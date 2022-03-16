https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778387022.html

Американский эксперт назвал санкции Запада против России актом войны

Американский эксперт назвал санкции Запада против России актом войны - РИА Новости, 16.03.2022

Американский эксперт назвал санкции Запада против России актом войны

Санкции, которые Запад продолжает вводить против России на фоне событий на Украине, являются международным преступлением и актом войны, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T09:50

2022-03-16T09:50

2022-03-16T09:50

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

санкции

сша

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034764_0:55:2933:1705_1920x0_80_0_0_b595351d4f94ec446485e444b0195aca.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 16 мар – РИА Новости. Санкции, которые Запад продолжает вводить против России на фоне событий на Украине, являются международным преступлением и актом войны, заявил РИА Новости представитель "Института Шиллера" в Нью-Йорке Ричард Блэк."Санкции, которые сейчас вводятся против России, отключение ведущих банков от системы SWIFT являются актом войны. Они являются односторонними, они являются международным преступлением и актом войны. И, будучи актом войны, они не могут быть оправданы", - сказал Блэк."И, что поистине ужасно, они нацелены непосредственно на российское население и смену режима – смещение Путина. Некоторые из западных СМИ, прежде всего в Лондоне, призывают к убийству президента Путина. Это всё акты войны", - добавил он.По мнению эксперта, если этот "марш в сторону уничтожения России не остановится", вполне реально, что произойдет третья мировая война.Ряд стран Запада называет вторжением начатую Россией 24 февраля военную операцию на Украине. Целью операции является защита людей, которые, как отмечал президент РФ Владимир Путин, "на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял три новых пакета санкций против России. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

https://ria.ru/20220311/zapad-1777581881.html

россия

сша

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, санкции, сша, украина, донбасс