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Россию не удастся задушить санкциями, заявила Памфилова - РИА Новости, 16.03.2022
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Россию не удастся задушить санкциями, заявила Памфилова
Россию не удастся задушить санкциями, заявила Памфилова - РИА Новости, 16.03.2022
Россию не удастся задушить санкциями, заявила Памфилова
Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что избирательная система РФ смогла создать все условия для качественной работы в аномальных условиях, когда... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T12:10
2022-03-16T12:10
экономика
россия
санкции
украина
элла памфилова
цик рф
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что избирательная система РФ смогла создать все условия для качественной работы в аномальных условиях, когда страну пытались задушить санкциями."Подчеркну: мы с вами вместе не теряли время зря, смогли создать все условия для качественной, нормальной работы в этих аномальных условиях, когда нас пытаются задушить санкциями. Мы с вами сделали, у нас получилось, а у них задушить нас не получится", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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экономика, россия, санкции, украина, элла памфилова, цик рф
12:10 16.03.2022
 
Россию не удастся задушить санкциями, заявила Памфилова

Глава ЦИК Памфилова: Россию не получится задушить санкциями

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что избирательная система РФ смогла создать все условия для качественной работы в аномальных условиях, когда страну пытались задушить санкциями.
"Подчеркну: мы с вами вместе не теряли время зря, смогли создать все условия для качественной, нормальной работы в этих аномальных условиях, когда нас пытаются задушить санкциями. Мы с вами сделали, у нас получилось, а у них задушить нас не получится", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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ЭкономикаРоссияСанкцииУкраинаЭлла ПамфиловаЦИК РФ
 
 
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