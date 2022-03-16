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Кадыров попросил Дурова поменять название нового Telegram-канала для Маска - РИА Новости, 16.03.2022
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Кадыров попросил Дурова поменять название нового Telegram-канала для Маска
Кадыров попросил Дурова поменять название нового Telegram-канала для Маска - РИА Новости, 16.03.2022
Кадыров попросил Дурова поменять название нового Telegram-канала для Маска
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил основателя мессенджера Telegram Павла Дурова изменить имя в названии нового канала для американского предпринимателя Илона... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:39
2022-03-16T21:19
технологии
илон маск
павел дуров
telegram (приложение)
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 16 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил основателя мессенджера Telegram Павла Дурова изменить имя в названии нового канала для американского предпринимателя Илона Маска.Команда Telegram зарегистрировала в мессенджере канал для Маска под названием Elona’s Voice Messages (голосовые сообщения Илоны), сообщил в Twitter основатель мессенджера Павел Дуров. Сейчас у канала уже более 22 тысяч подписчиков."Дуров, ты молодец! Но мне больше нравится Илона, а не Элона. Чуть-чуть подкорректируй, пожалуйста", — написал на это Кадыров.На этой неделе Маск опубликовал твит, в котором вызвал на поединок президента России Владимира Путина. Глава Чечни в ответ посоветовал американцу не тягаться с президентом, так как у них "слишком разные весовые категории". При этом он заметил, что предпринимателю нужно подкачаться и из "нежной Илоны стать брутальным Илоном", для чего предложил пройти подготовку в Чечне.После этого Маск изменил имя в Twitter на Elona Musk (Илона Маск). Кадыров ответил, что он рад, что Маск прислушался к его пожеланию, и выразил надежду, что насчет вызова президенту бизнесмен "все-таки пошутил".
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технологии, илон маск, павел дуров, telegram (приложение), рамзан кадыров
15:39 16.03.2022 (обновлено: 21:19 16.03.2022)
 
Кадыров попросил Дурова поменять название нового Telegram-канала для Маска

Кадыров попросил Дурова поменять "Элону на Илону" в новом Telegram-канале для Маска

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 16 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил основателя мессенджера Telegram Павла Дурова изменить имя в названии нового канала для американского предпринимателя Илона Маска.
Команда Telegram зарегистрировала в мессенджере канал для Маска под названием Elona’s Voice Messages (голосовые сообщения Илоны), сообщил в Twitter основатель мессенджера Павел Дуров. Сейчас у канала уже более 22 тысяч подписчиков.
"Дуров, ты молодец! Но мне больше нравится Илона, а не Элона. Чуть-чуть подкорректируй, пожалуйста", — написал на это Кадыров.
На этой неделе Маск опубликовал твит, в котором вызвал на поединок президента России Владимира Путина. Глава Чечни в ответ посоветовал американцу не тягаться с президентом, так как у них "слишком разные весовые категории". При этом он заметил, что предпринимателю нужно подкачаться и из "нежной Илоны стать брутальным Илоном", для чего предложил пройти подготовку в Чечне.
После этого Маск изменил имя в Twitter на Elona Musk (Илона Маск). Кадыров ответил, что он рад, что Маск прислушался к его пожеланию, и выразил надежду, что насчет вызова президенту бизнесмен "все-таки пошутил".
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 13:14Медиавойны
В Кремле прокомментировали споры Рогозина и Кадырова с Маском в Twitter
 
ТехнологииИлон МаскПавел ДуровTelegram (приложение)Рамзан Кадыров
 
 
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