14:18 16.03.2022 (обновлено: 16:29 16.03.2022)
Россия ценит подход Турции к Конвенции Монтре, заявил Лавров
Глава МИД Лавров назвал подход Турции к обязательствам по Конвенции Монтре ответственным
© REUTERS / Maxim Shemetov/PoolМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции в Москве. 16 марта 2022
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции в Москве. 16 марта 2022
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва ценит подход Турции к Конвенции Монтрё по режиму прохода через черноморские проливы.
"И, конечно же, мы видим и ценим ответственный подход Анкары с соблюдением обязательств по Конвенции Монтре", - сказал Лавров, открывая переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
В свою очередь, глава МИД Турции подтвердил, что Анкара привержена конвенции Монтрё и намерена выполнять ее положения.
Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы.