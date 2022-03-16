https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778528567.html

США планируют расширить санкции против России, сообщили СМИ

США планируют расширить санкции против России, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.03.2022

США планируют расширить санкции против России, сообщили СМИ

США планируют в скором времени значительно расширить список санкций против РФ, в том числе с учетом предложений Владимира Зеленского, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T18:40

2022-03-16T18:40

2022-03-16T18:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сша

россия

джо байден

владимир путин

евросоюз

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. США планируют в скором времени значительно расширить список санкций против РФ, в том числе с учетом предложений Владимира Зеленского, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.Согласно информации источников, санкции затронут высокопоставленных российских чиновников, в том числе людей из близкого окружения президента России Владимира Путина. Список лиц, которые попадут под санкции, готовится с учетом предложений Зеленского, которые он представил президенту США Джо Байдену во время телефонного разговора на прошлой неделе, заявил телеканалу источник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778488355.html

https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778484652.html

сша

россия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, россия, джо байден, владимир путин, евросоюз, владимир зеленский