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Австрийский концерн Steyr Automotive приостановил сотрудничество с "ГАЗ"
Австрийский концерн Steyr Automotive приостановил сотрудничество с "ГАЗ" - РИА Новости, 16.03.2022
Австрийский концерн Steyr Automotive приостановил сотрудничество с "ГАЗ"
Австрийский автомобилестроительный концерн Steyr Automotive в среду заявил, что из-за санкций не сможет продолжать сотрудничество с российской компанией "ГАЗ"... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:15
2022-03-16T15:15
2022-03-16T15:15
экономика
россия
европа
группа газ
австрия
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ВЕНА, 16 мар – РИА Новости. Австрийский автомобилестроительный концерн Steyr Automotive в среду заявил, что из-за санкций не сможет продолжать сотрудничество с российской компанией "ГАЗ" согласно плану.В компании отметили, что сокращение поставок ресурсов из-за прекращения деловых отношений между Европой и Россией имеет такие же последствия для Steyr Automotive, как и для всей западной промышленности."До тех пор, пока совместные европейские меры запрещают товарообмен с Россией, сотрудничество с "ГАЗ" не будет продолжаться, как планировалось", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте концерна.Отмечается, что компания также столкнулась с прекращением поставок из Украины деталей для электропроводки для производства грузовых машин MAN.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, европа, группа газ, австрия
Австрийский концерн Steyr Automotive приостановил сотрудничество с "ГАЗ"
Австрийский концерн Steyr Automotive приостановил сотрудничество с "ГАЗ" из-за санкций ЕС