Рейтинг@Mail.ru
США планируют расширить санкции против России, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778528567.html
США планируют расширить санкции против России, сообщили СМИ
США планируют расширить санкции против России, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.03.2022
США планируют расширить санкции против России, сообщили СМИ
США планируют в скором времени значительно расширить список санкций против РФ, в том числе с учетом предложений Владимира Зеленского, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T18:40
2022-03-16T18:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
россия
джо байден
владимир путин
евросоюз
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_0:297:2987:1977_1920x0_80_0_0_97bbf449df4fa421c1874b7e4ff3c466.jpg
ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. США планируют в скором времени значительно расширить список санкций против РФ, в том числе с учетом предложений Владимира Зеленского, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.Согласно информации источников, санкции затронут высокопоставленных российских чиновников, в том числе людей из близкого окружения президента России Владимира Путина. Список лиц, которые попадут под санкции, готовится с учетом предложений Зеленского, которые он представил президенту США Джо Байдену во время телефонного разговора на прошлой неделе, заявил телеканалу источник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778488355.html
https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778484652.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_297:377:2525:2048_1920x0_80_0_0_b93e6de5f773369e6b740927a1fa3eb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, джо байден, владимир путин, евросоюз, владимир зеленский
18:40 16.03.2022 (обновлено: 18:52 16.03.2022)
 
США планируют расширить санкции против России, сообщили СМИ

CNN: США планируют дальнейшее расширение санкций против России

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. США планируют в скором времени значительно расширить список санкций против РФ, в том числе с учетом предложений Владимира Зеленского, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.
Согласно информации источников, санкции затронут высокопоставленных российских чиновников, в том числе людей из близкого окружения президента России Владимира Путина. Список лиц, которые попадут под санкции, готовится с учетом предложений Зеленского, которые он представил президенту США Джо Байдену во время телефонного разговора на прошлой неделе, заявил телеканалу источник.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 16:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин назвал цель западных санкций
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
Денежные купюры и монеты: доллары США, евро, рубли - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 16:44
Путин заявил, что санкции нанесли удар по всей мировой экономике
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАРоссияДжо БайденВладимир ПутинЕвросоюзВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала