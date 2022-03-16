https://ria.ru/20220316/tsentr-1778453860.html
В Белгородской области появится центр компетенций по оптимизации услуг
В Белгородской области появится центр компетенций по оптимизации услуг - РИА Новости, 16.03.2022
В Белгородской области появится центр компетенций по оптимизации услуг
Центр компетенций по оптимизации государственных и муниципальных услуг будет создан в Белгородской области, сообщает в среду правительство региона. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T14:56
2022-03-16T14:56
2022-03-16T14:56
белгородская область
белгородская область
россия
общество
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БЕЛГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Центр компетенций по оптимизации государственных и муниципальных услуг будет создан в Белгородской области, сообщает в среду правительство региона.Центр компетенций появится в рамках национального проекта "Цифровая экономика РФ" и будет располагаться на базе МФЦ Белгородской области. Его задача – оказывать поддержку органам власти в оптимизации и цифровизации процессов предоставления услуг и сервисов."В основе деятельности будущего центра – клиентоцентричность. То есть при цифровизации услуги мы, прежде всего, отталкиваемся от потребностей человека: сокращаем время предоставления услуги, стараемся перевести все процессы в онлайн, делаем услугу максимально доступной для каждого", – сказал первый вице-губернатор – министр цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников.Как отмечает облправительство, новая структура будет вырабатывать конкретные предложения по цифровой трансформации государственных услуг и участвовать в подготовке нормативно-правовой базы для их внедрения."Мы раскладываем каждую услугу на определённые этапы, выявляем "ежей" – то, что тормозит процесс оказания услуги (лишние согласования, дополнительные посещения ведомства, проблемы с коммуникацией между самими ведомствами и прочее), и стараемся это исключить. На выходе получаем более совершенный процесс и уже внедряем его", – пояснил Мирошников.Плановая дата открытия центра – середина мая.Белгородская область также вошла в число четырех пилотных регионов проекта Минэкономразвития РФ по оптимизации процессов предоставления услуг. Через три года абсолютное большинство госуслуг должно предоставляться дистанционно в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю, то есть на постоянной основе.
https://ria.ru/20220315/ipoteka-1778207613.html
https://ria.ru/20220309/poliklinika-1777246492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, общество
В Белгородской области появится центр компетенций по оптимизации услуг
В Белгородской области создадут центр компетенций по оптимизации услуг
БЕЛГОРОД, 16 мар - РИА Новости.
Центр компетенций по оптимизации государственных и муниципальных услуг будет создан в Белгородской области, сообщает
в среду правительство региона.
Центр компетенций появится в рамках национального проекта "Цифровая экономика РФ" и будет располагаться на базе МФЦ Белгородской области
. Его задача – оказывать поддержку органам власти в оптимизации и цифровизации процессов предоставления услуг и сервисов.
"В основе деятельности будущего центра – клиентоцентричность. То есть при цифровизации услуги мы, прежде всего, отталкиваемся от потребностей человека: сокращаем время предоставления услуги, стараемся перевести все процессы в онлайн, делаем услугу максимально доступной для каждого", – сказал первый вице-губернатор – министр цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников.
Как отмечает облправительство, новая структура будет вырабатывать конкретные предложения по цифровой трансформации государственных услуг и участвовать в подготовке нормативно-правовой базы для их внедрения.
"Мы раскладываем каждую услугу на определённые этапы, выявляем "ежей" – то, что тормозит процесс оказания услуги (лишние согласования, дополнительные посещения ведомства, проблемы с коммуникацией между самими ведомствами и прочее), и стараемся это исключить. На выходе получаем более совершенный процесс и уже внедряем его", – пояснил Мирошников.
Плановая дата открытия центра – середина мая.
Белгородская область также вошла в число четырех пилотных регионов проекта Минэкономразвития РФ
по оптимизации процессов предоставления услуг. Через три года абсолютное большинство госуслуг должно предоставляться дистанционно в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю, то есть на постоянной основе.