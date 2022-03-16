https://ria.ru/20220316/spetsoperatsiya-1778483566.html

Спецоперация на Украине будет доведена до конца, заявил Путин

Спецоперация на Украине будет доведена до конца, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022

Спецоперация на Украине будет доведена до конца, заявил Путин

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины будет проведена до конца, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T16:41

2022-03-16T16:41

2022-03-16T17:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины будет проведена до конца, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что ее нынешний формат был единственным возможным.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии