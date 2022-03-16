https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778457954.html

Австрийский концерн Steyr Automotive приостановил сотрудничество с "ГАЗ"

Австрийский концерн Steyr Automotive приостановил сотрудничество с "ГАЗ" - РИА Новости, 16.03.2022

Австрийский концерн Steyr Automotive приостановил сотрудничество с "ГАЗ"

Австрийский автомобилестроительный концерн Steyr Automotive в среду заявил, что из-за санкций не сможет продолжать сотрудничество с российской компанией "ГАЗ"... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T15:15

2022-03-16T15:15

2022-03-16T15:15

экономика

россия

европа

группа газ

австрия

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ВЕНА, 16 мар – РИА Новости. Австрийский автомобилестроительный концерн Steyr Automotive в среду заявил, что из-за санкций не сможет продолжать сотрудничество с российской компанией "ГАЗ" согласно плану.В компании отметили, что сокращение поставок ресурсов из-за прекращения деловых отношений между Европой и Россией имеет такие же последствия для Steyr Automotive, как и для всей западной промышленности."До тех пор, пока совместные европейские меры запрещают товарообмен с Россией, сотрудничество с "ГАЗ" не будет продолжаться, как планировалось", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте концерна.Отмечается, что компания также столкнулась с прекращением поставок из Украины деталей для электропроводки для производства грузовых машин MAN.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, европа, группа газ, австрия