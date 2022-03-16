https://ria.ru/20220316/tsentr-1778453860.html

В Белгородской области появится центр компетенций по оптимизации услуг

В Белгородской области появится центр компетенций по оптимизации услуг - РИА Новости, 16.03.2022

В Белгородской области появится центр компетенций по оптимизации услуг

Центр компетенций по оптимизации государственных и муниципальных услуг будет создан в Белгородской области, сообщает в среду правительство региона. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T14:56

2022-03-16T14:56

2022-03-16T14:56

белгородская область

белгородская область

россия

общество

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БЕЛГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Центр компетенций по оптимизации государственных и муниципальных услуг будет создан в Белгородской области, сообщает в среду правительство региона.Центр компетенций появится в рамках национального проекта "Цифровая экономика РФ" и будет располагаться на базе МФЦ Белгородской области. Его задача – оказывать поддержку органам власти в оптимизации и цифровизации процессов предоставления услуг и сервисов."В основе деятельности будущего центра – клиентоцентричность. То есть при цифровизации услуги мы, прежде всего, отталкиваемся от потребностей человека: сокращаем время предоставления услуги, стараемся перевести все процессы в онлайн, делаем услугу максимально доступной для каждого", – сказал первый вице-губернатор – министр цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников.Как отмечает облправительство, новая структура будет вырабатывать конкретные предложения по цифровой трансформации государственных услуг и участвовать в подготовке нормативно-правовой базы для их внедрения."Мы раскладываем каждую услугу на определённые этапы, выявляем "ежей" – то, что тормозит процесс оказания услуги (лишние согласования, дополнительные посещения ведомства, проблемы с коммуникацией между самими ведомствами и прочее), и стараемся это исключить. На выходе получаем более совершенный процесс и уже внедряем его", – пояснил Мирошников.Плановая дата открытия центра – середина мая.Белгородская область также вошла в число четырех пилотных регионов проекта Минэкономразвития РФ по оптимизации процессов предоставления услуг. Через три года абсолютное большинство госуслуг должно предоставляться дистанционно в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю, то есть на постоянной основе.

https://ria.ru/20220315/ipoteka-1778207613.html

https://ria.ru/20220309/poliklinika-1777246492.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

белгородская область, россия, общество