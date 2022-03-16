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В МИД заявили, что обсуждают отмену санкций на переговорах с Украиной - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778473524.html
В МИД заявили, что обсуждают отмену санкций на переговорах с Украиной
В МИД заявили, что обсуждают отмену санкций на переговорах с Украиной - РИА Новости, 16.03.2022
В МИД заявили, что обсуждают отмену санкций на переговорах с Украиной
Вопрос отмены санкций против России обсуждается на переговорах с Украиной, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:12
2022-03-16T16:18
обострение ситуации в днр и лнр
санкции в отношении россии
в мире
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
андрей руденко
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вопрос отмены санкций против России обсуждается на переговорах с Украиной, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Все вопросы обсуждаются в комплексе, включая вопрос санкций", - сообщил он.Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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санкции в отношении россии, в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко, ситуация в днр и лнр
16:12 16.03.2022 (обновлено: 16:18 16.03.2022)
 
В МИД заявили, что обсуждают отмену санкций на переговорах с Украиной

Замглавы МИД Руденко: отмена антироссийских санкций обсуждается на переговорах с Украиной

© РИА Новости / Посольство РФ в Белоруссии / Перейти в фотобанкЧлены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии
Члены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Посольство РФ в Белоруссии
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Члены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вопрос отмены санкций против России обсуждается на переговорах с Украиной, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Все вопросы обсуждаются в комплексе, включая вопрос санкций", - сообщил он.
Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 19:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Нарышкин назвал нынешнюю ситуацию вполне "горячей войной" с Западом
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСанкции в отношении РоссииВ миреРоссияУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Андрей РуденкоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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