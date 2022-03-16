https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778416164.html

Россию не удастся задушить санкциями, заявила Памфилова

Россию не удастся задушить санкциями, заявила Памфилова - РИА Новости, 16.03.2022

Россию не удастся задушить санкциями, заявила Памфилова

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что избирательная система РФ смогла создать все условия для качественной работы в аномальных условиях, когда... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T12:10

2022-03-16T12:10

2022-03-16T12:10

экономика

россия

санкции

украина

элла памфилова

цик рф

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что избирательная система РФ смогла создать все условия для качественной работы в аномальных условиях, когда страну пытались задушить санкциями."Подчеркну: мы с вами вместе не теряли время зря, смогли создать все условия для качественной, нормальной работы в этих аномальных условиях, когда нас пытаются задушить санкциями. Мы с вами сделали, у нас получилось, а у них задушить нас не получится", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, санкции, украина, элла памфилова, цик рф