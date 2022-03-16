https://ria.ru/20220316/ssha-1778562339.html

В США сочли поведение конгрессвумен на встрече с Зеленским предательством

В США сочли поведение конгрессвумен на встрече с Зеленским предательством - РИА Новости, 16.03.2022

В США сочли поведение конгрессвумен на встрече с Зеленским предательством

Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин не стала аплодировать Владимиру Зеленскому, выступавшему в среду перед конгрессом... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T22:12

2022-03-16T22:12

2022-03-16T22:47

в мире

джо байден

марджори тейлор грин

сша

украина

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин не стала аплодировать Владимиру Зеленскому, выступавшему в среду перед конгрессом США, чем возмутила коллег."Марджори Тейлор Грин отказалась приветствовать его и вместо этого смотрела в свой мобильный. Абсолютно отвратительное поведение с ее стороны", — написала в Twitter кандидат в конгресс от Демократической партии Холли Маккормак.Отказ Грин хлопать в ладоши также раскритиковал демократ и бывший военный Маркус Флауэрс."Марджори Тейлор Грин отказалась аплодировать Зеленскому во время его выступления в конгрессе сегодня утром. В отличие от Грин, я на стороне Украины", — подчеркнул он в Twitter.Некоторые пользователи социальных сетей выложили и фото, на котором Грин стоит в толпе политиков. В руках она держит телефон, тогда как окружающие ее люди хлопают. Выступление Зеленского транслировалось в прямом эфире.При этом республиканка произошедшее пока никак не комментировала, но накануне она спросила у подписчиков в Twitter, почему в конгрессе США с речью о защите национальной безопасности и нерушимости границ Украины выступает Зеленский, а президента США Джо Байдена вовсе не заботит сохранность американских границ. "На прошлой неделе конгресс одобрил Украине 13,6 миллиарда долларов. Мы все хотим, чтобы этот конфликт закончился, но когда уже правительство, контролируемое демократами, начнет заботиться о нашей стране?" — также отмечала Грин в социальных сетях. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778466116.html

https://ria.ru/20220316/pelosi-1778524049.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, джо байден, марджори тейлор грин, сша, украина