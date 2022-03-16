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В Кремле констатировали крах святости частной собственности на Западе - РИА Новости, 16.03.2022
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В Кремле констатировали крах святости частной собственности на Западе
В Кремле констатировали крах святости частной собственности на Западе - РИА Новости, 16.03.2022
В Кремле констатировали крах святости частной собственности на Западе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:27
2022-03-16T13:27
экономика
россия
дмитрий песков
санкции
реакция на санкции
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса."К сожалению, многие ведущие предприниматели страны по сути являются и международными предпринимателями. Потому что их компании действуют по всему миру. И имеют абсолютный международный статус... Конфискация их имущества, аресты самолетов, собственности, принадлежащей им. Это вот отчетливо демонстрирует ну, наверное, крах, крах вот этой святости частной собственности и частного бизнеса. И демонстрирует, ну, наверное, опасность ведения бизнеса там", - сказал Песков в среду во время общения с журналистами.
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экономика, россия, дмитрий песков, санкции, реакция на санкции
13:27 16.03.2022
 
В Кремле констатировали крах святости частной собственности на Западе

Песков назвал конфискацию имущества россиян на Западе крахом святости частного бизнеса

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
"К сожалению, многие ведущие предприниматели страны по сути являются и международными предпринимателями. Потому что их компании действуют по всему миру. И имеют абсолютный международный статус... Конфискация их имущества, аресты самолетов, собственности, принадлежащей им. Это вот отчетливо демонстрирует ну, наверное, крах, крах вот этой святости частной собственности и частного бизнеса. И демонстрирует, ну, наверное, опасность ведения бизнеса там", - сказал Песков в среду во время общения с журналистами.
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ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковСанкцииРеакция на санкции
 
 
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