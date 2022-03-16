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Санкции Евросоюза ударили не по России, а по Сербии, заявил Вучич - РИА Новости, 16.03.2022
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Санкции Евросоюза ударили не по России, а по Сербии, заявил Вучич
Санкции Евросоюза ударили не по России, а по Сербии, заявил Вучич - РИА Новости, 16.03.2022
Санкции Евросоюза ударили не по России, а по Сербии, заявил Вучич
Новые меры Совета ЕС в отношении энергетического сектора РФ бьют не по интересам России или Евросоюза, но по Сербии, где нефтяная инфраструктура принадлежит... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:21
2022-03-16T16:21
сербия
россия
газпром нефть
экономика
в мире
александр вучич
санкции
санкции в отношении россии
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БЕЛГРАД, 16 мар – РИА Новости. Новые меры Совета ЕС в отношении энергетического сектора РФ бьют не по интересам России или Евросоюза, но по Сербии, где нефтяная инфраструктура принадлежит государству и российской "Газпром нефти", заявил президент страны Александр Вучич.Сербский президент в среду посетил город Нови-Сад, на брифинге он сообщил, что оповещен о решении Совета ЕС о новом пакете санкций в отношении России. Нефтяная индустрия Сербии принадлежит "Газпром нефти" и государству."Они приняли решение, странное для нас, и мы сейчас разговариваем об этом с европейцами и нашими американскими партнерами, и с российскими партнерами, не хочу делать политических заявлений, прежде чем проанализирую", - заявил Вучич."Суть в том, что европейцы себе оставили возможность на своей территории работать с "Газпром нефтью", импортировать из России, но третьи страны, где нефтеперерабатывающие заводы или компании в собственности россиян, не смогут экспортировать и импортировать нефть. Они так наказали не русских и себя, а нас", - полагает сербский лидер.По его словам, сербские власти утром в среду уже обсудили ситуацию с российской стороной. "Есть три опции. Если Сербия не будет исключена из этих решений, то в следующие 48 часов мы вас оповестим об этом. Но ситуация очень и очень сложная для нас", - подчеркнул Вучич.Компания НИС, доля "Газпром нефти" в которой составляет 65,15%, является крупнейшим в регионе и фактически единственным переработчиком и добытчиком нефти в Сербии. В январе НИС подписал новый годовой договор с оператором нефтепровода JANAF, который доставляет российское сырье из порта Омишаль в Хорватии, на 3,2 миллиона тонн.Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220316/gaz-1778440662.html
https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778457380.html
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сербия, россия, газпром нефть, экономика, в мире, александр вучич, санкции, санкции в отношении россии, евросоюз, европа
16:21 16.03.2022
 
Санкции Евросоюза ударили не по России, а по Сербии, заявил Вучич

Президент Сербии Вучич: новые санкции ЕС в энергетике ударили не по России, а по Сербии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Президент Сербии Александр Вучич
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БЕЛГРАД, 16 мар – РИА Новости. Новые меры Совета ЕС в отношении энергетического сектора РФ бьют не по интересам России или Евросоюза, но по Сербии, где нефтяная инфраструктура принадлежит государству и российской "Газпром нефти", заявил президент страны Александр Вучич.
Сербский президент в среду посетил город Нови-Сад, на брифинге он сообщил, что оповещен о решении Совета ЕС о новом пакете санкций в отношении России. Нефтяная индустрия Сербии принадлежит "Газпром нефти" и государству.
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 13:54
Немецкий энергоконцерн E.ON прекратил закупку газа у "Газпрома"
"Они приняли решение, странное для нас, и мы сейчас разговариваем об этом с европейцами и нашими американскими партнерами, и с российскими партнерами, не хочу делать политических заявлений, прежде чем проанализирую", - заявил Вучич.
"Суть в том, что европейцы себе оставили возможность на своей территории работать с "Газпром нефтью", импортировать из России, но третьи страны, где нефтеперерабатывающие заводы или компании в собственности россиян, не смогут экспортировать и импортировать нефть. Они так наказали не русских и себя, а нас", - полагает сербский лидер.
По его словам, сербские власти утром в среду уже обсудили ситуацию с российской стороной. "Есть три опции. Если Сербия не будет исключена из этих решений, то в следующие 48 часов мы вас оповестим об этом. Но ситуация очень и очень сложная для нас", - подчеркнул Вучич.
Амстердам - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 15:14
Правительство Нидерландов: санкции против России негативно влияют на бизнес
Компания НИС, доля "Газпром нефти" в которой составляет 65,15%, является крупнейшим в регионе и фактически единственным переработчиком и добытчиком нефти в Сербии. В январе НИС подписал новый годовой договор с оператором нефтепровода JANAF, который доставляет российское сырье из порта Омишаль в Хорватии, на 3,2 миллиона тонн.
Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 13:34
В Кремле назвали давление США на другие страны беспрецедентным
 
СербияРоссияГазпром нефтьЭкономикаВ миреАлександр ВучичСанкцииСанкции в отношении РоссииЕвросоюзЕвропа
 
 
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