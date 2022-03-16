11:29 16.03.2022 (обновлено: 11:49 16.03.2022)
Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против Белоруссии
Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против Белоруссии из-за ситуации на Украине
Флаг Швейцарии
ЦЮРИХ, 16 мар - РИА Новости. Швейцария присоединилась к санкциям, введенным Евросоюзом против Белоруссии из-за ситуации на Украине, говорится в заявлении Федерального совета (правительства) страны.
Как говорится в сообщении, 2 и 9 марта ЕС продлил свои санкции против Белоруссии "в связи с причастностью страны" к действиям России на Украине. "Шестнадцатого марта Федеральный совет принял решение о принятии этих мер в полном объеме", - сообщило правительство.
Как отмечается, изменения вступают в силу 16 марта в 12.00 (14.00 мск).
В частности, будет запрещен экспорт товаров, которые могли бы способствовать военно-техническому совершенствованию Белоруссии или развитию сектора обороны и безопасности.
15 марта, 17:15Жена Лукашенко попала в новый санкционный список США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что экономику страны Запад будет продолжать испытывать санкциями, но республика может их преодолеть.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.