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Спецоперация на Украине будет доведена до конца, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/spetsoperatsiya-1778483566.html
Спецоперация на Украине будет доведена до конца, заявил Путин
Спецоперация на Украине будет доведена до конца, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
Спецоперация на Украине будет доведена до конца, заявил Путин
Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины будет проведена до конца, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:41
2022-03-16T17:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины будет проведена до конца, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что ее нынешний формат был единственным возможным.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.
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Мадина Моргоева
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в мире, признание днр и лнр в россии
16:41 16.03.2022 (обновлено: 17:25 16.03.2022)
 
Спецоперация на Украине будет доведена до конца, заявил Путин

Президент Путин: спецоперация на Украине будет доведена до конца

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости
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Военнослужащие ВС РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины будет проведена до конца, заявил Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что ее нынешний формат был единственным возможным.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.
Запорожская АЭС под контролем российских военных
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В ходе спецоперации российские вооруженные силы установили контроль над Чернобыльской и Запорожской АЭС и прилегающими к ним территориями.

Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции
1 из 12

В ходе спецоперации российские вооруженные силы установили контроль над Чернобыльской и Запорожской АЭС и прилегающими к ним территориями.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Это было сделано, чтобы не допустить ядерных провокаций.

Запорожская атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар
2 из 12

Это было сделано, чтобы не допустить ядерных провокаций.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сейчас Запорожская атомная станция работает обычным образом, администрация выполняет свои обязанности, действует пропускной режим.

Запорожская атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар
3 из 12

Сейчас Запорожская атомная станция работает обычным образом, администрация выполняет свои обязанности, действует пропускной режим.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Радиационный фон на АЭС нормальный и контролируется специалистами Минобороны России.

Военнослужащий РФ держит дозиметр на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар
4 из 12

Радиационный фон на АЭС нормальный и контролируется специалистами Минобороны России.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Персоналу и личному составу в радиационном отношении ничего не угрожает.

Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции
5 из 12

Персоналу и личному составу в радиационном отношении ничего не угрожает.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Российские военные работают с украинскими специалистами, поддерживается постоянная связь с МАГАТЭ.

Военнослужащие РФ на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар
6 из 12

Российские военные работают с украинскими специалистами, поддерживается постоянная связь с МАГАТЭ.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Россия делает все от нее зависящее, чтобы обеспечить безопасность ядерных объектов.

Запорожская атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар. Запорожская АЭС полностью перешла под контроль российских военных
7 из 12

Россия делает все от нее зависящее, чтобы обеспечить безопасность ядерных объектов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Российские военнослужащие на территории Запорожской атомной электростанции.

Военнослужащие РФ на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар
8 из 12

Российские военнослужащие на территории Запорожской атомной электростанции.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

При проведении поисковых мероприятий бойцы Росгвардии обнаружили на станции большое количество оружия и боеприпасов.

Запорожская атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар
9 из 12

При проведении поисковых мероприятий бойцы Росгвардии обнаружили на станции большое количество оружия и боеприпасов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Огневые точки были оборудованы в том числе на энергоблоках.

Военнослужащие РФ на территории Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар
10 из 12

Огневые точки были оборудованы в том числе на энергоблоках.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Конфисковано более 500 единиц оружия Национальной гвардии Украины — пулеметы, гранатометы, автоматы, пистолеты.

Склад с оружием и боеприпасами национальной гвардии Украины, обнаруженный на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар
11 из 12

Конфисковано более 500 единиц оружия Национальной гвардии Украины — пулеметы, гранатометы, автоматы, пистолеты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Герб Украины на территории Запорожской атомной электростанции.

Герб Украины на территории Запорожской атомной электростанции, расположенной на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар
12 из 12

Герб Украины на территории Запорожской атомной электростанции.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 12

В ходе спецоперации российские вооруженные силы установили контроль над Чернобыльской и Запорожской АЭС и прилегающими к ним территориями.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 12

Это было сделано, чтобы не допустить ядерных провокаций.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 12

Сейчас Запорожская атомная станция работает обычным образом, администрация выполняет свои обязанности, действует пропускной режим.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 12

Радиационный фон на АЭС нормальный и контролируется специалистами Минобороны России.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 12

Персоналу и личному составу в радиационном отношении ничего не угрожает.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 12

Российские военные работают с украинскими специалистами, поддерживается постоянная связь с МАГАТЭ.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 12

Россия делает все от нее зависящее, чтобы обеспечить безопасность ядерных объектов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 12

Российские военнослужащие на территории Запорожской атомной электростанции.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 12

При проведении поисковых мероприятий бойцы Росгвардии обнаружили на станции большое количество оружия и боеприпасов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 12

Огневые точки были оборудованы в том числе на энергоблоках.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 12

Конфисковано более 500 единиц оружия Национальной гвардии Украины — пулеметы, гранатометы, автоматы, пистолеты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 12

Герб Украины на территории Запорожской атомной электростанции.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
 
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