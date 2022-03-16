https://ria.ru/20220316/serbiya-1778476969.html

Санкции Евросоюза ударили не по России, а по Сербии, заявил Вучич

Санкции Евросоюза ударили не по России, а по Сербии, заявил Вучич - РИА Новости, 16.03.2022

Санкции Евросоюза ударили не по России, а по Сербии, заявил Вучич

Новые меры Совета ЕС в отношении энергетического сектора РФ бьют не по интересам России или Евросоюза, но по Сербии, где нефтяная инфраструктура принадлежит... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T16:21

2022-03-16T16:21

2022-03-16T16:21

сербия

россия

газпром нефть

экономика

в мире

александр вучич

санкции

санкции в отношении россии

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БЕЛГРАД, 16 мар – РИА Новости. Новые меры Совета ЕС в отношении энергетического сектора РФ бьют не по интересам России или Евросоюза, но по Сербии, где нефтяная инфраструктура принадлежит государству и российской "Газпром нефти", заявил президент страны Александр Вучич.Сербский президент в среду посетил город Нови-Сад, на брифинге он сообщил, что оповещен о решении Совета ЕС о новом пакете санкций в отношении России. Нефтяная индустрия Сербии принадлежит "Газпром нефти" и государству."Они приняли решение, странное для нас, и мы сейчас разговариваем об этом с европейцами и нашими американскими партнерами, и с российскими партнерами, не хочу делать политических заявлений, прежде чем проанализирую", - заявил Вучич."Суть в том, что европейцы себе оставили возможность на своей территории работать с "Газпром нефтью", импортировать из России, но третьи страны, где нефтеперерабатывающие заводы или компании в собственности россиян, не смогут экспортировать и импортировать нефть. Они так наказали не русских и себя, а нас", - полагает сербский лидер.По его словам, сербские власти утром в среду уже обсудили ситуацию с российской стороной. "Есть три опции. Если Сербия не будет исключена из этих решений, то в следующие 48 часов мы вас оповестим об этом. Но ситуация очень и очень сложная для нас", - подчеркнул Вучич.Компания НИС, доля "Газпром нефти" в которой составляет 65,15%, является крупнейшим в регионе и фактически единственным переработчиком и добытчиком нефти в Сербии. В январе НИС подписал новый годовой договор с оператором нефтепровода JANAF, который доставляет российское сырье из порта Омишаль в Хорватии, на 3,2 миллиона тонн.Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220316/gaz-1778440662.html

https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778457380.html

https://ria.ru/20220316/davlenie-1778436026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сербия, россия, газпром нефть, экономика, в мире, александр вучич, санкции, санкции в отношении россии, евросоюз, европа