Рейтинг@Mail.ru
В СЖР назвали призыв украинского телеведущего к геноциду русских фашизмом - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220316/szhr-1778427388.html
В СЖР назвали призыв украинского телеведущего к геноциду русских фашизмом
В СЖР назвали призыв украинского телеведущего к геноциду русских фашизмом - РИА Новости, 16.03.2022
В СЖР назвали призыв украинского телеведущего к геноциду русских фашизмом
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, говоря об украинском ведущем, который призвал к геноциду русских, заявил РИА Новости, что это откровенное... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:01
2022-03-16T13:01
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
союз журналистов россии
соловьев владимир (журналист)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156063/49/1560634985_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_300fb0e002fddd0ece0d529e35f6222f.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, говоря об украинском ведущем, который призвал к геноциду русских, заявил РИА Новости, что это откровенное проявление ненависти и фашизма в адрес русского народа.Ранее ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире украинского телеканала в ходе обсуждения специальной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских."Да, конечно, мы видели этот эфир, тут даже сложно подобрать слова для комментария, но, увы, если журналист докатился до таких высказываний, то вряд ли его можно считать журналистом - это уже откровенное проявление ненависти, агрессии и по сути фашизма в адрес народа", - сказал Соловьев.По его словам, понятно, что это неприемлемо и возмутительно. Соловьев добавил, что вряд ли можно повлиять на мнение человека, которого нельзя назвать коллегой, стоит учитывать, что такое тоже есть.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778402691.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156063/49/1560634985_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_c6ef87cabcaf508ead21a4eff8f4f894.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, союз журналистов россии, соловьев владимир (журналист)
13:01 16.03.2022
 
В СЖР назвали призыв украинского телеведущего к геноциду русских фашизмом

Глава СЖР Соловьев назвал призыв украинского телеведущего к геноциду русских фашизмом

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПрезидент Союза журналистов России Владимир Соловьев
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, говоря об украинском ведущем, который призвал к геноциду русских, заявил РИА Новости, что это откровенное проявление ненависти и фашизма в адрес русского народа.
Ранее ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире украинского телеканала в ходе обсуждения специальной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских.
Вид на центр Киева. 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 11:19
Кива резко высказался о призывах украинского телеведущего к геноциду
"Да, конечно, мы видели этот эфир, тут даже сложно подобрать слова для комментария, но, увы, если журналист докатился до таких высказываний, то вряд ли его можно считать журналистом - это уже откровенное проявление ненависти, агрессии и по сути фашизма в адрес народа", - сказал Соловьев.
По его словам, понятно, что это неприемлемо и возмутительно. Соловьев добавил, что вряд ли можно повлиять на мнение человека, которого нельзя назвать коллегой, стоит учитывать, что такое тоже есть.
 
В миреРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРСоюз журналистов РоссииСоловьев Владимир (журналист)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала