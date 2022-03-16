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В Польше признали, что санкции против России оказались "дырявыми" - РИА Новости, 16.03.2022
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Западу придется что-то отдать, чтобы успокоить русского медведя
В Польше признали, что санкции против России оказались "дырявыми" - РИА Новости, 16.03.2022
Западу придется что-то отдать, чтобы успокоить русского медведя
Западные санкции против России оказались мощными, но дырявыми, рассказал в в эфире Polskie Radio евродепутат от партии "Право и справедливость" Рышард Легутко. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:11
2022-03-16T14:41
в мире
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россия
украина
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Западные санкции против России оказались мощными, но дырявыми, рассказал в в эфире Polskie Radio евродепутат от партии "Право и справедливость" Рышард Легутко.По словам парламентария, многие политики считают, что Россию в отличие от Украины нельзя игнорировать, так как она играет важную роль в международной системе обеспечения безопасности и политическом сотрудничестве. Как полагает Легутко, несмотря на нынешние заявления западных стран, Москва вскоре снова получит возможность влиять на их решения."Мы находимся в состоянии экзальтации и говорим, что ничего не отдадим, однако нам все-таки придется что-то отдать, чтобы успокоить медведя", — заключил евродепутат.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.
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в мире, польша, россия, украина
11:11 16.03.2022 (обновлено: 14:41 16.03.2022)
 
В Польше признали, что санкции против России оказались "дырявыми"

Евродепутат Легутко: все больше западных стран опасаются ущерба от санкций против России

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкШпиль Сенатской башни Кремля и штандарт президента РФ на Сенатском дворце
Шпиль Сенатской башни Кремля и штандарт президента РФ на Сенатском дворце - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Шпиль Сенатской башни Кремля и штандарт президента РФ на Сенатском дворце
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Западные санкции против России оказались мощными, но дырявыми, рассказал в в эфире Polskie Radio евродепутат от партии "Право и справедливость" Рышард Легутко.

"Некоторые западные страны опасаются, что новые ограничения против России ударят по их собственной экономике. Начинается подсчет", — сказал он.

По словам парламентария, многие политики считают, что Россию в отличие от Украины нельзя игнорировать, так как она играет важную роль в международной системе обеспечения безопасности и политическом сотрудничестве. Как полагает Легутко, несмотря на нынешние заявления западных стран, Москва вскоре снова получит возможность влиять на их решения.
"Мы находимся в состоянии экзальтации и говорим, что ничего не отдадим, однако нам все-таки придется что-то отдать, чтобы успокоить медведя", — заключил евродепутат.
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В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.
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