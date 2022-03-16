https://ria.ru/20220316/szhr-1778427388.html

В СЖР назвали призыв украинского телеведущего к геноциду русских фашизмом

В СЖР назвали призыв украинского телеведущего к геноциду русских фашизмом - РИА Новости, 16.03.2022

В СЖР назвали призыв украинского телеведущего к геноциду русских фашизмом

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, говоря об украинском ведущем, который призвал к геноциду русских, заявил РИА Новости, что это откровенное... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:01

2022-03-16T13:01

2022-03-16T13:01

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украина

ситуация в днр и лнр

союз журналистов россии

соловьев владимир (журналист)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, говоря об украинском ведущем, который призвал к геноциду русских, заявил РИА Новости, что это откровенное проявление ненависти и фашизма в адрес русского народа.Ранее ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире украинского телеканала в ходе обсуждения специальной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских."Да, конечно, мы видели этот эфир, тут даже сложно подобрать слова для комментария, но, увы, если журналист докатился до таких высказываний, то вряд ли его можно считать журналистом - это уже откровенное проявление ненависти, агрессии и по сути фашизма в адрес народа", - сказал Соловьев.По его словам, понятно, что это неприемлемо и возмутительно. Соловьев добавил, что вряд ли можно повлиять на мнение человека, которого нельзя назвать коллегой, стоит учитывать, что такое тоже есть.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778402691.html

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Екатерина Зайцева

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