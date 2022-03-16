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Австрийский концерн Steyr Automotive приостановил сотрудничество с "ГАЗ" - РИА Новости, 16.03.2022
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Австрийский концерн Steyr Automotive приостановил сотрудничество с "ГАЗ"
Австрийский концерн Steyr Automotive приостановил сотрудничество с "ГАЗ" - РИА Новости, 16.03.2022
Австрийский концерн Steyr Automotive приостановил сотрудничество с "ГАЗ"
Австрийский автомобилестроительный концерн Steyr Automotive в среду заявил, что из-за санкций не сможет продолжать сотрудничество с российской компанией "ГАЗ"... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:15
2022-03-16T15:15
экономика
россия
европа
группа газ
австрия
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ВЕНА, 16 мар – РИА Новости. Австрийский автомобилестроительный концерн Steyr Automotive в среду заявил, что из-за санкций не сможет продолжать сотрудничество с российской компанией "ГАЗ" согласно плану.В компании отметили, что сокращение поставок ресурсов из-за прекращения деловых отношений между Европой и Россией имеет такие же последствия для Steyr Automotive, как и для всей западной промышленности."До тех пор, пока совместные европейские меры запрещают товарообмен с Россией, сотрудничество с "ГАЗ" не будет продолжаться, как планировалось", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте концерна.Отмечается, что компания также столкнулась с прекращением поставок из Украины деталей для электропроводки для производства грузовых машин MAN.
россия
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экономика, россия, европа, группа газ, австрия
15:15 16.03.2022
 
Австрийский концерн Steyr Automotive приостановил сотрудничество с "ГАЗ"

Австрийский концерн Steyr Automotive приостановил сотрудничество с "ГАЗ" из-за санкций ЕС

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФирменная символика холдинга "Группа ГАЗ"
Фирменная символика холдинга Группа ГАЗ - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фирменная символика холдинга "Группа ГАЗ". Архивное фото
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ВЕНА, 16 мар – РИА Новости. Австрийский автомобилестроительный концерн Steyr Automotive в среду заявил, что из-за санкций не сможет продолжать сотрудничество с российской компанией "ГАЗ" согласно плану.
В компании отметили, что сокращение поставок ресурсов из-за прекращения деловых отношений между Европой и Россией имеет такие же последствия для Steyr Automotive, как и для всей западной промышленности.
"До тех пор, пока совместные европейские меры запрещают товарообмен с Россией, сотрудничество с "ГАЗ" не будет продолжаться, как планировалось", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте концерна.
Отмечается, что компания также столкнулась с прекращением поставок из Украины деталей для электропроводки для производства грузовых машин MAN.
 
ЭкономикаРоссияЕвропаГруппа ГАЗАвстрия
 
 
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