https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778432274.html

Список лиц, против которых Россия ввела санкции, согласовывался с Путиным

Список лиц, против которых Россия ввела санкции, согласовывался с Путиным - РИА Новости, 16.03.2022

Список лиц, против которых Россия ввела санкции, согласовывался с Путиным

Список лиц, против которых Россия ввела санкции, согласовывался с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:19

2022-03-16T13:19

2022-03-16T13:29

обострение ситуации в днр и лнр

политика

владимир путин

реакция на санкции

санкции

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777529067_0:842:2049:1994_1920x0_80_0_0_9f69cbe466cb3d0f555705bbbb2e86b1.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Список лиц, против которых Россия ввела санкции, согласовывался с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Министерство иностранных дел России в ответ на санкции США против российских должностных лиц 15 марта опубликовало "стоп-лист" из 13 американских граждан, куда вошли в том числе президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин."Это, разумеется, согласовывалось с главой государства", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778344721.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, реакция на санкции, санкции, россия