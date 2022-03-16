https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778432274.html
Список лиц, против которых Россия ввела санкции, согласовывался с Путиным
Список лиц, против которых Россия ввела санкции, согласовывался с Путиным - РИА Новости, 16.03.2022
Список лиц, против которых Россия ввела санкции, согласовывался с Путиным
Список лиц, против которых Россия ввела санкции, согласовывался с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:19
2022-03-16T13:19
2022-03-16T13:29
обострение ситуации в днр и лнр
политика
владимир путин
реакция на санкции
санкции
россия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Список лиц, против которых Россия ввела санкции, согласовывался с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Министерство иностранных дел России в ответ на санкции США против российских должностных лиц 15 марта опубликовало "стоп-лист" из 13 американских граждан, куда вошли в том числе президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин."Это, разумеется, согласовывалось с главой государства", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778344721.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, реакция на санкции, санкции, россия
13:19 16.03.2022 (обновлено: 13:29 16.03.2022)
Список лиц, против которых Россия ввела санкции, согласовывался с Путиным
Песков рассказал о согласовании с Путиным списка лиц, против которых Россия ввела санкции