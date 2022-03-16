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Список лиц, против которых Россия ввела санкции, согласовывался с Путиным - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778432274.html
Список лиц, против которых Россия ввела санкции, согласовывался с Путиным
Список лиц, против которых Россия ввела санкции, согласовывался с Путиным - РИА Новости, 16.03.2022
Список лиц, против которых Россия ввела санкции, согласовывался с Путиным
Список лиц, против которых Россия ввела санкции, согласовывался с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:19
2022-03-16T13:29
обострение ситуации в днр и лнр
политика
владимир путин
реакция на санкции
санкции
россия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Список лиц, против которых Россия ввела санкции, согласовывался с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Министерство иностранных дел России в ответ на санкции США против российских должностных лиц 15 марта опубликовало "стоп-лист" из 13 американских граждан, куда вошли в том числе президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин."Это, разумеется, согласовывалось с главой государства", - сказал Песков журналистам.
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политика, владимир путин, реакция на санкции, санкции, россия
13:19 16.03.2022 (обновлено: 13:29 16.03.2022)
 
Список лиц, против которых Россия ввела санкции, согласовывался с Путиным

Песков рассказал о согласовании с Путиным списка лиц, против которых Россия ввела санкции

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Список лиц, против которых Россия ввела санкции, согласовывался с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Министерство иностранных дел России в ответ на санкции США против российских должностных лиц 15 марта опубликовало "стоп-лист" из 13 американских граждан, куда вошли в том числе президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.
"Это, разумеется, согласовывалось с главой государства", - сказал Песков журналистам.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 20:42
Белый дом отреагировал на санкции России против Байдена
 
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