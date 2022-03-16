https://ria.ru/20220316/ubiystvo-1778529244.html
Пьяный житель Алтая заживо сжег собутыльника
Пьяный житель Алтая заживо сжег собутыльника - РИА Новости, 16.03.2022
Пьяный житель Алтая заживо сжег собутыльника
Житель Алтайского края облил приятеля бензином и сжег его заживо, сообщает управление СК РФ по региону. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T18:45
2022-03-16T18:45
2022-03-16T18:45
происшествия
россия
заринск
алтайский край
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 16 мар - РИА Новости. Житель Алтайского края облил приятеля бензином и сжег его заживо, сообщает управление СК РФ по региону."Предъявлено обвинение 59-летнему жителю города Заринска в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). По версии следствия установлено, что вечером 12 марта 2022 года обвиняемый в своем доме в городе Заринске распивал спиртное с 56-летним знакомым. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора по незначительному поводу. В ходе конфликта обвиняемый облил гостя бензином и поджег его. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.Обвиняемый арестован.
https://ria.ru/20210422/buryatiya-1729534002.html
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заринск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, заринск, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф)
Пьяный житель Алтая заживо сжег собутыльника
Пьяный житель Алтая облил собутыльника бензином и сжег его заживо