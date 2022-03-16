https://ria.ru/20220316/telegram-1778463585.html
Кадыров попросил Дурова поменять название нового Telegram-канала для Маска
Кадыров попросил Дурова поменять название нового Telegram-канала для Маска - РИА Новости, 16.03.2022
Кадыров попросил Дурова поменять название нового Telegram-канала для Маска
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил основателя мессенджера Telegram Павла Дурова изменить имя в названии нового канала для американского предпринимателя Илона... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:39
2022-03-16T15:39
2022-03-16T21:19
технологии
илон маск
павел дуров
telegram (приложение)
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 16 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил основателя мессенджера Telegram Павла Дурова изменить имя в названии нового канала для американского предпринимателя Илона Маска.Команда Telegram зарегистрировала в мессенджере канал для Маска под названием Elona’s Voice Messages (голосовые сообщения Илоны), сообщил в Twitter основатель мессенджера Павел Дуров. Сейчас у канала уже более 22 тысяч подписчиков."Дуров, ты молодец! Но мне больше нравится Илона, а не Элона. Чуть-чуть подкорректируй, пожалуйста", — написал на это Кадыров.На этой неделе Маск опубликовал твит, в котором вызвал на поединок президента России Владимира Путина. Глава Чечни в ответ посоветовал американцу не тягаться с президентом, так как у них "слишком разные весовые категории". При этом он заметил, что предпринимателю нужно подкачаться и из "нежной Илоны стать брутальным Илоном", для чего предложил пройти подготовку в Чечне.После этого Маск изменил имя в Twitter на Elona Musk (Илона Маск). Кадыров ответил, что он рад, что Маск прислушался к его пожеланию, и выразил надежду, что насчет вызова президенту бизнесмен "все-таки пошутил".
https://ria.ru/20220316/twitter-1778431285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, илон маск, павел дуров, telegram (приложение), рамзан кадыров
15:39 16.03.2022 (обновлено: 21:19 16.03.2022)
Кадыров попросил Дурова поменять название нового Telegram-канала для Маска
Кадыров попросил Дурова поменять "Элону на Илону" в новом Telegram-канале для Маска
ГРОЗНЫЙ, 16 мар — РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил
основателя мессенджера Telegram Павла Дурова изменить имя в названии нового канала для американского предпринимателя Илона Маска.
Команда Telegram зарегистрировала в мессенджере канал для Маска под названием Elona’s Voice Messages (голосовые сообщения Илоны), сообщил в Twitter основатель мессенджера Павел Дуров. Сейчас у канала уже более 22 тысяч подписчиков.
"Дуров, ты молодец! Но мне больше нравится Илона, а не Элона. Чуть-чуть подкорректируй, пожалуйста", — написал на это Кадыров.
На этой неделе Маск опубликовал твит, в котором вызвал на поединок президента России Владимира Путина. Глава Чечни в ответ посоветовал
американцу не тягаться с президентом, так как у них "слишком разные весовые категории". При этом он заметил, что предпринимателю нужно подкачаться и из "нежной Илоны стать брутальным Илоном", для чего предложил пройти подготовку в Чечне.
После этого Маск изменил имя в Twitter на Elona Musk (Илона Маск). Кадыров ответил, что он рад, что Маск прислушался к его пожеланию, и выразил надежду, что насчет вызова президенту бизнесмен "все-таки пошутил".