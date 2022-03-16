https://ria.ru/20220316/ubiystvo-1778529244.html

Пьяный житель Алтая заживо сжег собутыльника

Пьяный житель Алтая заживо сжег собутыльника - РИА Новости, 16.03.2022

Пьяный житель Алтая заживо сжег собутыльника

Житель Алтайского края облил приятеля бензином и сжег его заживо, сообщает управление СК РФ по региону. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T18:45

2022-03-16T18:45

2022-03-16T18:45

происшествия

россия

заринск

алтайский край

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 16 мар - РИА Новости. Житель Алтайского края облил приятеля бензином и сжег его заживо, сообщает управление СК РФ по региону."Предъявлено обвинение 59-летнему жителю города Заринска в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). По версии следствия установлено, что вечером 12 марта 2022 года обвиняемый в своем доме в городе Заринске распивал спиртное с 56-летним знакомым. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора по незначительному поводу. В ходе конфликта обвиняемый облил гостя бензином и поджег его. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.Обвиняемый арестован.

https://ria.ru/20210422/buryatiya-1729534002.html

россия

заринск

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, заринск, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф)