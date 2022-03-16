https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778473524.html

В МИД заявили, что обсуждают отмену санкций на переговорах с Украиной

В МИД заявили, что обсуждают отмену санкций на переговорах с Украиной - РИА Новости, 16.03.2022

В МИД заявили, что обсуждают отмену санкций на переговорах с Украиной

Вопрос отмены санкций против России обсуждается на переговорах с Украиной, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T16:12

2022-03-16T16:12

2022-03-16T16:18

обострение ситуации в днр и лнр

санкции в отношении россии

в мире

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

андрей руденко

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вопрос отмены санкций против России обсуждается на переговорах с Украиной, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Все вопросы обсуждаются в комплексе, включая вопрос санкций", - сообщил он.Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220303/naryshkin-1776348415.html

россия

украина

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко, ситуация в днр и лнр