https://ria.ru/20220316/turisty-1778375353.html

Туроператоры вывезли из-за рубежа более 80 процентов россиян

Туроператоры вывезли из-за рубежа более 80 процентов россиян - РИА Новости, 16.03.2022

Туроператоры вывезли из-за рубежа более 80 процентов россиян

Туроператоры при поддержке Ростуризма обеспечили возвращение из-за рубежа более 80% организованных туристов – это порядка 75 тысяч россиян, сообщили журналистам РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T08:15

2022-03-16T08:15

2022-03-16T08:27

туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

доминикана

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таиланд

новости - туризм

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Туроператоры при поддержке Ростуризма обеспечили возвращение из-за рубежа более 80% организованных туристов – это порядка 75 тысяч россиян, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма."При поддержке Ростуризма на сегодняшний день туроператоры обеспечили возвращение домой более 80% наших организованных туристов – это порядка 75 тысяч человек. Только за последние сутки удалось обеспечить вывоз более 1,5 тысячи организованных туристов. Туроператоры возвращают туристов домой либо специальными чартерными рейсами, либо регулярными стыковочными рейсами через третьи страны", - сообщили в ведомстве.В Ростуризме уточнили, что больше всего организованных туристов из России на текущий момент находится в Египте, часть - в Турции, ОАЭ и Доминикане, а также во Вьетнаме и в Таиланде. Небольшое количество организованных туристов есть и в других странах."В настоящее время на согласовании находятся чартерные рейсы из Доминиканы, Египта, Турции, ОАЭ, Таиланда и Вьетнама. Для получения всей оперативной информации по этим рейсам организованным туристам необходимо держать постоянную связь со своим туроператором", - добавили в пресс-службе."К сожалению, это сложный и длительный процесс, который занимает больше времени, чем нам хотелось бы. Связано это с ограниченным количеством доступных самолетов, по которым нет рисков изъятия в зарубежных аэропортах или прекращения действия их страховки. Тем не менее, такая работа ведется в круглосуточном режиме Минтрансом, Росавиацией, МИД и нами совместно с туроператорами и авиакомпаниями. На период ожидания обратных вылетов туроператоры размещают своих туристов в отелях и помогают им решать другие возникающие вопросы, включая продление легального нахождения в стране", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220311/egipet-1777735315.html

https://ria.ru/20220304/turisty-1776325769.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), доминикана, вьетнам, таиланд, новости - туризм, общество