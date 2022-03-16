https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778401159.html

Западу придется что-то отдать, чтобы успокоить русского медведя

В Польше признали, что санкции против России оказались "дырявыми" - РИА Новости, 16.03.2022

Западу придется что-то отдать, чтобы успокоить русского медведя

Западные санкции против России оказались мощными, но дырявыми, рассказал в в эфире Polskie Radio евродепутат от партии "Право и справедливость" Рышард Легутко. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:11

2022-03-16T11:11

2022-03-16T14:41

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Западные санкции против России оказались мощными, но дырявыми, рассказал в в эфире Polskie Radio евродепутат от партии "Право и справедливость" Рышард Легутко.По словам парламентария, многие политики считают, что Россию в отличие от Украины нельзя игнорировать, так как она играет важную роль в международной системе обеспечения безопасности и политическом сотрудничестве. Как полагает Легутко, несмотря на нынешние заявления западных стран, Москва вскоре снова получит возможность влиять на их решения."Мы находимся в состоянии экзальтации и говорим, что ничего не отдадим, однако нам все-таки придется что-то отдать, чтобы успокоить медведя", — заключил евродепутат.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.

https://ria.ru/20220316/razreshenie-1778389332.html

https://ria.ru/20220316/dobycha-1778380118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, польша, россия, украина