https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778437931.html

Аналитик оценил потери российских металлургов от санкций ЕС

Аналитик оценил потери российских металлургов от санкций ЕС - РИА Новости, 16.03.2022

Аналитик оценил потери российских металлургов от санкций ЕС

Санкции Евросоюза затронут около 40% экспорта российской стали в Европу, который в прошлом году составил порядка 9 миллиардов долларов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:41

2022-03-16T13:41

2022-03-16T14:57

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

санкции

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Санкции Евросоюза затронут около 40% экспорта российской стали в Европу, который в прошлом году составил порядка 9 миллиардов долларов, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". После этого ЕС принял четыре новых пакета санкций. Последний из них запретил импортировать ряд видов продукции из железа и стали, произведенной на территории России."Называется сумма потерь экспортных доходов в размере порядка 3,3 миллиардов евро, то есть примерно около 3,6 миллиарда долларов. Между тем только продажи "Северстали" в Европе в 2021 году составили почти 4 миллиарда долларов, продажи НЛМК в ЕС – 2,8 миллиарда долларов, чуть менее чем по 1 миллиарду долларов – у "Евраза" и ММК, и около 500 миллионов долларов – у "Мечела". Всего – около 9 миллиардов долларов. Таким образом, запрет коснется примерно около 40% экспорта российской стали в ЕС", - заявил Калачев.Эксперт напомнил, что запрет вводится в отношении "сталелитейной продукции, которая находится под защитными мерами ЕС", то есть на электротехническую сталь, холоднокатаную сталь, а также объемы сверх ограничительных квот на горячекатаную сталь и сортовой прокат. При этом запрет не распространяется на слябы."Основной удар придется на "Северсталь", которая от экспорта в Европу в 2021 году получила 34,2% выручки. НЛМК получил от продаж в ЕС 17,5% выручки в 2021 году, однако компания производит прокат в ЕС, имея там соответствующие мощности, которые обеспечивает слябами, и от новых санкций потеряет меньше", - пояснил эксперт. При этом не ушедший на экспорт в Европу металл постараются перенаправить на другие рынки – в страны Ближнего Востока и на внутренний рынок РФ."Можно ожидать, что на внутреннем рынке это может привести к некоторому снижению цен наряду с ограничениями наценок, которые вводит Минпромторг. В Европе, напротив, ожидания запрета уже привело к заметному росту цен на сталь. По всей видимости, когда рынок переварит информацию, что запрет далеко не полный, цены могут скорректировать вниз. Дефицит вряд ли продлится долго – освободившиеся ниши займут производители стали из Турции, Индии, Китая", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

https://ria.ru/20220311/syre-1777326831.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкции, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, евросоюз