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Белый дом заявил о готовности ужесточить санкции против России - РИА Новости, 16.03.2022
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Белый дом заявил о готовности ужесточить санкции против России
Белый дом заявил о готовности ужесточить санкции против России - РИА Новости, 16.03.2022
Белый дом заявил о готовности ужесточить санкции против России
США не намерены сдерживаться в вопросе введения новых санкций против РФ из-за ситуации на Украине и готовы задействовать дополнительные ограничительные меры,... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T22:26
2022-03-16T22:39
в мире
сша
россия
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. США не намерены сдерживаться в вопросе введения новых санкций против РФ из-за ситуации на Украине и готовы задействовать дополнительные ограничительные меры, включая дальнейшее исключение страны из мировой экономики и ужесточение уже существующих санкций, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Я не стала бы утверждать, что мы сдерживаемся в вопросе введения санкций...Существует ряд дополнительных шагов, которые мы можем предпринять...например, ввести ограничения против новых лиц, ужесточить уже существующие санкции, продолжить исключать Россию из международной экономической системы, препятствовать модернизации и диверсификации ее экономики", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.Таким образом представитель Белого дома ответила на вопрос о том, какие дополнительные ограничительные меры готова ввести администрация США против России в свете продолжающегося кризиса вокруг Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
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в мире, сша, россия, санкции в отношении россии
22:26 16.03.2022 (обновлено: 22:39 16.03.2022)
 
Белый дом заявил о готовности ужесточить санкции против России

Белый дом заявил о готовности ужесточить санкции против России

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. США не намерены сдерживаться в вопросе введения новых санкций против РФ из-за ситуации на Украине и готовы задействовать дополнительные ограничительные меры, включая дальнейшее исключение страны из мировой экономики и ужесточение уже существующих санкций, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Я не стала бы утверждать, что мы сдерживаемся в вопросе введения санкций...Существует ряд дополнительных шагов, которые мы можем предпринять...например, ввести ограничения против новых лиц, ужесточить уже существующие санкции, продолжить исключать Россию из международной экономической системы, препятствовать модернизации и диверсификации ее экономики", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.
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Таким образом представитель Белого дома ответила на вопрос о том, какие дополнительные ограничительные меры готова ввести администрация США против России в свете продолжающегося кризиса вокруг Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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