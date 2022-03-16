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Россия ценит подход Турции к Конвенции Монтре, заявил Лавров - РИА Новости, 16.03.2022
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Россия ценит подход Турции к Конвенции Монтре, заявил Лавров
Россия ценит подход Турции к Конвенции Монтре, заявил Лавров - РИА Новости, 16.03.2022
Россия ценит подход Турции к Конвенции Монтре, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва ценит подход Турции к Конвенции Монтрё по режиму прохода через черноморские проливы. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T14:18
2022-03-16T16:29
в мире
мевлют чавушоглу
черное море
сергей лавров
турция
россия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва ценит подход Турции к Конвенции Монтрё по режиму прохода через черноморские проливы."И, конечно же, мы видим и ценим ответственный подход Анкары с соблюдением обязательств по Конвенции Монтре", - сказал Лавров, открывая переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.В свою очередь, глава МИД Турции подтвердил, что Анкара привержена конвенции Монтрё и намерена выполнять ее положения.Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы.
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в мире, мевлют чавушоглу, черное море, сергей лавров, турция, россия
14:18 16.03.2022 (обновлено: 16:29 16.03.2022)
 
Россия ценит подход Турции к Конвенции Монтре, заявил Лавров

Глава МИД Лавров назвал подход Турции к обязательствам по Конвенции Монтре ответственным

© REUTERS / Maxim Shemetov/PoolМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции в Москве. 16 марта 2022
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции в Москве. 16 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / Maxim Shemetov/Pool
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции в Москве. 16 марта 2022
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва ценит подход Турции к Конвенции Монтрё по режиму прохода через черноморские проливы.
"И, конечно же, мы видим и ценим ответственный подход Анкары с соблюдением обязательств по Конвенции Монтре", - сказал Лавров, открывая переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
В свою очередь, глава МИД Турции подтвердил, что Анкара привержена конвенции Монтрё и намерена выполнять ее положения.
Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы.
Анкара - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 21:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД Турции пообещал выполнять конвенцию Монтре без двойных стандартов
 
В миреМевлют ЧавушоглуЧерное мореСергей ЛавровТурцияРоссия
 
 
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