфер, исходя из реального положения дел.
"Президент подписал очень важный и крайне необходимый Указ о дополнительных полномочиях глав субъектов. Это поможет оперативнее и эффективнее принимать меры по стабилизации и улучшению экономической ситуации в регионах, поддержке наших граждан. В ближайшие полгода нам предстоит плотно работать со всеми структурами правительства РФ. Оперативный штаб по обеспечению экономического развития в регионе уже создан, теперь его главная задача - обеспечить ритмичную работу экономики", - цитирует Любимова его пресс-служба.
По его словам, выполнение поставленных задач обеспечит "проанонсированное снижение административных барьеров и другие меры поддержки бизнеса, а также очень важные и своевременные меры по борьбе с бедностью, укреплению социальной сферы, поддержке бюджетников, задействованию всех институтов развития в стране".
"Я не сомневаюсь, что мы справимся с этой работой", - подчеркнул губернатор.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 17:14
Путин подписал указ о мерах социально-экономической стабильности в России
 
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