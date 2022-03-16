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Пьяный житель Алтая заживо сжег собутыльника - РИА Новости, 16.03.2022
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Пьяный житель Алтая заживо сжег собутыльника
Пьяный житель Алтая заживо сжег собутыльника - РИА Новости, 16.03.2022
Пьяный житель Алтая заживо сжег собутыльника
Житель Алтайского края облил приятеля бензином и сжег его заживо, сообщает управление СК РФ по региону. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T18:45
2022-03-16T18:45
происшествия
россия
заринск
алтайский край
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 16 мар - РИА Новости. Житель Алтайского края облил приятеля бензином и сжег его заживо, сообщает управление СК РФ по региону."Предъявлено обвинение 59-летнему жителю города Заринска в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). По версии следствия установлено, что вечером 12 марта 2022 года обвиняемый в своем доме в городе Заринске распивал спиртное с 56-летним знакомым. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора по незначительному поводу. В ходе конфликта обвиняемый облил гостя бензином и поджег его. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.Обвиняемый арестован.
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россия
заринск
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происшествия, россия, заринск, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф)
18:45 16.03.2022
 
Пьяный житель Алтая заживо сжег собутыльника

Пьяный житель Алтая облил собутыльника бензином и сжег его заживо

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ
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БАРНАУЛ, 16 мар - РИА Новости. Житель Алтайского края облил приятеля бензином и сжег его заживо, сообщает управление СК РФ по региону.
"Предъявлено обвинение 59-летнему жителю города Заринска в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). По версии следствия установлено, что вечером 12 марта 2022 года обвиняемый в своем доме в городе Заринске распивал спиртное с 56-летним знакомым. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора по незначительному поводу. В ходе конфликта обвиняемый облил гостя бензином и поджег его. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Обвиняемый арестован.
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ПроисшествияРоссияЗаринскАлтайский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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