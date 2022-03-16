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Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против Белоруссии - РИА Новости, 16.03.2022
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Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против Белоруссии
Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против Белоруссии - РИА Новости, 16.03.2022
Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против Белоруссии
Швейцария присоединилась к санкциям, введенным Евросоюзом против Белоруссии из-за ситуации на Украине, говорится в заявлении Федерального совета (правительства) РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:29
2022-03-16T11:49
в мире
швейцария
россия
белоруссия
украина
санкции
swift
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ЦЮРИХ, 16 мар - РИА Новости. Швейцария присоединилась к санкциям, введенным Евросоюзом против Белоруссии из-за ситуации на Украине, говорится в заявлении Федерального совета (правительства) страны.Как говорится в сообщении, 2 и 9 марта ЕС продлил свои санкции против Белоруссии "в связи с причастностью страны" к действиям России на Украине. "Шестнадцатого марта Федеральный совет принял решение о принятии этих мер в полном объеме", - сообщило правительство.Как отмечается, изменения вступают в силу 16 марта в 12.00 (14.00 мск).В частности, будет запрещен экспорт товаров, которые могли бы способствовать военно-техническому совершенствованию Белоруссии или развитию сектора обороны и безопасности.Кроме того, запрещены операции с Белорусским центральным банком. Швейцария также отключит от системы SWIFT ряд белорусских банков.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что экономику страны Запад будет продолжать испытывать санкциями, но республика может их преодолеть.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/shveytsariya-1777963264.html
https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778303709.html
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в мире, швейцария, россия, белоруссия, украина, санкции, swift
11:29 16.03.2022 (обновлено: 11:49 16.03.2022)
 
Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против Белоруссии

Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против Белоруссии из-за ситуации на Украине

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии
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ЦЮРИХ, 16 мар - РИА Новости. Швейцария присоединилась к санкциям, введенным Евросоюзом против Белоруссии из-за ситуации на Украине, говорится в заявлении Федерального совета (правительства) страны.
Как говорится в сообщении, 2 и 9 марта ЕС продлил свои санкции против Белоруссии "в связи с причастностью страны" к действиям России на Украине. "Шестнадцатого марта Федеральный совет принял решение о принятии этих мер в полном объеме", - сообщило правительство.
Зажженная конфорка - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 21:34
В Швейцарии раскрыли последствия отказа от российского газа и нефти
Как отмечается, изменения вступают в силу 16 марта в 12.00 (14.00 мск).
В частности, будет запрещен экспорт товаров, которые могли бы способствовать военно-техническому совершенствованию Белоруссии или развитию сектора обороны и безопасности.
Кроме того, запрещены операции с Белорусским центральным банком. Швейцария также отключит от системы SWIFT ряд белорусских банков.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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Жена Лукашенко попала в новый санкционный список США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что экономику страны Запад будет продолжать испытывать санкциями, но республика может их преодолеть.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 19:51
Москва и Минск отвяжутся от доллара в расчетах за энергоресурсы
 
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