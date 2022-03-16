Россию не удастся задушить санкциями, заявила Памфилова
Глава ЦИК Памфилова: Россию не получится задушить санкциями
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что избирательная система РФ смогла создать все условия для качественной работы в аномальных условиях, когда страну пытались задушить санкциями.
"Подчеркну: мы с вами вместе не теряли время зря, смогли создать все условия для качественной, нормальной работы в этих аномальных условиях, когда нас пытаются задушить санкциями. Мы с вами сделали, у нас получилось, а у них задушить нас не получится", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.