https://ria.ru/20220316/telegram-1778463585.html

Кадыров попросил Дурова поменять название нового Telegram-канала для Маска

Кадыров попросил Дурова поменять название нового Telegram-канала для Маска - РИА Новости, 16.03.2022

Кадыров попросил Дурова поменять название нового Telegram-канала для Маска

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил основателя мессенджера Telegram Павла Дурова изменить имя в названии нового канала для американского предпринимателя Илона... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T15:39

2022-03-16T15:39

2022-03-16T21:19

технологии

илон маск

павел дуров

telegram (приложение)

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 16 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил основателя мессенджера Telegram Павла Дурова изменить имя в названии нового канала для американского предпринимателя Илона Маска.Команда Telegram зарегистрировала в мессенджере канал для Маска под названием Elona’s Voice Messages (голосовые сообщения Илоны), сообщил в Twitter основатель мессенджера Павел Дуров. Сейчас у канала уже более 22 тысяч подписчиков."Дуров, ты молодец! Но мне больше нравится Илона, а не Элона. Чуть-чуть подкорректируй, пожалуйста", — написал на это Кадыров.На этой неделе Маск опубликовал твит, в котором вызвал на поединок президента России Владимира Путина. Глава Чечни в ответ посоветовал американцу не тягаться с президентом, так как у них "слишком разные весовые категории". При этом он заметил, что предпринимателю нужно подкачаться и из "нежной Илоны стать брутальным Илоном", для чего предложил пройти подготовку в Чечне.После этого Маск изменил имя в Twitter на Elona Musk (Илона Маск). Кадыров ответил, что он рад, что Маск прислушался к его пожеланию, и выразил надежду, что насчет вызова президенту бизнесмен "все-таки пошутил".

https://ria.ru/20220316/twitter-1778431285.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, илон маск, павел дуров, telegram (приложение), рамзан кадыров