https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778488355.html
Путин назвал цель западных санкций
Путин назвал цель западных санкций - РИА Новости, 16.03.2022
Путин назвал цель западных санкций
Цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей, агрессия носит тотальный неприкрытый характер, заявил президент России Владимир Путин, говоря о санкциях и... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:54
2022-03-16T16:54
2022-03-16T17:06
в мире
россия
санкции
владимир путин
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей, агрессия носит тотальный неприкрытый характер, заявил президент России Владимир Путин, говоря о санкциях и экономической изоляции России."Фактически такие шаги направлены на то, чтобы ухудшить жить миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами, она носит тотальный неприкрытый характер", - сказал Путин на совещании по мерам поддержки регионов РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, санкции, владимир путин
16:54 16.03.2022 (обновлено: 17:06 16.03.2022)
Путин назвал цель западных санкций
Президент России Путин назвал целью западных санкций ухудшение жизни миллионов людей