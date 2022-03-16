Рейтинг@Mail.ru
Американский эксперт назвал санкции Запада против России актом войны - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778387022.html
Американский эксперт назвал санкции Запада против России актом войны
Американский эксперт назвал санкции Запада против России актом войны - РИА Новости, 16.03.2022
Американский эксперт назвал санкции Запада против России актом войны
Санкции, которые Запад продолжает вводить против России на фоне событий на Украине, являются международным преступлением и актом войны, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T09:50
2022-03-16T09:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
санкции
сша
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034764_0:55:2933:1705_1920x0_80_0_0_b595351d4f94ec446485e444b0195aca.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 16 мар – РИА Новости. Санкции, которые Запад продолжает вводить против России на фоне событий на Украине, являются международным преступлением и актом войны, заявил РИА Новости представитель "Института Шиллера" в Нью-Йорке Ричард Блэк."Санкции, которые сейчас вводятся против России, отключение ведущих банков от системы SWIFT являются актом войны. Они являются односторонними, они являются международным преступлением и актом войны. И, будучи актом войны, они не могут быть оправданы", - сказал Блэк."И, что поистине ужасно, они нацелены непосредственно на российское население и смену режима – смещение Путина. Некоторые из западных СМИ, прежде всего в Лондоне, призывают к убийству президента Путина. Это всё акты войны", - добавил он.По мнению эксперта, если этот "марш в сторону уничтожения России не остановится", вполне реально, что произойдет третья мировая война.Ряд стран Запада называет вторжением начатую Россией 24 февраля военную операцию на Украине. Целью операции является защита людей, которые, как отмечал президент РФ Владимир Путин, "на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял три новых пакета санкций против России. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
https://ria.ru/20220311/zapad-1777581881.html
россия
сша
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034764_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6b2b7c7a1bb0a1a14b36531d9e162112.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, санкции, сша, украина, донбасс
09:50 16.03.2022
 
Американский эксперт назвал санкции Запада против России актом войны

Эксперт "Института Шиллера" Блэк назвал санкции против России международным преступлением

© REUTERS / Chris Helgren/File PhotoЛоготип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / Chris Helgren/File Photo
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 16 мар – РИА Новости. Санкции, которые Запад продолжает вводить против России на фоне событий на Украине, являются международным преступлением и актом войны, заявил РИА Новости представитель "Института Шиллера" в Нью-Йорке Ричард Блэк.
"Санкции, которые сейчас вводятся против России, отключение ведущих банков от системы SWIFT являются актом войны. Они являются односторонними, они являются международным преступлением и актом войны. И, будучи актом войны, они не могут быть оправданы", - сказал Блэк.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 08:00
Адские, но не вечные: кто первый сломается из-за западных санкций
"И, что поистине ужасно, они нацелены непосредственно на российское население и смену режима – смещение Путина. Некоторые из западных СМИ, прежде всего в Лондоне, призывают к убийству президента Путина. Это всё акты войны", - добавил он.
По мнению эксперта, если этот "марш в сторону уничтожения России не остановится", вполне реально, что произойдет третья мировая война.
Ряд стран Запада называет вторжением начатую Россией 24 февраля военную операцию на Украине. Целью операции является защита людей, которые, как отмечал президент РФ Владимир Путин, "на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял три новых пакета санкций против России. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
Вывеска ресторана Макдоналдс на проспекте Мира в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 08:00
Запад преподал России суровый урок. Пора извлечь из него пользу
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСанкцииСШАУкраинаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала