https://ria.ru/20220316/turtsiya-1778446568.html

Россия ценит подход Турции к Конвенции Монтре, заявил Лавров

Россия ценит подход Турции к Конвенции Монтре, заявил Лавров - РИА Новости, 16.03.2022

Россия ценит подход Турции к Конвенции Монтре, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва ценит подход Турции к Конвенции Монтрё по режиму прохода через черноморские проливы. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T14:18

2022-03-16T14:18

2022-03-16T16:29

в мире

мевлют чавушоглу

черное море

сергей лавров

турция

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778473624_0:293:3120:2048_1920x0_80_0_0_830b125c4950c620a1766d59fe81eee7.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва ценит подход Турции к Конвенции Монтрё по режиму прохода через черноморские проливы."И, конечно же, мы видим и ценим ответственный подход Анкары с соблюдением обязательств по Конвенции Монтре", - сказал Лавров, открывая переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.В свою очередь, глава МИД Турции подтвердил, что Анкара привержена конвенции Монтрё и намерена выполнять ее положения.Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы.

https://ria.ru/20220225/montre-1775174540.html

черное море

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мевлют чавушоглу, черное море, сергей лавров, турция, россия