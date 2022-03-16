https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778564178.html

Белый дом заявил о готовности ужесточить санкции против России

Белый дом заявил о готовности ужесточить санкции против России - РИА Новости, 16.03.2022

Белый дом заявил о готовности ужесточить санкции против России

США не намерены сдерживаться в вопросе введения новых санкций против РФ из-за ситуации на Украине и готовы задействовать дополнительные ограничительные меры,... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T22:26

2022-03-16T22:26

2022-03-16T22:39

в мире

сша

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санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. США не намерены сдерживаться в вопросе введения новых санкций против РФ из-за ситуации на Украине и готовы задействовать дополнительные ограничительные меры, включая дальнейшее исключение страны из мировой экономики и ужесточение уже существующих санкций, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Я не стала бы утверждать, что мы сдерживаемся в вопросе введения санкций...Существует ряд дополнительных шагов, которые мы можем предпринять...например, ввести ограничения против новых лиц, ужесточить уже существующие санкции, продолжить исключать Россию из международной экономической системы, препятствовать модернизации и диверсификации ее экономики", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.Таким образом представитель Белого дома ответила на вопрос о том, какие дополнительные ограничительные меры готова ввести администрация США против России в свете продолжающегося кризиса вокруг Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, россия, санкции в отношении россии