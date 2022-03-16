Рейтинг@Mail.ru
Туроператоры вывезли из-за рубежа более 80 процентов россиян - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220316/turisty-1778375353.html
Туроператоры вывезли из-за рубежа более 80 процентов россиян
Туроператоры вывезли из-за рубежа более 80 процентов россиян - РИА Новости, 16.03.2022
Туроператоры вывезли из-за рубежа более 80 процентов россиян
Туроператоры при поддержке Ростуризма обеспечили возвращение из-за рубежа более 80% организованных туристов – это порядка 75 тысяч россиян, сообщили журналистам РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T08:15
2022-03-16T08:27
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
доминикана
вьетнам
таиланд
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776537609_0:153:1024:729_1920x0_80_0_0_63560bceaa26fd07f8c7ad428c8aeb15.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Туроператоры при поддержке Ростуризма обеспечили возвращение из-за рубежа более 80% организованных туристов – это порядка 75 тысяч россиян, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма."При поддержке Ростуризма на сегодняшний день туроператоры обеспечили возвращение домой более 80% наших организованных туристов – это порядка 75 тысяч человек. Только за последние сутки удалось обеспечить вывоз более 1,5 тысячи организованных туристов. Туроператоры возвращают туристов домой либо специальными чартерными рейсами, либо регулярными стыковочными рейсами через третьи страны", - сообщили в ведомстве.В Ростуризме уточнили, что больше всего организованных туристов из России на текущий момент находится в Египте, часть - в Турции, ОАЭ и Доминикане, а также во Вьетнаме и в Таиланде. Небольшое количество организованных туристов есть и в других странах."В настоящее время на согласовании находятся чартерные рейсы из Доминиканы, Египта, Турции, ОАЭ, Таиланда и Вьетнама. Для получения всей оперативной информации по этим рейсам организованным туристам необходимо держать постоянную связь со своим туроператором", - добавили в пресс-службе."К сожалению, это сложный и длительный процесс, который занимает больше времени, чем нам хотелось бы. Связано это с ограниченным количеством доступных самолетов, по которым нет рисков изъятия в зарубежных аэропортах или прекращения действия их страховки. Тем не менее, такая работа ведется в круглосуточном режиме Минтрансом, Росавиацией, МИД и нами совместно с туроператорами и авиакомпаниями. На период ожидания обратных вылетов туроператоры размещают своих туристов в отелях и помогают им решать другие возникающие вопросы, включая продление легального нахождения в стране", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220311/egipet-1777735315.html
https://ria.ru/20220304/turisty-1776325769.html
россия
доминикана
вьетнам
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776537609_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_bcffbb4e68f29cbbf4352ea55cbd4703.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), доминикана, вьетнам, таиланд, новости - туризм, общество
08:15 16.03.2022 (обновлено: 08:27 16.03.2022)
 
Туроператоры вывезли из-за рубежа более 80 процентов россиян

Туроператоры при поддержке Ростуризма обеспечили возвращение из-за рубежа 75 тысяч россиян

© РИА Новости / Анастасия Мельникова Российские туристы в аэропорту Мадейры
Российские туристы в аэропорту Мадейры - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Российские туристы в аэропорту Мадейры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Туроператоры при поддержке Ростуризма обеспечили возвращение из-за рубежа более 80% организованных туристов – это порядка 75 тысяч россиян, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.
"При поддержке Ростуризма на сегодняшний день туроператоры обеспечили возвращение домой более 80% наших организованных туристов – это порядка 75 тысяч человек. Только за последние сутки удалось обеспечить вывоз более 1,5 тысячи организованных туристов. Туроператоры возвращают туристов домой либо специальными чартерными рейсами, либо регулярными стыковочными рейсами через третьи страны", - сообщили в ведомстве.
Девушкв-бедуин у остановки на дороге из Хургады в Луксор - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 18:50Туризм
В Египте российские туристы рассказали, как пытаются вернуться домой
В Ростуризме уточнили, что больше всего организованных туристов из России на текущий момент находится в Египте, часть - в Турции, ОАЭ и Доминикане, а также во Вьетнаме и в Таиланде. Небольшое количество организованных туристов есть и в других странах.
"В настоящее время на согласовании находятся чартерные рейсы из Доминиканы, Египта, Турции, ОАЭ, Таиланда и Вьетнама. Для получения всей оперативной информации по этим рейсам организованным туристам необходимо держать постоянную связь со своим туроператором", - добавили в пресс-службе.
"К сожалению, это сложный и длительный процесс, который занимает больше времени, чем нам хотелось бы. Связано это с ограниченным количеством доступных самолетов, по которым нет рисков изъятия в зарубежных аэропортах или прекращения действия их страховки. Тем не менее, такая работа ведется в круглосуточном режиме Минтрансом, Росавиацией, МИД и нами совместно с туроператорами и авиакомпаниями. На период ожидания обратных вылетов туроператоры размещают своих туристов в отелях и помогают им решать другие возникающие вопросы, включая продление легального нахождения в стране", - сказали в ведомстве.
Женщина у табло вылетов в терминале международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 08:00Туризм
Закрыли небо, взвинтили цены: российские туристы не могут вернуться домой
 
ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)РоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ДоминиканаВьетнамТаиландНовости - ТуризмОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала