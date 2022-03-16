https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778434525.html

В Кремле констатировали крах святости частной собственности на Западе

В Кремле констатировали крах святости частной собственности на Западе - РИА Новости, 16.03.2022

В Кремле констатировали крах святости частной собственности на Западе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:27

2022-03-16T13:27

2022-03-16T13:27

экономика

россия

дмитрий песков

санкции

реакция на санкции

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса."К сожалению, многие ведущие предприниматели страны по сути являются и международными предпринимателями. Потому что их компании действуют по всему миру. И имеют абсолютный международный статус... Конфискация их имущества, аресты самолетов, собственности, принадлежащей им. Это вот отчетливо демонстрирует ну, наверное, крах, крах вот этой святости частной собственности и частного бизнеса. И демонстрирует, ну, наверное, опасность ведения бизнеса там", - сказал Песков в среду во время общения с журналистами.

https://ria.ru/20220314/evropa-1777950737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий песков, санкции, реакция на санкции